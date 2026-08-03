'Saya selalu ingin bertahan!' - Konrad Laimer buka suara soal perpanjangan kontrak di Bayern Munich dan masa depannya di bawah Vincent Kompany

Membahas posisi taktisnya untuk musim 2026-27, Laimer mengakui ia siap dimainkan di mana pun pelatihnya membutuhkannya.

Seperti dikutip dari iMiaSanMia di X, pemain serbabisa itu mengatakan: "Saya tidak tahu. Saya merasa nyaman di banyak posisi berbeda. Dalam dua tahun terakhir, saya lebih sering bermain sebagai bek kanan, tetapi juga sesekali sebagai bek kiri. Saya rasa saya bisa membantu tim di sana dengan kualitas yang saya miliki. Saya bermain di mana tidak masalah bagi saya, asalkan saya berada di lapangan."

Merefleksikan negosiasi di balik perpanjangan kontraknya, ia menambahkan: "Saya selalu sangat santai soal seluruh situasi ini. Saya senang semuanya berjalan dengan baik dan kesepakatan ini sekarang sudah selesai. Sangat menyenangkan berada di sini bersama semua pemain dan seluruh staf pelatih. Saya siap untuk terus mendorong diri, terus berkembang, dan mengambil langkah berikutnya."