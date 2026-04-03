"Saya senang berada di sini" - Dominik Szoboszlai menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan Real Madrid di tengah pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Liverpool
Komitmen terhadap Anfield
Di tengah kabar ketertarikan dari Real Madrid dan negosiasi kontrak yang sedang berlangsung, Szoboszlai tetap setia pada Liverpool, dengan menyebut kehidupan keluarganya yang stabil di Merseyside sebagai faktor utama. Ia menganggap peran sebagai ayah telah membuatnya lebih dewasa secara mental, sehingga membantunya tetap fokus meski timnya meraih hasil yang tidak konsisten.
Dalam wawancara dengan Liverpool Echo, Szoboszlai berbicara secara terbuka tentang masa depannya dan pertumbuhan pribadinya. "Saya senang berada di sini," katanya dengan tegas. "Keluarga saya bahagia, saya mencintai klub ini, saya mencintai para penggemar, saya senang bermain untuk klub ini, dan itu saja."
Ia juga merefleksikan bagaimana menjadi seorang ayah telah membentuk kembali pola pikirnya, dengan mengatakan: "Itu telah banyak mengubah saya. Anda tahu, saya adalah orang yang sangat mudah marah setelah pertandingan jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan saya, tetapi sejak dia lahir, saya hanya marah selama dua menit, lalu saya memikirkan dia dan menyadari apa yang paling penting dalam hidup."
Menghidupkan kembali warisan No. 8
Sejak kepindahannya senilai £60 juta dari RB Leipzig pada tahun 2023, Szoboszlai telah menerima tekanan yang menyertai jersey nomor 8 ikonik Liverpool. Meskipun mengakui perbandingan yang tak terhindarkan dengan Steven Gerrard sebagai "pujian besar," pemain asal Hongaria ini fokus untuk meniti jalannya sendiri dan mendukung rekan-rekan setim barunya, dengan menyatakan: "Saya hanya berusaha menulis kisah saya sendiri... Saya tahu bagaimana rasanya menjadi pendatang baru dan betapa sulitnya datang ke Liga Premier, terutama di Liverpool di mana Anda selalu diharapkan untuk meraih trofi."
Mengejar impian Eropa
Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi tim asuhan Arne Slot musim ini, Szoboszlai tetap termotivasi oleh impian untuk mencapai final Liga Champions di kota kelahirannya, Budapest. Menjelang pertandingan perempat final yang berat melawan PSG, pemain berusia 25 tahun itu mengaku: "Saya tidak suka membicarakannya, tapi mustahil untuk tidak memikirkannya. Jadi, kadang-kadang saya hanya membayangkannya sebentar dan berbicara dengan istri saya tentang bagaimana jadinya nanti, dan sejujurnya saya tidak bisa membayangkannya, berada di Budapest, bermain di final, itulah yang saya perjuangkan setiap hari. Terutama di Hungaria, negara saya, semua orang tahu apa artinya menjadi orang Hungaria dan impian terbesar saya adalah memenangkan Liga Champions sepanjang karier saya. Jadi, jika saya bisa memenangkannya di sana, saya akan langsung menandatanganinya sekarang."
Perburuan trofi masih berlanjut
Liverpool akan kembali beraksi pada Sabtu ini dengan bertandang ke markas Manchester City dalam laga perempat final Piala FA — pertandingan yang akan menjadi momen bersejarah karena ini adalah kali terakhir Mohamed Salah menghadapi The Citizens sebagai pemain The Reds, setelah ia mengonfirmasi bahwa ia akan hengkang dari klub pada musim panas ini.