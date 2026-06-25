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"Saya selalu bilang Inggris" - José Mourinho membahas tim-tim favorit Piala Dunia dan alasan mengapa ia ingin para bintang Real Madrid-nya KALAH di Amerika Utara
Para bintang Real Madrid mengincar gelar juara Piala Dunia
Beberapa pemain 'Galacticos' ternama menjadi bagian dari tim-tim nasional yang diperkirakan akan bersaing memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola dunia. Jude Bellingham mengisi posisi nomor 10 untuk Inggris, Kylian Mbappé telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis, dan Vinicius Junior telah membantu Brasil melaju ke babak 32 besar dengan relatif mudah.
Mereka semua berharap bisa meraih trofi tertinggi tersebut, sambil bersaing dengan pemain-pemain seperti Ronaldo — yang telah mencetak sejarah dengan mencetak gol di Piala Dunia keenamnya — dan Lionel Messi dari Argentina, yang kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini.
- Beast Mode On Podcast
Mourinho mendukung Portugal dan Inggris di Piala Dunia
Pertarungan untuk meraih kemenangan ini dipastikan akan menghadirkan banyak drama dan hiburan, dengan Mourinho — yang berbicara secara eksklusif kepada Adebayo Akinfenwa dalam podcast Beast Mode On — memperkirakan Portugal akan melaju jauh dalam kompetisi ini: "Mereka seharusnya [melaju hingga akhir dan memenangkan Piala Dunia]. Mereka tidak sendirian. Tentu saja ada [pesaing] lainnya.
"Saya selalu mengatakan Inggris [akan bersaing untuk mencapai final]. Saya melihat para pemainnya, dan kami berasal dari generasi itu, [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, [John] Terry, [Rio] Ferdinand, [David] Beckham. Sejak saat itu, saya selalu menyebut Inggris, dan meskipun hal itu tidak pernah terwujud, saya tetap selalu menyebut Inggris."
"Para pemain terbaik ada di Inggris"
Untuk memperkuat pendapatnya bahwa Inggris memiliki kualitas untuk melaju jauh di Amerika Utara, Mourinho menambahkan: "Arsenal kalah di final Liga Champions, tapi mereka berhasil mencapai final. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi. Aston Villa menjuarai Liga Europa. Selain Barcelona, Bayern, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain, para pemain terbaik ada di Inggris.
"Ketika Anda kalah lewat adu penalti, Anda membicarakan soal detail-detail kecil, dan mereka pernah kalah lewat adu penalti sekali, di Euro 2004 di Portugal... Portugal juga mengalahkan mereka lewat adu penalti. Adu penalti hanyalah momen-momen kecil.
"Saya yakin mereka menghadapi tekanan lebih besar daripada siapa pun terkait media. Dan media, pada akhirnya, sangat memengaruhi orang-orang—dalam hal ini para penggemar Inggris. Ekspektasi. Tanggung jawab. Mereka tidak bisa mengatasinya. Mereka selalu memiliki pelatih-pelatih hebat. Kini mereka kembali memiliki pelatih hebat. Saya selalu yakin mereka bisa [memenangkan Piala Dunia]."
- AFP
Prancis berpotensi menurunkan TIGA tim di Piala Dunia
Mourinho juga memuji kedalaman skuad yang dimiliki Prancis, yang memiliki opsi penyerang kelas dunia termasuk Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola, Desire Doue, dan lainnya, serta yakin Brasil akan selalu memiliki peluang dengan Carlo Ancelotti sebagai pelatih
Ia berkata: "Lihat saja Prancis; mereka bisa bermain dengan tiga tim yang berbeda, dan tetap menjadi penantang serius. Lalu ada Spanyol, Argentina, Brasil; orang-orang mungkin mengatakan mereka tidak seberbakat di turnamen piala yang pernah mereka menangkan, tapi saya selalu mengatakan bahwa pelatih seperti Carlo [Ancelotti] memainkan peran penting.
"Kalian bahkan bisa merasakan, setelah pertandingan yang buruk, hasil imbang melawan Maroko, seolah-olah tsunami telah melanda... tapi tidak bagi Carlo. Saya selalu yakin Carlo bisa membuat perbedaan. Portugal luar biasa, dengan skuad yang juga luar biasa."
Mourinho bercanda bahwa ia ingin para bintang Madrid kembali ke Spanyol
Mourinho, mantan pelatih Porto, Chelsea, Inter, dan Manchester United, akan terus memantau penampilan para bintang Real Madrid di panggung terbesar — setelah kembali ke ibu kota Spanyol dengan kontrak tiga tahun.
Bersama Bellingham, Mbappe, dan Vinicius, Aurelien Tchouameni serta pemain baru Ibrahima Konate menjadi bagian dari skuad Prancis; kiper Thibaut Courtois membela Belgia; Antonio Rudiger membantu Jerman; Federico Valverde berada di barisan Uruguay; dan rekrutan musim panas Marc Cucurella menargetkan gelar besar lainnya bersama Spanyol.
Banyak di antara para pemain berpengalaman tersebut berpotensi melaju jauh di turnamen ini, namun Mourinho bercanda saat ditanya apa yang paling ia nantikan dalam sisa pertandingan Piala Dunia: “Saya ingin para pemain Real Madrid kalah dan segera berlibur karena saya ingin mereka kembali untuk pramusim!”
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José Mourinho menjadi tamu di podcast Beast Mode On sebagai bagian dari kemitraannya dengan Coca-Cola, di mana proyek "Jose vs Mourinho" menampilkan dua versi AI dari pelatih ikonik tersebut yang saling berdebat mengenai topik-topik Piala Dunia setiap hari selama babak final.