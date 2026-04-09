"Tidak ada yang memberi tahu saya apa pun. Tidak ada pesan teks, tidak ada telepon. Saya benar-benar terkejut," kata pemain berusia 33 tahun itu dalam podcast rekan setimnya di NBA, Draymond Green. Dari sudut pandang olahraga murni, ia memahami alasan di balik pertukaran tersebut ("Luka itu sialan Luka!"), namun ia merasa kesal dengan cara Lakers menangani hal ini. "Saya rasa saya seharusnya mendapat lebih banyak rasa hormat," kritik pemain yang sepuluh kali masuk All-Star ini, yang berperan besar dalam kemenangan gelar 2020 di Bubble.
Diterjemahkan oleh
"Saya seharusnya mendapat lebih banyak rasa hormat!" Anthony Davis menentang Lakers terkait pertukaran pemain besar-besaran dengan Luka Doncic
Davis mengaku benar-benar terkejut saat menerima telepon dari Nico Harrison, yang secara kontroversial mengatur kesepakatan paling mengejutkan dalam sejarah NBA dengan Lakers secara tertutup di markas Dallas Mavericks, hingga sempat mengira itu hanya lelucon.
Harrison, yang saat itu menjabat sebagai General Manager di Mavs, meneleponnya setelah kesepakatan itu sudah pasti. "Dia berkata: 'Aku sudah bilang, suatu saat aku akan membawamu,'" kata Davis, dan menurut pengakuannya, dia bahkan menutup telepon sebelum menghubungi GM Lakers, Rob Pelinka.
Dia juga awalnya tidak percaya pada Pelinka, tetapi kemudian yakin setelah melihat konfirmasi di media sosial dan berita terbaru di televisi. "Jantungku berdebar kencang," kata Davis tentang perasaannya: "Aku hanya berpikir: Apa yang baru saja terjadi di sini?"
- Getty Images
Anthony Davis dan Nico Harrison menjadi pihak yang paling dirugikan dalam pertukaran Doncic
Bagi Davis dan Harrison, transfer ke Mavs tidak berakhir dengan baik. Harrison langsung menjadi persona non grata di Dallas begitu transfer tersebut diumumkan; para penggemar marah besar, secara simbolis menguburkan tim kesayangan mereka, dan dengan lantang menuntut pemecatan Harrison di setiap pertandingan kandang. Pemecatan itu pun akhirnya dilakukan tanpa ada alternatif lain pada bulan November tahun lalu.
Lalu bagaimana dengan Davis? Karena berbagai cedera, sang Big Man hanya tampil 20 kali untuk tim asal Texas tersebut. Namun, dalam pertandingan yang ia mainkan, ia tampil meyakinkan dengan rata-rata 20,4 poin dan 11,1 rebound. Meski demikian, bab di Dallas bagi Davis kini telah berakhir.
Pada batas waktu perdagangan pada Februari, Mavs mengirimnya ke Washington Wizards, di mana ia diharapkan bersama Trae Young untuk membenahi tim terburuk NBA saat ini pada musim mendatang. Namun, bagaimana tepatnya susunan tim di Washington untuk musim baru ini belum final. Davis dilaporkan akan mendesak untuk mendapatkan kontrak baru berdurasi dua tahun yang dijamin pada musim panas ini.
"Tanpa mengetahui rencana yang tepat," kata Davis pada Februari, "sulit untuk mengatakan" apakah ia pasti akan tetap di Washington. "Pada titik karier saya saat ini, saya ingin bersaing memperebutkan gelar," tegas sang juara 2020 bersama Lakers. "Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya di sini atau tidak." Semua yang telah ditunjukkan dan dikatakan kepadanya sejauh ini "luar biasa," tegasnya: "Tapi sekarang kita harus serius membicarakan tim ini."
- Getty Images
Lakers memasuki babak playoff dengan kekhawatiran terkait Doncic
Pemenang utama dari pertukaran pemain ini tentu saja adalah Lakers. Pada musim pertamanya yang penuh di Kota Malaikat, Doncic langsung menjadi pencetak poin terbanyak NBA dengan rata-rata 33,5 poin per pertandingan dan kembali masuk dalam perbincangan sebagai kandidat MVP.
Hal yang menyedihkan bagi Lakers dan pemain asal Slovenia itu: Tak lama sebelum dimulainya babak playoff, Doncic mengalami cedera paha yang serius, yang kemungkinan besar akan membuatnya absen di babak playoff pertama. Apakah Lakers masih bisa bertahan tanpa dirinya dan Austin Reaves yang juga cedera, tentu saja patut dipertanyakan.
NBA: Hasil Pertandingan Semalam
Kandang Tandang Hasil Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks 122:116 Detroit Pistons Milwaukee Bucks 137:111 Orlando Magic Minnesota Timberwolves 132:120 Denver Nuggets Memphis Grizzlies 136:119 San Antonio Spurs Portland Trail Blazers 112:101 Los Angeles Clippers Oklahoma City Thunder 110:128 Phoenix Suns Dallas Mavericks 112:107