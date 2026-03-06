Getty Images Sport
"Saya sangat suka bercanda!" - Patrice Evra membantah bahwa dia "membenci" Arsenal dan menyarankan tim Mikel Arteta untuk "bermain curang dan membuang-buang waktu" dalam persaingan gelar Premier League melawan Manchester City
Pergeseran momentum yang krusial
Perburuan trofi Premier League semakin memanas setelah Manchester City tergelincir dan hanya mampu bermain imbang melawan Nottingham Forest, sehingga keunggulan kembali berpindah ke London Utara. Arsenal memanfaatkan kesalahan tersebut dengan kemenangan yang sulit diraih atas Brighton, hasil yang mengesankan Evra. Pemain Prancis yang pernah memenangkan lima gelar di Old Trafford itu mencatat bahwa meskipun The Gunners dulu "mudah" untuk dihadapi, kemampuan mereka untuk meraih kemenangan tandang yang "jelek" adalah ciri khas tim yang berpotensi menjadi juara. Namun, kenangan akan kegagalan di akhir musim sebelumnya terus menghantui Emirates.
Canda dan sindiran 'Netflix'
Evra menanggapi reputasinya yang sudah lama sebagai musuh Arsenal, menjelaskan bahwa komentarnya tidak pernah bersifat pribadi. Berbicara kepada Stake, pria berusia 44 tahun itu mengatakan: "Orang-orang berpikir saya membenci Arsenal, tapi saya hanya suka bercanda. Saat saya bermain, Arsenal selalu menjadi tim yang mudah untuk dihadapi, tapi zaman sudah berubah. Hasil imbang Man City melawan Nottingham Forest adalah dorongan besar, dan meskipun Brighton memiliki banyak peluang, Arsenal menang. Ini adalah tanda tim pemenang Premier League. Saya sudah lima kali mengalaminya. Beberapa kemenangan tandang bisa sangat buruk. Ini adalah kesempatan bagus bagi Man City untuk memperkecil selisih, saya tidak berpikir ini sudah berakhir, tapi kemenangan melawan Brighton sangat besar bagi Arsenal."
Dia juga menyindir leluconnya yang sering dibagikan, yang membandingkan klub dengan Netflix, di mana para penggemar terus menantikan "musim berikutnya", sambil menegaskan keinginannya agar mereka sukses. "Ayo Arsenal, kalian bisa melakukannya tahun ini," kata Evra, sebelum menambahkan peringatan hati-hati: "Saya tidak akan terkejut jika mereka gagal lagi. Saya hanya berharap mereka tidak melakukannya."
Mengutamakan hasil daripada DNA
Mantan bek tersebut yakin Arsenal harus meninggalkan "sepak bola indah" jika ingin mengalahkan tim Pep Guardiola. Evra berargumen bahwa Arteta harus memprioritaskan trofi daripada identitas visual klub. Evra mengatakan: "Saya tidak peduli jika mereka tidak bermain sepak bola bagus, membuang-buang waktu, atau curang, mereka harus memenangkan Premier League dengan segala cara. Mikel Arteta tidak di sini untuk menyenangkan siapa pun, dia di sini untuk menang. Mereka harus menang, bahkan jika itu melalui tendangan bebas. Terkadang, Anda harus menempatkan DNA klub di samping jika itu berarti trofi besar."
Hambatan terakhir
Dengan keunggulan tujuh poin di klasemen Premier League dan delapan pertandingan tersisa, Arsenal berpotensi mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung sejak 2004. Selain fokus di liga, mereka tetap bersaing di semua kompetisi, dengan kesempatan berikutnya untuk meraih trofi datang di final Carabao Cup melawan Manchester City pada 22 Maret.
