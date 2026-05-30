"Saya senang Antonio Conte sudah pergi" - Kevin De Bruyne merasa lega melihat kepergian pelatih Napoli itu, saat sang playmaker berbagi cerita tentang musim debutnya yang berat di Serie A
Ketegangan taktis di Stadion Maradona
Hubungan antara seorang jenius kreatif dan pelatih yang disiplin dan tegas sering kali diwarnai ketegangan, dan masa-masa De Bruyne di bawah asuhan Conte terbukti tidak terkecuali. Gelandang asal Belgia ini bergabung dengan Napoli pada musim panas 2025 dengan status bebas transfer, setelah 10 tahun bersejarah bersama Manchester City di mana ia memenangkan semua trofi yang mungkin diraih, dengan enam gelar Liga Premier dan satu gelar Liga Champions sebagai pencapaian utamanya. Berbicara kepada surat kabar Belgia Het Nieuwsblad, playmaker Napoli ini tidak segan-segan menilai mengapa ia kesulitan untuk mengulangi performa kelas dunia yang biasa ia tunjukkan selama tahun pertamanya di Serie A.
“Sebenarnya saya pikir itu cukup bagus di awal, dan bahkan ketika saya kembali, levelnya cukup bagus,” katanya. “Tentu saja itu sulit bagi saya, karena Conte memiliki visi sepak bola yang sangat berbeda dengan saya; kita tidak perlu bertele-tele soal itu.”
Pertarungan filosofi sepak bola
Keluhan utama De Bruyne berpusat pada penempatannya dalam tim dan pendekatan negatif secara keseluruhan yang diterapkan oleh mantan manajer Chelsea dan Tottenham tersebut. Bakat individunya sangat terhambat oleh sistem yang lebih mengutamakan kokohnya pertahanan daripada ekspresi kreatif, sehingga ia hanya tampil dalam 21 pertandingan di semua kompetisi — musim yang semakin terganggu oleh cedera otot paha belakang yang berulang dan membuatnya absen dalam waktu yang cukup lama. Meskipun berhasil mencetak lima gol dan empat assist, musim ini tetap menjadi musim yang mengecewakan secara pribadi bagi sang playmaker.
Pemain berusia 34 tahun itu merasa ia tak pernah ditempatkan di posisi paling efektifnya, ia menyatakan: "Saya tak pernah benar-benar bisa bermain di posisi saya. Begitulah adanya. Saya selalu memberikan yang terbaik. Saya bermain cukup banyak, bahkan setelah cedera, jadi bagi saya, semuanya sebenarnya baik-baik saja.”
Dia menambahkan: “Kami bermain sangat defensif. Jika Anda mencetak satu gol setiap pertandingan dalam formasi 5-4-1.... Itu tidak terlalu bagus. Di awal musim, kami juga bermain sangat, sangat dalam. Pencetak gol terbanyak kami memiliki 10 gol, jadi ya, Anda tahu statistiknya tidak memadai, tapi dalam hal kualitas dan permainan sepak bola, saya pikir itu cukup baik.”
Rasa lega atas kepergian Conte
Dengan Conte yang kini meninggalkan Partenopei atas kesepakatan bersama di akhir musim setelah membawa klub finis di posisi kedua, De Bruyne tidak menyembunyikan perasaannya terkait pergantian manajer. Gelandang berpengalaman ini tampak bersemangat kembali dengan prospek arah taktis baru bagi klub, yang secara efektif menegaskan bahwa suasana di balik layar telah menjadi sulit bagi pemain sekelasnya.
Ketika ditanya secara langsung apakah ia senang melihat pelatih kepala meninggalkan klub, De Bruyne memberikan penilaian jujur atas situasi tersebut. "Apakah saya senang Conte pergi? Bagi saya, ya. Sejauh yang saya ketahui, ia tidak perlu bertahan," katanya.
Ketidakpastian seputar masa depan Napoli
Meskipun terjadi pergantian manajemen, masa depan jangka panjang De Bruyne di Naples tetap menjadi bahan spekulasi yang hangat. Dengan sisa kontrak satu tahun lagi, pemain internasional Belgia ini ingin mendapatkan kejelasan dari petinggi klub sebelum memutuskan untuk bertahan satu musim lagi di Italia, terutama mengingat pengalamannya selama 12 bulan terakhir.
Membahas langkah selanjutnya dan kemungkinan perpanjangan kontrak, De Bruyne menunjukkan kehati-hatian berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan klub. "Apakah saya akan bertahan? Saya rasa penting untuk membicarakan gaya permainan," tambahnya. "Saya menyadari tahun ini bahwa gaya permainan sangat penting bagi saya. Permainan juga harus tetap menyenangkan, dan sayangnya, saya sedikit merindukan hal itu. Saya masih memiliki sisa kontrak satu tahun, tetapi saya memang ingin berdiskusi. Hal-hal serupa juga pernah diucapkan tahun lalu. ‘Kami akan bermain dengan cara tertentu dan akan melakukan ini dan itu,’ tetapi sedikit yang terwujud, dan tentu saja itu sangat disayangkan."