'Saya selalu memimpikan Juventus' - Leonardo Bonucci mengungkapkan bagaimana ia menolak Pep Guardiola dan Manchester City

Berbicara kepada World Soccer Agency, melalui Sport Mediaset, Bonucci memerinci betapa dekat dirinya dengan kepindahan besar ke Premier League. Ia menjadi target utama Guardiola, yang mengagumi kemampuannya yang luar biasa dalam membangun permainan dari belakang. Bonucci menjelaskan tekanan besar dan sanjungan yang ia rasakan selama Kejuaraan Eropa 2016.

Ia menyatakan: "Untuk gaya bermain saya, pelatih yang paling cocok dan paling menghargai permainan dari belakang adalah Guardiola. Jadi dia mendekati saya selama berminggu-minggu, dan saya beri tahu Anda, didekati oleh Guardiola tidak seperti pengalaman lainnya. Anda benar-benar mulai goyah, dan hal itu sulit karena terjadi saat Euro, ketika saya harus tetap fokus, tetapi bahkan selama turnamen ada beberapa pembicaraan."