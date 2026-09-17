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'Saya selalu memaafkan diri saya sendiri!' - Gianluigi Buffon buka-bukaan soal momen-momen kelam di balik karier ikoniknya
Buffon mengungkap pergulatan pribadi di balik karier ikoniknya
Mantan kiper Juventus dan Italia, Gianluigi Buffon, membuka kisah soal pergulatan pribadinya, kesalahan dalam karier, dan episode depresi dalam wawancara eksklusif dengan editor Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Berbicara di podcast Tutto in piazza, pemenang Piala Dunia 2006 itu mengungkap sisi manusiawi di balik kesuksesannya yang menentukan sebuah era.
Meski mengangkat banyak trofi dan mendominasi sepak bola Eropa selama beberapa dekade, Buffon mengakui sempat mengalami momen-momen ketidaknyamanan yang sangat intens selama karier bermainnya.
Ia menegaskan bahwa menghadapi kesulitan dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri sangat penting bagi pertumbuhan pribadinya.
- LaPresse
Penjaga gawang legendaris itu membahas memaafkan diri sendiri dan kesalahan-kesalahan
Merefleksikan perjalanannya, Buffon membahas beban psikologis yang datang seiring tampil di level tertinggi selama lebih dari dua dekade. Pria 48 tahun itu menjelaskan bahwa melakukan kesalahan adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan yang pada akhirnya membentuk karakternya.
Ia menekankan pentingnya bertanggung jawab alih-alih lari dari kesalahan.
"Masing-masing dari kita mengalami momen ketika kita merasakan ketidaknyamanan tertentu saat melakukan apa yang selalu kita lakukan secara alami," ujar Buffon. "Namun kesalahan membantu kita bertumbuh jika Anda membayar harganya dan menghadapinya. Saya telah membuat banyak kesalahan, tetapi saya selalu memaafkan diri sendiri."
Mengelola tekanan dan memilih kebahagiaan pribadi
Buffon mengungkapkan bagaimana kecemasan, tekanan, dan ekspektasi memengaruhinya sepanjang kariernya di Juventus dan tim nasional. Alih-alih sepenuhnya mengikuti apa yang diharapkan sepakbola darinya, ia pada akhirnya memilih jalan yang memprioritaskan kebahagiaan pribadinya.
Refleksi jujurnya memberikan gambaran langka tentang beban mental yang dialami para atlet elite.
Mantan kapten timnas Italia itu menuturkan bahwa mengambil kendali atas keputusan-keputusannya membantu dirinya menemukan ketenangan di luar lapangan.
- AFP
Buffon fokus pada pilihan masa depan setelah pensiun
Setelah mundur dari sepakbola profesional, Buffon tetap fokus menjalani peran-peran yang bermakna di luar sorotan. Kesediaannya berbicara secara terbuka tentang depresi dan kerentanan terus menginspirasi generasi pemain yang lebih muda.
Ikon Italia itu meninggalkan warisan olahraga yang abadi, yang ditandai oleh ketangguhan baik di dalam maupun di luar lapangan.
Buffon terus membagikan pengalamannya yang sangat luas melalui keterlibatan di media dan kepemimpinan sepakbola
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