Dalam sebuah wawancara dengan Sport Illustrated Jerman, Henry mengatakan: "Melihat pemain seperti Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Diaz, Harry Kane, Serge Gnabry, dan Joshua Kimmich sungguh merupakan suatu kenikmatan. Saya selalu mengagumi FC Bayern atas cara klub ini dikelola."
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"Saya selalu mengagumi FC Bayern karena cara klub ini dikelola": Legenda penyerang memuji juara terbanyak Jerman
Menurut Henry, hal itu juga dipengaruhi oleh cerita-cerita dari beberapa rekan senegaranya asal Prancis yang pernah membela FCB. "Mantan pemain seperti Franck Ribéry, Willy Sagnol, atau Bixente Lizarazu memuji Bayern dengan sangat tinggi, mulai dari klub, para penggemar, hingga mentalitasnya – pada dasarnya segala hal," kata mantan juara dunia dan Eropa tersebut.
Selama kariernya, Henry lama bermain untuk FC Arsenal dan kemudian untuk FC Barcelona serta New York Red Bulls. Setelah pensiun, pria yang kini menjadi pakar TV ini bekerja, antara lain, sebagai asisten pelatih tim nasional Belgia.
Dari 2016 hingga 2018, pria berusia 48 tahun ini melatih, antara lain, pelatih kepala Bayern saat ini, Vincent Kompany, dan bersama-sama mereka berhasil meraih posisi ketiga di putaran final Piala Dunia di Rusia.
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Henry tentang perekrutan Kompany oleh Bayern: "Keputusan yang cerdas"
Menanggapi keputusan untuk menunjuk bek City yang telah lama membela klub tersebut sebagai pengganti Thomas Tuchel pada 2024, ia mengucapkan selamat kepada pihak Bayern: "Kita harus memberikan penghormatan yang besar kepada jajaran pimpinan Bayern karena telah merekrutnya meskipun Burnley terdegradasi, karena mereka melihat sesuatu dalam dirinya yang sesuai dengan identitas klub. Itu adalah keputusan yang cerdas."
Ia melanjutkan: "Awalnya banyak yang berpikir bahwa dia bukan orang yang tepat untuk pekerjaan ini, namun dia melakukannya dengan luar biasa. Jika Anda menempatkan seseorang seperti dia di tempat yang tepat – bersama orang-orang yang memahaminya – Anda akan mendapatkan FC Bayern seperti sekarang ini."
Kompany dan tim Merah telah menjalani musim yang sukses. Mereka meraih gelar ganda berupa gelar juara Bundesliga dan Piala DFB. Di Liga Champions, mereka nyaris lolos ke final, namun harus tersingkir di babak semifinal setelah pertandingan leg pertama yang spektakuler melawan PSG yang kemudian menjadi juara.
Kompany mendapat banyak pujian atas kerjanya dan bagi Henry hal itu tidak mengejutkan: "Saya pernah bekerja dengannya saat menjadi asisten pelatih Belgia. Saat itu sudah terlihat betapa cerdasnya dia. Dia menguasai banyak bahasa dan sangat jelas dalam apa yang dia inginkan. Dia tidak ragu-ragu, dan jika dia mengatakan sesuatu, dia benar-benar serius. Dia adalah pemimpin yang kuat dan telah membuktikan bahwa dia bisa memberikan hasil jika diberi pemain yang tepat."
Transfer-transfer termahal FC Bayern
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Harry Kane Penyerang Tottenham Hotspur 2023 95 juta euro Lucas Hernandez Pertahanan Atletico Madrid 2019 80 juta euro Luis Diaz Serangan FC Liverpool 2025 70 juta euro Matthijs de Ligt Pertahanan Juventus 2022 67 juta euro Michael Olise Serangan Crystal Palace 2024 53 juta euro