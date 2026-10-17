Madrid mendapat pukulan telak setelah Vinicius dijatuhi skorsing empat pertandingan oleh Komite Disiplin Liga. Hukuman berat itu dijatuhkan setelah ia diusir dari lapangan dalam kemenangan 1-0 atas Villarreal baru-baru ini.

Pemain asal Brasil berusia 26 tahun itu kesulitan menemukan performa terbaiknya sejauh musim ini, dengan hanya mencetak satu gol dalam delapan penampilan di liga. Absennya Vinicius untuk waktu yang lama akan memaksa Madrid merombak susunan lini serang untuk sejumlah pertandingan domestik yang krusial.

Lamanya skorsing itu mencerminkan keseriusan insiden yang berujung pada kartu merahnya. Hal ini menjadi masalah besar bagi klub yang berupaya menjaga persaingan di papan atas klasemen.