Manajer Arsenal itu penuh pujian untuk para pemainnya setelah mereka meraih trofi pertama musim ini lewat kemenangan meyakinkan atas rival perebutan gelar mereka. Gol-gol dari Riccardo Calafiori, Kai Havertz, dan Martin Odegaard memastikan sore yang nyaman bagi tim London utara itu, yang tampil tajam dan unggul secara fisik sepanjang pertandingan. Hasil ini menjadi margin kemenangan terbesar dalam final Community Shield sejak 2014, membuat manajer City Enzo Maresca memiliki banyak pertanyaan yang harus dijawab menjelang musim baru.

Berbicara kepada media tak lama setelah peluit akhir berbunyi, Arteta menyoroti pentingnya performa tersebut. "Saya sangat senang dengan penampilan ini, dan dengan kemenangan ini, kami berbicara tentang hasrat yang kami miliki untuk memulai musim dan untuk menunjukkan kepada diri kami sendiri betapa besar kami menginginkannya, dan saya melihat banyak hal positif di sana melawan lawan papan atas," jelas pria Spanyol itu.

Ia menambahkan: "Saya pikir hari ini adalah hasil dari persiapan yang kami lakukan pada pramusim, dan keputusan yang diambil para pemain setelah Piala Dunia untuk memastikan mereka siap dan ingin bermain di kompetisi ini. Saya sangat terkesan dengan cara kami bermain dan cara kami bersaing, jadi itulah standar bagi kami. Saya yakin kami akan benar-benar, benar-benar kompetitif."