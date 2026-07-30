Setelah menjalani berbulan-bulan rehabilitasi yang berat, Fermin akhirnya mulai melihat titik terang di ujung terowongan. Gelandang itu saat ini bekerja dekat dengan skuad Hansi Flick di Britania Raya sambil fokus memulihkan ketajamannya untuk pertandingan menjelang kampanye baru.

Ia tetap sangat optimistis dengan kondisi fisiknya saat ini dan sudah membidik untuk kembali beraksi di Trofi Joan Gamper. Bintang muda itu menegaskan bahwa pengalaman menyakitkan pada musim panas ini justru memberinya motivasi lebih untuk sukses.

"Saya merasa lebih baik setiap hari. Saya tidak merasakan ketidaknyamanan, dan itu penting," jelasnya. "Jika semuanya berjalan baik, saya bisa bermain beberapa menit dalam pertandingan Trofi Gamper. Niatnya adalah kembali dari cedera ini dengan motivasi yang lebih besar. Saya rasa saya sangat siap. Saya sudah menunjukkan bagaimana saya bisa membantu Barca, dan saya harus terus melakukan hal yang sama musim depan."

Ia menambahkan soal ambisinya untuk musim baru, dengan mengatakan: "Mimpi untuk menjuarai Liga Champions dirasakan oleh seluruh tim. Kami telah menutup dua tahun terakhir. Musim ini bisa menjadi musim yang bagus. Kami sudah bermain bersama selama tiga tahun dan mengalami banyak hal. Saya merasa kami siap untuk menjuarai Liga Champions. Memenangi gelar liga ketiga secara beruntun itu sulit. Ini akan menjadi tahun yang berat. Tapi jika kami fokus pada permainan kami dan tetap bersatu, kami bisa memenangi gelar liga ketiga."