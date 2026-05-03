“Saya sebenarnya bisa saja pindah tiga tahun lalu” - Bruno Fernandes menjelaskan mengapa ia menolak tawaran transfer dari Manchester United, sambil mengakui peluang meraih gelar di Liga Premier dan Liga Champions

Dalam perbincangannya dengan Gary Neville di Sky Sports, Fernandes menjelaskan bahwa kepuasan emosional yang didapat dari meraih kesuksesan di Old Trafford jauh lebih berharga daripada tawaran pindah ke klub lain. Ia berkata: "Ini bukan soal loyalitas. Saya bisa saja pergi dua tahun lalu, tiga tahun lalu, atau musim lalu, tapi saya benar-benar senang berada di sini.

"Saya pikir kesuksesan di klub ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya dapatkan di klub lain. Kebahagiaan dan segala hal yang saya dapatkan, pada hari saya mendapatkan apa yang saya inginkan dari klub ini, saya rasa saya tidak akan mendapatkannya dari klub mana pun di dunia.

"Saya tahu betapa para penggemar menginginkan ini, saya tahu betapa antusiasnya mereka. Saya tahu betapa mereka menantikan klub ini bangkit kembali. Saya berada di kapal yang sama dengan mereka. Saya ingin kapal ini; bukan sekadar stabil, tapi saya ingin kapal ini melaju ke depan dan menavigasi sejauh yang kita bisa.

"Ya, saya memenangkan Carabao Cup dan FA Cup [tapi] apa yang diinginkan klub ini, apa yang diinginkan para penggemar, dan apa yang saya inginkan—baik saya maupun tim—kami belum mendapatkannya. Sampai kontrak saya berakhir, saya akan terus berusaha."