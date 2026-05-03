“Saya sebenarnya bisa saja pindah tiga tahun lalu” - Bruno Fernandes menjelaskan mengapa ia menolak tawaran transfer dari Manchester United, sambil mengakui peluang meraih gelar di Liga Premier dan Liga Champions
Komitmen di tengah kekacauan
Kapten Manchester United, Fernandes, kembali menegaskan kesetiaannya kepada klub setelah muncul spekulasi gencar mengenai kepindahannya ke Liga Pro Arab Saudi pada musim panas lalu. Meskipun Manchester United mengalami musim yang terburuk dalam sejarah klub dan absen dari kompetisi Eropa, pemain berusia 31 tahun ini tetap menjadi pilar utama dalam proyek jangka panjang klub. Fernandes telah menghabiskan lebih dari enam tahun di Manchester dan terus menjadi motor kreativitas utama bagi tim yang saat ini berjuang untuk kembali ke jajaran klub-klub elit.
Hubungan yang unik
Dalam perbincangannya dengan Gary Neville di Sky Sports, Fernandes menjelaskan bahwa kepuasan emosional yang didapat dari meraih kesuksesan di Old Trafford jauh lebih berharga daripada tawaran pindah ke klub lain. Ia berkata: "Ini bukan soal loyalitas. Saya bisa saja pergi dua tahun lalu, tiga tahun lalu, atau musim lalu, tapi saya benar-benar senang berada di sini.
"Saya pikir kesuksesan di klub ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya dapatkan di klub lain. Kebahagiaan dan segala hal yang saya dapatkan, pada hari saya mendapatkan apa yang saya inginkan dari klub ini, saya rasa saya tidak akan mendapatkannya dari klub mana pun di dunia.
"Saya tahu betapa para penggemar menginginkan ini, saya tahu betapa antusiasnya mereka. Saya tahu betapa mereka menantikan klub ini bangkit kembali. Saya berada di kapal yang sama dengan mereka. Saya ingin kapal ini; bukan sekadar stabil, tapi saya ingin kapal ini melaju ke depan dan menavigasi sejauh yang kita bisa.
"Ya, saya memenangkan Carabao Cup dan FA Cup [tapi] apa yang diinginkan klub ini, apa yang diinginkan para penggemar, dan apa yang saya inginkan—baik saya maupun tim—kami belum mendapatkannya. Sampai kontrak saya berakhir, saya akan terus berusaha."
Mengejar hadiah utama
Gelandang asal Portugal itu kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai "urusan yang belum tuntas" yang mendorong keputusannya untuk tetap bertahan, meski klub tersebut finis di peringkat terendah sepanjang sejarah di Liga Premier. Menanggapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan dari tim-tim dominan Inggris, Fernandes mengatakan kepada Neville: "Klub sedang berada dalam masa sulit karena kami baru saja kalah di final kompetisi Eropa, [dan] kami finis di peringkat terendah yang pernah diraih United di Liga Premier.
"Enam tahun lalu, klub mempercayai saya untuk datang ke sini dan yakin saya bisa membantu klub. Saat itu, keputusan saya didasari oleh [fakta bahwa] saya belum mewujudkan impian saya di sini. Saya belum mencapai semua yang saya inginkan. Saya tidak pernah menyembunyikan bahwa saya ingin memenangkan Liga Premier dan Liga Champions bersama klub ini. Mungkin saya bisa melakukannya, mungkin tidak. Tapi sampai saya mendapat kesempatan atau sampai saya berada di sini untuk melakukannya, saya akan berusaha. Apakah itu akan sulit? Ya. Ada klub-klub papan atas di liga yang telah memenangkan liga selama bertahun-tahun dan secara konsisten berada di sana, sedangkan kami tidak."
Pertandingan penentu Liverpool
Tekad sang kapten akan langsung diuji saat United bersiap menghadapi laga krusial Liga Premier melawan Liverpool pada Minggu, 3 Mei mendatang. Kemenangan dalam rivalitas bersejarah ini sangat penting untuk menjaga harapan klub lolos ke Liga Champions musim depan, sekaligus memberikan landasan yang dibutuhkan Fernandes untuk mencapai target-target ambisiusnya. Dengan skuad yang saat ini berupaya bangkit dari posisi terendah dalam sejarah pada musim lalu, rangkaian pertandingan mendatang akan menentukan apakah ambisi gelar juara yang diusungnya realistis atau hanya mimpi yang jauh.