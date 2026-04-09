"Saya seharusnya mendapat lebih banyak rasa hormat!" Anthony Davis menentang Lakers terkait pertukaran pemain besar-besaran dengan Luka Doncic

Bagi Davis dan Harrison, transfer ke Mavs tidak berakhir dengan baik. Harrison langsung menjadi persona non grata di Dallas begitu transfer tersebut diumumkan; para penggemar marah besar, secara simbolis menguburkan tim kesayangan mereka, dan dengan lantang menuntut pemecatan Harrison di setiap pertandingan kandang. Pemecatan itu pun akhirnya dilakukan tanpa ada alternatif lain pada bulan November tahun lalu.

Lalu bagaimana dengan Davis? Karena berbagai cedera, sang Big Man hanya tampil 20 kali untuk tim asal Texas tersebut. Namun, dalam pertandingan yang ia mainkan, ia tampil meyakinkan dengan rata-rata 20,4 poin dan 11,1 rebound. Meski demikian, bab di Dallas bagi Davis kini telah berakhir.

Pada batas waktu perdagangan pada Februari, Mavs mengirimnya ke Washington Wizards, di mana ia diharapkan bersama Trae Young untuk membenahi tim terburuk NBA saat ini pada musim mendatang. Namun, bagaimana tepatnya susunan tim di Washington untuk musim baru ini belum final. Davis dilaporkan akan mendesak untuk mendapatkan kontrak baru berdurasi dua tahun yang dijamin pada musim panas ini.

"Tanpa mengetahui rencana yang tepat," kata Davis pada Februari, "sulit untuk mengatakan" apakah ia pasti akan tetap di Washington. "Pada titik karier saya saat ini, saya ingin bersaing memperebutkan gelar," tegas sang juara 2020 bersama Lakers. "Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya di sini atau tidak." Semua yang telah ditunjukkan dan dikatakan kepadanya sejauh ini "luar biasa," tegasnya: "Tapi sekarang kita harus serius membicarakan tim ini."