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'Saya selalu memimpikan Juventus' - Leonardo Bonucci mengungkapkan bagaimana ia menolak Pep Guardiola dan Manchester City
Perburuan Guardiola terhadap Bonucci
Berbicara kepada World Soccer Agency, melalui Sport Mediaset, Bonucci memerinci betapa dekat dirinya dengan kepindahan besar ke Premier League. Ia menjadi target utama Guardiola, yang mengagumi kemampuannya yang luar biasa dalam membangun permainan dari belakang. Bonucci menjelaskan tekanan besar dan sanjungan yang ia rasakan selama Kejuaraan Eropa 2016.
Ia menyatakan: "Untuk gaya bermain saya, pelatih yang paling cocok dan paling menghargai permainan dari belakang adalah Guardiola. Jadi dia mendekati saya selama berminggu-minggu, dan saya beri tahu Anda, didekati oleh Guardiola tidak seperti pengalaman lainnya. Anda benar-benar mulai goyah, dan hal itu sulit karena terjadi saat Euro, ketika saya harus tetap fokus, tetapi bahkan selama turnamen ada beberapa pembicaraan."
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Keputusan yang menyakitkan untuk diambil
Terlepas dari daya tarik besar Manchester City, yang telah menjadi kekuatan dominan di Inggris, Bonucci tidak bisa dengan mudah memutus ikatan emosionalnya yang mendalam dengan Juventus. Bonucci sudah mencapai final Liga Champions bersama klub tersebut dan merasakan hubungan yang sangat kuat dengan raksasa Italia itu. Ia mengaku: "Bagi saya, gagasan meninggalkan Juventus membuat hati saya sakit. Pada beberapa hari saya berkata pada diri sendiri, oh luar biasa, Premier League dan Guardiola, tetapi keesokan harinya saya ingat bahwa saya selalu memimpikan Juventus."
Prioritas keluarga dan tetap di Turin
Di luar loyalitasnya kepada Juventus, Bonucci menghadapi situasi pribadi yang sulit. Putranya yang berusia dua tahun, Matteo, didiagnosis mengidap penyakit serius, yang sangat memengaruhi keputusannya untuk tetap tinggal di Italia.
Ia menambahkan: "Setelah Euro, saya berbicara dengan Juve. Penyakit Matteo dan fakta bahwa saya tidak merasa 100 persen yakin untuk meninggalkan Juve, terutama karena klub memberi tahu saya bahwa saya tidak akan dijual bahkan jika ada tawaran luar biasa yang datang, membuat keputusan untuk bertahan menjadi hal yang wajar. Bekerja dengan Guardiola akan memungkinkan saya memiliki pengalaman yang lebih besar lagi, secara teknis dan taktis."
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Bonucci?
Setelah pensiun dari sepak bola profesional pada 2024, Bonucci kini beralih ke peran kepelatihan. Saat ini ia menjadi bagian dari staf kepelatihan Roberto Mancini di tim nasional Italia. Ke depan, Bonucci akan membantu membimbing skuad saat mereka bersiap untuk pertandingan Nations League mendatang melawan Belgia, Turkiye, dan Prancis, melanjutkan dedikasinya yang telah lama untuk negaranya.
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