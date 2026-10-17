AFP
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“Saya sebenarnya cukup senang”: Bos Real Madrid Jose Mourinho menyindir Liga soal skorsing empat pertandingan Vinicius Junior
Kartu merah yang merugikan
Madrid mendapat pukulan telak setelah Vinicius dijatuhi skorsing empat pertandingan oleh Komite Disiplin Liga. Hukuman berat itu dijatuhkan setelah ia diusir dari lapangan dalam kemenangan 1-0 atas Villarreal baru-baru ini.
Pemain asal Brasil berusia 26 tahun itu kesulitan menemukan performa terbaiknya sejauh musim ini, dengan hanya mencetak satu gol dalam delapan penampilan di liga. Absennya Vinicius untuk waktu yang lama akan memaksa Madrid merombak susunan lini serang untuk sejumlah pertandingan domestik yang krusial.
Lamanya skorsing itu mencerminkan keseriusan insiden yang berujung pada kartu merahnya. Hal ini menjadi masalah besar bagi klub yang berupaya menjaga persaingan di papan atas klasemen.
- Getty Images Sport
Tanggapan sarkastis Mourinho
Mourinho dikenal blak-blakan dan tak menahan diri ketika ditanya soal skors panjang yang dijatuhkan kepada pemainnya. Pelatih asal Portugal itu memilih menanggapi situasi tersebut dengan sindiran tajam.
“Soal skors empat pertandingan itu, saya justru cukup senang,” kata Mourinho kepada wartawan. “Saya kira mereka akan memberinya hukuman yang lebih berat lagi! Saya bahkan sempat menduga, ketika Real Madrid mengajukan banding, mereka mungkin akan menambah satu atau dua pertandingan lagi. Seolah-olah mereka berkata: ‘Tenang saja, diamlah. Kamu sudah mendapat skors empat pertandingan, jadi jangan bicara lagi.’”
Absen dalam El Clasico yang krusial
Dampak paling merugikan dari skorsing empat pertandingan ini adalah Vinicius akan absen dalam El Clasico mendatang melawan rival sengit Real Madrid, Barcelona. Kehilangan pemain sekalibernya untuk laga sepenting itu merupakan pukulan besar.
Pertandingan melawan Barcelona kerap menentukan arah persaingan gelar juara di Spanyol. Tanpa salah satu ancaman utama di lini serang, Real Madrid berada dalam posisi yang jauh lebih sulit bahkan sebelum pertandingan dimulai.
Klub telah mengajukan banding dengan harapan skorsing tersebut dikurangi, tetapi upaya itu jelas tidak mendapat tanggapan. Kini, Real Madrid harus melewati serangkaian pertandingan sulit tanpa pemain sayap andalannya.
- Getty
Mencari solusi segera
Mourinho kini harus mencari solusi taktis untuk menutupi absennya Vinicius di sisi kiri selama beberapa pekan ke depan. Kedalaman skuad akan diuji saat mereka berupaya mengatasi kehilangan penyerang Brasil yang dinamis itu. Perhatian pun langsung tertuju pada bagaimana Mourinho menyusun ulang susunan pemain utamanya.
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