Mantan kiper Juventus dan Italia, Gianluigi Buffon, membuka kisah soal pergulatan pribadinya, kesalahan dalam karier, dan episode depresi dalam wawancara eksklusif dengan editor Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Berbicara di podcast Tutto in piazza, pemenang Piala Dunia 2006 itu mengungkap sisi manusiawi di balik kesuksesannya yang menentukan sebuah era.

Meski mengangkat banyak trofi dan mendominasi sepak bola Eropa selama beberapa dekade, Buffon mengakui sempat mengalami momen-momen ketidaknyamanan yang sangat intens selama karier bermainnya.

Ia menegaskan bahwa menghadapi kesulitan dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri sangat penting bagi pertumbuhan pribadinya.