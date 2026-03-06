"Saya sangat suka bercanda!" - Patrice Evra membantah bahwa dia "membenci" Arsenal dan menyarankan tim Mikel Arteta untuk "bermain curang dan membuang-buang waktu" dalam persaingan gelar Premier League melawan Manchester City

Evra menanggapi reputasinya yang sudah lama sebagai musuh Arsenal, menjelaskan bahwa komentarnya tidak pernah bersifat pribadi. Berbicara kepada Stake, pria berusia 44 tahun itu mengatakan: "Orang-orang berpikir saya membenci Arsenal, tapi saya hanya suka bercanda. Saat saya bermain, Arsenal selalu menjadi tim yang mudah untuk dihadapi, tapi zaman sudah berubah. Hasil imbang Man City melawan Nottingham Forest adalah dorongan besar, dan meskipun Brighton memiliki banyak peluang, Arsenal menang. Ini adalah tanda tim pemenang Premier League. Saya sudah lima kali mengalaminya. Beberapa kemenangan tandang bisa sangat buruk. Ini adalah kesempatan bagus bagi Man City untuk memperkecil selisih, saya tidak berpikir ini sudah berakhir, tapi kemenangan melawan Brighton sangat besar bagi Arsenal."

Dia juga menyindir leluconnya yang sering dibagikan, yang membandingkan klub dengan Netflix, di mana para penggemar terus menantikan "musim berikutnya", sambil menegaskan keinginannya agar mereka sukses. "Ayo Arsenal, kalian bisa melakukannya tahun ini," kata Evra, sebelum menambahkan peringatan hati-hati: "Saya tidak akan terkejut jika mereka gagal lagi. Saya hanya berharap mereka tidak melakukannya."