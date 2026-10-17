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Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Saya sebenarnya cukup senang”: Bos Real Madrid Jose Mourinho menyindir Liga soal skorsing empat pertandingan Vinicius Junior

Vinicius Junior
Real Madrid
J. Mourinho
LaLiga

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho memberikan tanggapan bernada sarkastis seperti biasanya atas skorsing empat pertandingan yang dijatuhkan kepada Vinicius Junior di Liga. Akibat kartu merahnya saat menghadapi Villarreal, winger asal Brasil itu juga akan absen dalam laga penting El Clasico mendatang melawan Barcelona.

  • Kartu merah yang merugikan

    Madrid mendapat pukulan telak setelah Vinicius dijatuhi skorsing empat pertandingan oleh Komite Disiplin Liga. Hukuman berat itu dijatuhkan setelah ia diusir dari lapangan dalam kemenangan 1-0 atas Villarreal baru-baru ini.

    Pemain asal Brasil berusia 26 tahun itu kesulitan menemukan performa terbaiknya sejauh musim ini, dengan hanya mencetak satu gol dalam delapan penampilan di liga. Absennya Vinicius untuk waktu yang lama akan memaksa Madrid merombak susunan lini serang untuk sejumlah pertandingan domestik yang krusial.

    Lamanya skorsing itu mencerminkan keseriusan insiden yang berujung pada kartu merahnya. Hal ini menjadi masalah besar bagi klub yang berupaya menjaga persaingan di papan atas klasemen.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Tanggapan sarkastis Mourinho

    Mourinho dikenal blak-blakan dan tak menahan diri ketika ditanya soal skors panjang yang dijatuhkan kepada pemainnya. Pelatih asal Portugal itu memilih menanggapi situasi tersebut dengan sindiran tajam.

    “Soal skors empat pertandingan itu, saya justru cukup senang,” kata Mourinho kepada wartawan. “Saya kira mereka akan memberinya hukuman yang lebih berat lagi! Saya bahkan sempat menduga, ketika Real Madrid mengajukan banding, mereka mungkin akan menambah satu atau dua pertandingan lagi. Seolah-olah mereka berkata: ‘Tenang saja, diamlah. Kamu sudah mendapat skors empat pertandingan, jadi jangan bicara lagi.’”

  • Absen dalam El Clasico yang krusial

    Dampak paling merugikan dari skorsing empat pertandingan ini adalah Vinicius akan absen dalam El Clasico mendatang melawan rival sengit Real Madrid, Barcelona. Kehilangan pemain sekalibernya untuk laga sepenting itu merupakan pukulan besar.

    Pertandingan melawan Barcelona kerap menentukan arah persaingan gelar juara di Spanyol. Tanpa salah satu ancaman utama di lini serang, Real Madrid berada dalam posisi yang jauh lebih sulit bahkan sebelum pertandingan dimulai.

    Klub telah mengajukan banding dengan harapan skorsing tersebut dikurangi, tetapi upaya itu jelas tidak mendapat tanggapan. Kini, Real Madrid harus melewati serangkaian pertandingan sulit tanpa pemain sayap andalannya.

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  • José MourinhoGetty

    Mencari solusi segera

    Mourinho kini harus mencari solusi taktis untuk menutupi absennya Vinicius di sisi kiri selama beberapa pekan ke depan. Kedalaman skuad akan diuji saat mereka berupaya mengatasi kehilangan penyerang Brasil yang dinamis itu. Perhatian pun langsung tertuju pada bagaimana Mourinho menyusun ulang susunan pemain utamanya.

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