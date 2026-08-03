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'Saya selalu ingin bertahan!' - Konrad Laimer buka suara soal perpanjangan kontrak di Bayern Munich dan masa depannya di bawah Vincent Kompany
Perpanjangan kontrak di Munich rampung
Laimer secara resmi telah menyetujui perpanjangan kontrak baru dengan Bayern hingga musim panas 2029. Pemain internasional Austria berusia 29 tahun itu telah berkembang menjadi salah satu aset paling serbabisa milik Kompany, mengisi peran di bek kanan, bek kiri, dan gelandang bertahan. Kesepakatan ini menutup periode impresif bagi Laimer, yang baru-baru ini membantu tim nasional Austria mencapai babak 32 besar di Piala Dunia 2026.
- Getty Images Sport
Fleksibilitas taktis sepenuhnya diterapkan
Membahas posisi taktisnya untuk musim 2026-27, Laimer mengakui ia siap dimainkan di mana pun pelatihnya membutuhkannya.
Seperti dikutip dari iMiaSanMia di X, pemain serbabisa itu mengatakan: "Saya tidak tahu. Saya merasa nyaman di banyak posisi berbeda. Dalam dua tahun terakhir, saya lebih sering bermain sebagai bek kanan, tetapi juga sesekali sebagai bek kiri. Saya rasa saya bisa membantu tim di sana dengan kualitas yang saya miliki. Saya bermain di mana tidak masalah bagi saya, asalkan saya berada di lapangan."
Merefleksikan negosiasi di balik perpanjangan kontraknya, ia menambahkan: "Saya selalu sangat santai soal seluruh situasi ini. Saya senang semuanya berjalan dengan baik dan kesepakatan ini sekarang sudah selesai. Sangat menyenangkan berada di sini bersama semua pemain dan seluruh staf pelatih. Saya siap untuk terus mendorong diri, terus berkembang, dan mengambil langkah berikutnya."
Komitmen penuh untuk Bayern
Meski rumor kepergian yang dipicu oleh mandeknya pembicaraan kontrak dalam beberapa bulan terakhir berembus kencang, Laimer menegaskan bahwa prioritasnya selalu bertahan di Allianz Arena. Kehadiran Kompany di pinggir lapangan telah memberikan stabilitas taktis dan keyakinan penuh terhadap peran utilitas dinamis sang pemain di skuad Bayern.
Laimer menjelaskan proses negosiasi itu secara terus terang: "Banyak yang ditulis, tetapi begitulah cara bisnis ini berjalan. Saya selalu santai. Dalam waktu yang lama, sama sekali tidak ada kontak, lalu ada lebih banyak komunikasi lagi, dan setelah itu semuanya bergerak cepat. Dari pihak saya, tidak pernah ada alasan untuk tidak melanjutkan di sini - saya selalu ingin bertahan di klub ini."
- Sven Simon
Ujian berat menanti dalam duel Piala Super
Bayern membuka kampanye kompetitif mereka dengan menghadapi rival berat Borussia Dortmund di Piala Super Franz Beckenbauer pada 22 Agustus. Laga pembuka tradisional itu akan menjadi ujian langsung bagi kesiapan taktik Kompany jelang kembalinya Bundesliga. Fleksibilitas Laimer dan energinya yang tak kenal lelah diperkirakan tetap menjadi solusi kunci saat Bayern memburu trofi pertama mereka musim ini.
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