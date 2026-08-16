AFP
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'Saya sangat terkesan' - Mikel Arteta menetapkan standar Arsenal setelah kemenangan Community Shield atas Manchester City
Arteta merefleksikan penampilan dominan di Wembley
Manajer Arsenal itu penuh pujian untuk para pemainnya setelah mereka meraih trofi pertama musim ini lewat kemenangan meyakinkan atas rival perebutan gelar mereka. Gol-gol dari Riccardo Calafiori, Kai Havertz, dan Martin Odegaard memastikan sore yang nyaman bagi tim London utara itu, yang tampil tajam dan unggul secara fisik sepanjang pertandingan. Hasil ini menjadi margin kemenangan terbesar dalam final Community Shield sejak 2014, membuat manajer City Enzo Maresca memiliki banyak pertanyaan yang harus dijawab menjelang musim baru.
Berbicara kepada media tak lama setelah peluit akhir berbunyi, Arteta menyoroti pentingnya performa tersebut. "Saya sangat senang dengan penampilan ini, dan dengan kemenangan ini, kami berbicara tentang hasrat yang kami miliki untuk memulai musim dan untuk menunjukkan kepada diri kami sendiri betapa besar kami menginginkannya, dan saya melihat banyak hal positif di sana melawan lawan papan atas," jelas pria Spanyol itu.
Ia menambahkan: "Saya pikir hari ini adalah hasil dari persiapan yang kami lakukan pada pramusim, dan keputusan yang diambil para pemain setelah Piala Dunia untuk memastikan mereka siap dan ingin bermain di kompetisi ini. Saya sangat terkesan dengan cara kami bermain dan cara kami bersaing, jadi itulah standar bagi kami. Saya yakin kami akan benar-benar, benar-benar kompetitif."
- AFP
Tzolis menuai pujian tinggi pada debutnya
Salah satu penampilan paling menonjol untuk Arsenal adalah rekrutan musim panas Tzolis, yang memainkan peran penting dalam membongkar pertahanan Manchester City. Winger itu memberi assist untuk gol kedua dan ketiga, meneror lini belakang lawan dengan tusukan langsungnya dan kecerdasannya di sepertiga akhir.
Arteta cepat menyoroti pemain baru itu atas ketenangannya dan dampak instannya terhadap daya gedor tim dalam penampilan kompetitif pertamanya dengan seragam Arsenal, dengan mengatakan: "Dia punya kualitas yang luar biasa, yaitu ketika dia berada di 20 atau 30 meter terakhir, dia sangat tenang di dalam dan sekitar kotak penalti lewat tindakan-tindakannya yang menentukan, dan dia menunjukkannya lagi hari ini."
Sang manajer juga menanggapi komentar terbaru dari Mikel Merino, yang menyatakan bahwa Arsenal kini memiliki lini tengah terbaik di dunia. Arteta tetap rendah hati tetapi percaya diri dengan sektor tengah timnya, dengan mengatakan, "ini adalah lini tengah terbaik untuk Arsenal, itu sudah pasti, dan kami membutuhkan semua orang untuk melengkapi kualitas mereka dengan pemain di sebelah mereka.
Frustrasi terkait pemilihan skuad dan pendaftaran
Terlepas dari suasana perayaan, ada sejumlah absensi mencolok dari skuad pada hari pertandingan, termasuk Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, dan bintang muda yang sedang naik daun Ethan Nwaneri. Arteta mengungkapkan bahwa absensi tersebut bukan karena cedera, melainkan sifat pembatasan dari regulasi ukuran skuad yang berlaku saat ini.
Berbicara kepada TNT Sports, bos Arsenal itu menjelaskan frustrasinya terhadap sistem saat ini. "Sangat menyedihkan tidak memiliki mereka tersedia. Saya sudah berjuang dengan Premier League untuk memperluas dan mengakomodasi lebih banyak pemain di dalam skuad karena mereka pantas berada di dalam skuad, tidak ada keraguan soal itu. Ethan dan Marli juga, yang menjalani seluruh pramusim bersama kami. Semoga kami bisa mengubah aturan itu agar para pemain bisa menikmati momen di lapangan dan bisa menjadi opsi untuk bermain serta berkontribusi kepada tim ke depannya." Komentar ini muncul di tengah laporan bahwa Martinelli baru-baru ini memilih untuk bertahan di Emirates.
- Getty Images Sport
Ambisi untuk meraih lebih banyak trofi
Ketika banyak yang bertanya-tanya apakah lapar Arsenal akan tetap ada setelah mencapai puncak sepak bola Inggris, Arteta menegaskan bahwa skuadnya lebih termotivasi daripada sebelumnya untuk mempertahankan kesuksesan mereka. "Saya ingin merasakan momen itu lagi. Saya ingin merasakannya dengan cara yang lebih besar; kami tahu apa yang dibutuhkan dan bahwa itu akan menuntut sesuatu yang spesial, tetapi kami siap untuk itu," katanya.
Dengan rekrutan baru seperti Tzolis yang langsung nyetel dan inti skuad peraih gelar itu terlihat lebih tajam dari sebelumnya, Arsenal tampak berada dalam posisi yang baik untuk kembali bersaing di semua ajang.
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