Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Saya sedang di puncak performa!' - Fermin Lopez pulih dari 'musim panas terburuk' dalam hidupnya saat bintang Barcelona itu mengakui ia 'butuh bantuan' untuk menghadapi kegagalannya ambil bagian dalam kesuksesan Spanyol di Piala Dunia
Patah hati selama Piala Dunia
Fermin mengungkap beban psikologis besar akibat absen saat Spanyol baru-baru ini menjuarai Piala Dunia. Cedera yang datang di waktu yang sangat tidak tepat benar-benar merusak musim panasnya, memaksanya hanya menyaksikan rekan-rekan senegaranya meraih kejayaan internasional dari pinggir lapangan. Gelandang serang berusia 23 tahun itu sedang berada di puncak performanya sebelum masalah fisik tersebut secara tiba-tiba membuatnya tersingkir dari turnamen. Untuk melewati pukulan telak ini, ia membutuhkan dukungan yang sangat besar, dengan pemain muda itu sangat bergantung pada keluarga, teman-teman, dan pasangannya.
- AFP
Mengabaikan Piala Dunia
Dampak emosional dari pencoretan paksa itu begitu besar sehingga Fermin pada awalnya menolak untuk mengikuti turnamen tersebut. Berbicara kepada Tot Costa dari Catalunya Radio dari kamp pramusim Barcelona di Inggris, ia mengaku bahwa menyaksikan Spanyol bermain terasa terlalu menyakitkan.
"Ini adalah musim panas terburuk dalam hidup saya. Saya sedang berada di puncak, semuanya berjalan baik, lalu cedera itu terjadi," aku Fermin. "Anda belajar dari situasi seperti ini, tetapi memang benar saya mengalami musim panas yang sangat berat. Saya bisa melewatinya berkat keluarga, pasangan saya, dan teman-teman saya. Saya membutuhkan bantuan. Sebelumnya saya juga sudah mendapatkannya, tetapi pelatih saya sangat membantu saya untuk melewati semua ini.
"Saya tidak menonton beberapa pertandingan pertama tim nasional Spanyol di Piala Dunia. Saya tidak bisa. Saya ingin berada di sana di Piala Dunia. Perlu saya tegaskan bahwa saya sangat senang melihat rekan-rekan setim saya menjuarai Piala Dunia. Menjelang akhir Piala Dunia, saya merasa sedikit lebih baik dan memutuskan pergi untuk menonton final secara langsung di New York."
Jalan menuju pemulihan di bawah Flick
Setelah menjalani berbulan-bulan rehabilitasi yang berat, Fermin akhirnya mulai melihat titik terang di ujung terowongan. Gelandang itu saat ini bekerja dekat dengan skuad Hansi Flick di Britania Raya sambil fokus memulihkan ketajamannya untuk pertandingan menjelang kampanye baru.
Ia tetap sangat optimistis dengan kondisi fisiknya saat ini dan sudah membidik untuk kembali beraksi di Trofi Joan Gamper. Bintang muda itu menegaskan bahwa pengalaman menyakitkan pada musim panas ini justru memberinya motivasi lebih untuk sukses.
"Saya merasa lebih baik setiap hari. Saya tidak merasakan ketidaknyamanan, dan itu penting," jelasnya. "Jika semuanya berjalan baik, saya bisa bermain beberapa menit dalam pertandingan Trofi Gamper. Niatnya adalah kembali dari cedera ini dengan motivasi yang lebih besar. Saya rasa saya sangat siap. Saya sudah menunjukkan bagaimana saya bisa membantu Barca, dan saya harus terus melakukan hal yang sama musim depan."
Ia menambahkan soal ambisinya untuk musim baru, dengan mengatakan: "Mimpi untuk menjuarai Liga Champions dirasakan oleh seluruh tim. Kami telah menutup dua tahun terakhir. Musim ini bisa menjadi musim yang bagus. Kami sudah bermain bersama selama tiga tahun dan mengalami banyak hal. Saya merasa kami siap untuk menjuarai Liga Champions. Memenangi gelar liga ketiga secara beruntun itu sulit. Ini akan menjadi tahun yang berat. Tapi jika kami fokus pada permainan kami dan tetap bersatu, kami bisa memenangi gelar liga ketiga."
- (C)Getty Images
Fokus pada musim baru
Dengan kebugarannya yang kembali pulih dan pola pikirnya yang diatur ulang, Fermin kini sepenuhnya fokus untuk meraih kejayaan bersama Barcelona. Raksasa Catalan itu menargetkan dominasi domestik dan kesuksesan di Eropa saat mereka memasuki musim baru di bawah arahan Flick.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami