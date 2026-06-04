"Saya selalu mengagumi FC Bayern karena cara klub ini dikelola": Legenda penyerang memuji juara terbanyak Jerman

Menanggapi keputusan untuk menunjuk bek City yang telah lama membela klub tersebut sebagai pengganti Thomas Tuchel pada 2024, ia mengucapkan selamat kepada pihak Bayern: "Kita harus memberikan penghormatan yang besar kepada jajaran pimpinan Bayern karena telah merekrutnya meskipun Burnley terdegradasi, karena mereka melihat sesuatu dalam dirinya yang sesuai dengan identitas klub. Itu adalah keputusan yang cerdas."

Ia melanjutkan: "Awalnya banyak yang berpikir bahwa dia bukan orang yang tepat untuk pekerjaan ini, namun dia melakukannya dengan luar biasa. Jika Anda menempatkan seseorang seperti dia di tempat yang tepat – bersama orang-orang yang memahaminya – Anda akan mendapatkan FC Bayern seperti sekarang ini."

Kompany dan tim Merah telah menjalani musim yang sukses. Mereka meraih gelar ganda berupa gelar juara Bundesliga dan Piala DFB. Di Liga Champions, mereka nyaris lolos ke final, namun harus tersingkir di babak semifinal setelah pertandingan leg pertama yang spektakuler melawan PSG yang kemudian menjadi juara.

Kompany mendapat banyak pujian atas kerjanya dan bagi Henry hal itu tidak mengejutkan: "Saya pernah bekerja dengannya saat menjadi asisten pelatih Belgia. Saat itu sudah terlihat betapa cerdasnya dia. Dia menguasai banyak bahasa dan sangat jelas dalam apa yang dia inginkan. Dia tidak ragu-ragu, dan jika dia mengatakan sesuatu, dia benar-benar serius. Dia adalah pemimpin yang kuat dan telah membuktikan bahwa dia bisa memberikan hasil jika diberi pemain yang tepat."