"Saya senang Antonio Conte sudah pergi" - Kevin De Bruyne merasa lega melihat kepergian pelatih Napoli itu, saat sang playmaker berbagi cerita tentang musim debutnya yang berat di Serie A

Keluhan utama De Bruyne berpusat pada penempatannya dalam tim dan pendekatan negatif secara keseluruhan yang diterapkan oleh mantan manajer Chelsea dan Tottenham tersebut. Bakat individunya sangat terhambat oleh sistem yang lebih mengutamakan kokohnya pertahanan daripada ekspresi kreatif, sehingga ia hanya tampil dalam 21 pertandingan di semua kompetisi — musim yang semakin terganggu oleh cedera otot paha belakang yang berulang dan membuatnya absen dalam waktu yang cukup lama. Meskipun berhasil mencetak lima gol dan empat assist, musim ini tetap menjadi musim yang mengecewakan secara pribadi bagi sang playmaker.

Pemain berusia 34 tahun itu merasa ia tak pernah ditempatkan di posisi paling efektifnya, ia menyatakan: "Saya tak pernah benar-benar bisa bermain di posisi saya. Begitulah adanya. Saya selalu memberikan yang terbaik. Saya bermain cukup banyak, bahkan setelah cedera, jadi bagi saya, semuanya sebenarnya baik-baik saja.”

Dia menambahkan: “Kami bermain sangat defensif. Jika Anda mencetak satu gol setiap pertandingan dalam formasi 5-4-1.... Itu tidak terlalu bagus. Di awal musim, kami juga bermain sangat, sangat dalam. Pencetak gol terbanyak kami memiliki 10 gol, jadi ya, Anda tahu statistiknya tidak memadai, tapi dalam hal kualitas dan permainan sepak bola, saya pikir itu cukup baik.”