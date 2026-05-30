"Saya sangat yakin" - Martin Odegaard tak ragu Arsenal bisa mengalahkan PSG di final Liga Champions sambil memuji Viktor Gyokeres yang "luar biasa"
The Gunners membidik gelar ganda bersejarah
Arsenal melangkah ke final Liga Champions kedua dalam sejarah mereka dengan momentum yang luar biasa setelah menjuarai liga domestik di bawah asuhan Mikel Arteta. Meskipun Paris Saint-Germain dijagokan untuk mempertahankan gelar juara Eropa mereka setelah kemenangan telak di final tahun lalu atas Inter, tim asal London Utara ini sama sekali tidak gentar menghadapi raksasa Prancis tersebut. Pertandingan besar di Budapest ini menampilkan dua manajer asal Spanyol yang saling berhadapan di final Liga Champions untuk pertama kalinya.
Odegaard menunjukkan keyakinan penuh
Menyikapi keunggulan psikologis yang diperoleh berkat kesuksesan di liga domestik serta mengevaluasi lawan-lawan tangguh mereka, Odegaard menyatakan: “Kami tahu kualitas yang kami miliki dalam tim. Saya rasa kami telah membuktikannya dalam waktu yang sangat lama. Jelas, setelah berhasil menjuarai Liga Premier—yang mungkin merupakan liga tersulit untuk dimenangkan di dunia—hal itu memberi kami kepercayaan diri yang besar.
"Kami tahu siapa kami dan apa yang bisa kami lakukan. Jelas, kami akan menghadapi tim yang bagus dengan banyak kelebihan, tetapi kami memiliki keyakinan penuh pada diri kami sendiri, apa yang bisa kami lakukan, sepak bola yang bisa kami mainkan, dan hasil yang bisa kami raih.
"Itulah fokus utama kami, menjadi diri kami sendiri dan fokus pada apa yang bisa kami lakukan serta apa yang bisa kami kendalikan. Ini pertandingan besar, tapi kami siap untuk itu, seperti yang saya katakan. Saya sepenuhnya percaya pada tim dan segala hal yang bisa kami lakukan di lapangan.
"Rasanya luar biasa bisa meraih gelar juara. Saya rasa semua yang telah kami lalui untuk mencapai momen itu membuatnya terasa begitu indah. Dan melakukannya bersama kelompok ini sungguh luar biasa. Itu adalah hari yang sangat indah dan akan selalu terukir di ingatan kami semua.
"Jadi, itu adalah perasaan yang istimewa dan kami, tentu saja, mengambil energi dari situ. Suasana dan getaran menjelang pertandingan ini sangat bagus, final lagi. Suasana hatinya bagus dan kami siap bertanding lagi.”
Kapten memuji kontribusi Gyokeres
Gelandang The Gunners itu juga menyoroti kekompakan tim di ruang ganti dan memberikan pujian yang tinggi kepada penyerang Viktor Gyokeres. Memuji kontribusi luar biasa pemain internasional Swedia itu selama musim perdananya yang gemilang di Inggris, Odegaard menambahkan: “Dia tampil brilian sejak bergabung.
"Saya pikir dia luar biasa bagi kami. Dia mencetak banyak gol, gol-gol penting. Bukan hanya golnya, tapi cara dia bermain, perhatian yang dia berikan di lapangan memberi banyak ruang bagi kami yang lain.
"Dia adalah pemain yang memberikan segalanya di setiap pertandingan. Dia bekerja sangat keras dan sangat bertekad untuk berada di depan gawang dan membuat perbedaan. Dia adalah pemain istimewa dan sangat menyenangkan memiliki dia.
"Musim pertamanya luar biasa dan sudah meraih trofi di musim pertama bukanlah hal yang buruk. Ada begitu banyak pemimpin di tim ini dan kami benar-benar saling membantu. Saya pikir itulah kunci kesuksesan kami, bahwa semakin banyak orang yang mengambil tanggung jawab.”
Panggung di Budapest menanti para finalis
Pertandingan puncak ini menandai laga ke-63 sekaligus yang terakhir bagi Arsenal dalam musim yang melelahkan, yang menjadi ujian fisik berat bagi tim asuhan Arteta yang tak kenal lelah. Menghalangi langkah mereka adalah lini serang PSG yang mematikan, yang dipimpin oleh Khvicha Kvaratskhelia, serta barisan pertahanan The Gunners yang dikenal tangguh dan belum pernah kebobolan satu gol pun dari permainan terbuka selama babak gugur. Kemenangan akan membuat Arsenal menjadi tim Inggris keempat dalam sejarah sepak bola yang berhasil meraih gelar ganda liga dan Piala Eropa yang prestisius.