Untuk memperkuat pendapatnya bahwa Inggris memiliki kualitas untuk melaju jauh di Amerika Utara, Mourinho menambahkan: "Arsenal kalah di final Liga Champions, tapi mereka berhasil mencapai final. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi. Aston Villa menjuarai Liga Europa. Selain Barcelona, Bayern, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain, para pemain terbaik ada di Inggris.

"Ketika Anda kalah lewat adu penalti, Anda membicarakan soal detail-detail kecil, dan mereka pernah kalah lewat adu penalti sekali, di Euro 2004 di Portugal... Portugal juga mengalahkan mereka lewat adu penalti. Adu penalti hanyalah momen-momen kecil.

"Saya yakin mereka menghadapi tekanan lebih besar daripada siapa pun terkait media. Dan media, pada akhirnya, sangat memengaruhi orang-orang—dalam hal ini para penggemar Inggris. Ekspektasi. Tanggung jawab. Mereka tidak bisa mengatasinya. Mereka selalu memiliki pelatih-pelatih hebat. Kini mereka kembali memiliki pelatih hebat. Saya selalu yakin mereka bisa [memenangkan Piala Dunia]."