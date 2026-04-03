"Saya senang berada di sini" - Dominik Szoboszlai menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan Real Madrid di tengah pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Liverpool

Di tengah kabar ketertarikan dari Real Madrid dan negosiasi kontrak yang sedang berlangsung, Szoboszlai tetap setia pada Liverpool, dengan menyebut kehidupan keluarganya yang stabil di Merseyside sebagai faktor utama. Ia menganggap peran sebagai ayah telah membuatnya lebih dewasa secara mental, sehingga membantunya tetap fokus meski timnya meraih hasil yang tidak konsisten.

Dalam wawancara dengan Liverpool Echo, Szoboszlai berbicara secara terbuka tentang masa depannya dan pertumbuhan pribadinya. "Saya senang berada di sini," katanya dengan tegas. "Keluarga saya bahagia, saya mencintai klub ini, saya mencintai para penggemar, saya senang bermain untuk klub ini, dan itu saja."

Ia juga merefleksikan bagaimana menjadi seorang ayah telah membentuk kembali pola pikirnya, dengan mengatakan: "Itu telah banyak mengubah saya. Anda tahu, saya adalah orang yang sangat mudah marah setelah pertandingan jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan saya, tetapi sejak dia lahir, saya hanya marah selama dua menit, lalu saya memikirkan dia dan menyadari apa yang paling penting dalam hidup."