Diaz akhirnya angkat bicara mengenai kesulitannya belakangan ini dalam mencetak gol di Bayern Munich, dengan menegaskan bahwa ia sudah dekat untuk kembali menemukan performa yang membuatnya menjadi sensasi di Allianz Arena. Pemain Kolombia berusia 29 tahun itu menikmati musim debut yang benar-benar luar biasa di Jerman pada musim lalu, dengan membukukan 26 gol dan 23 assist dalam 51 penampilan di semua kompetisi. Namun, musim 2026-27 saat ini terbukti lebih sulit bagi mantan pemain Liverpool tersebut, yang baru mampu mencetak satu gol dalam enam penampilan pertamanya.

Diaz dengan cepat menepis anggapan bahwa motivasinya menurun setelah kesuksesan awalnya di Bavaria. Penyerang itu menegaskan bahwa etos kerjanya tetap berada di level setinggi mungkin, meski hasil di papan skor belum mencerminkan usahanya. "Saya selalu mengatakan bahwa hasrat itu tidak akan pernah hilang dari diri saya. Lapar untuk meraih lebih banyak, itu akan selalu menjadi mentalitas saya," kata Diaz kepada Sky Germany.

"Saya selalu menginginkan lebih, saya selalu ingin mencapai lebih banyak. Apa pun yang terjadi, mungkin ada masa-masa ketika saya tidak bermain bagus, ketika saya tidak mencetak gol... tetapi saya akan selalu memberikan segalanya yang saya miliki dan melakukan segalanya untuk tim, memberikan 101 persen di lapangan. Sisanya akan datang pada waktunya, selangkah demi selangkah."