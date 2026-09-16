Getty Images Sport
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'Saya sedang mencari versi terbaik saya' - bintang Bayern Munich Luis Diaz kirim pesan penuh perlawanan di tengah paceklik gol yang membuat frustrasi
Diaz angkat bicara soal penurunan performa yang tidak biasa
Diaz akhirnya angkat bicara mengenai kesulitannya belakangan ini dalam mencetak gol di Bayern Munich, dengan menegaskan bahwa ia sudah dekat untuk kembali menemukan performa yang membuatnya menjadi sensasi di Allianz Arena. Pemain Kolombia berusia 29 tahun itu menikmati musim debut yang benar-benar luar biasa di Jerman pada musim lalu, dengan membukukan 26 gol dan 23 assist dalam 51 penampilan di semua kompetisi. Namun, musim 2026-27 saat ini terbukti lebih sulit bagi mantan pemain Liverpool tersebut, yang baru mampu mencetak satu gol dalam enam penampilan pertamanya.
Diaz dengan cepat menepis anggapan bahwa motivasinya menurun setelah kesuksesan awalnya di Bavaria. Penyerang itu menegaskan bahwa etos kerjanya tetap berada di level setinggi mungkin, meski hasil di papan skor belum mencerminkan usahanya. "Saya selalu mengatakan bahwa hasrat itu tidak akan pernah hilang dari diri saya. Lapar untuk meraih lebih banyak, itu akan selalu menjadi mentalitas saya," kata Diaz kepada Sky Germany.
"Saya selalu menginginkan lebih, saya selalu ingin mencapai lebih banyak. Apa pun yang terjadi, mungkin ada masa-masa ketika saya tidak bermain bagus, ketika saya tidak mencetak gol... tetapi saya akan selalu memberikan segalanya yang saya miliki dan melakukan segalanya untuk tim, memberikan 101 persen di lapangan. Sisanya akan datang pada waktunya, selangkah demi selangkah."
- Getty Images Sport
Mencari versi terbaik dari dirinya sendiri
Paceklik gol penyerang Kolombia itu kini berlanjut menjadi empat pertandingan tanpa mencetak gol, sesuatu yang jarang terjadi mengingat ketajamannya sejak bergabung dengan klub tersebut. Diaz sangat menyadari ekspektasi yang dibebankan kepadanya sebagai salah satu andalan di lini serang Bayern, tetapi ia fokus menjaga pendekatan psikologis yang positif untuk memutus siklus itu. Ia meyakini fondasi taktik tim sudah ada dan permainan keseluruhannya tetap kuat, dengan hanya sentuhan akhir yang saat ini masih menghindarinya.
"Saya sedang mencari versi terbaik saya dan saya akan segera menemukannya. Saya yakin gol itu akan datang pada pertandingan berikutnya. Jadi Anda juga harus tetap tenang, secara mental, agar itu tidak membebani Anda. Anda harus terus bekerja dan berkembang. Saya tahu ini hanya soal menuntaskan peluang saya. Satu-satunya yang kurang adalah penyelesaian akhir, dan setelah itu semuanya akan baik-baik saja," kata Diaz dengan percaya diri.
Sejarah spesial melawan Union Berlin
Peluang untuk mengakhiri paceklik ini datang saat menghadapi 1. FC Union Berlin, lawan yang punya arti khusus bagi sang winger. Musim lalu, Diaz mencuri perhatian lewat gol spektakuler ke gawang klub ibu kota itu, sebuah gol yang kemudian terpilih sebagai Goal of the Year 2025 di Jerman. Diaz berbicara dengan sangat antusias tentang gol tersebut, dan menekankan bagaimana momen itu merepresentasikan kegembiraan murni yang ia rasakan dalam permainan ini.
"Itu adalah salah satu gol terbaik yang pernah saya cetak dalam karier saya. Saya tidak tahu apakah itu nomor satu, tetapi itu ada di antara gol tersebut dan satu gol yang saya ingat saya cetak untuk tim nasional, yang juga merupakan gol luar biasa. Namun, itu adalah salah satu gol yang selalu memberi saya banyak kegembiraan setiap kali saya melihatnya. Karena itu sangat mengingatkan saya pada masa ketika saya masih lebih muda, saat saya biasa bermain sepakbola di jalanan waktu kecil. Itu adalah gol khas sepakbola jalanan. Dan saya sangat senang melihat gol itu," ujarnya.
- Getty Images Sport
Jalan ke depan bagi bintang utama Bayern
Saat Bayern bersiap untuk laga-laga mereka berikutnya di Allianz Arena, tekanan akan berada di pundak Diaz untuk mengubah kata-katanya menjadi tindakan. Pertandingan mendatang melawan Union Berlin menjadi kesempatan sempurna untuk menebus diri. Dengan dukungan suporter tuan rumah dan fokus mental yang jelas, Diaz siap mengakhiri paceklik golnya.
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