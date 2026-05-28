Goal.com
LiveTiket
Lauren Hemp Man City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

"Saya sangat senang bisa tetap bertahan" - Bintang Lionesses Lauren Hemp tentang penolakannya terhadap tawaran Barcelona, mengakhiri penantian gelar WSL Man City, dan peluang meraih gelar FA Cup

Manchester City Women
L. Hemp
FA Cup
WSL
Brighton & Hove Albion Women vs Manchester City Women
Women's football
FEATURES

Dua tahun lalu, saat kontraknya di Manchester City hampir habis, kemungkinan Lauren Hemp hengkang dari klub tampak sangat nyata. Barcelona dikaitkan erat dengan bintang Inggris tersebut, dan waktu semakin sempit bagi City untuk mempertahankan pemain yang telah mereka saksikan berkembang menjadi salah satu sayap terbaik di Eropa, setelah bergabung saat berusia 17 tahun. Namun pada akhirnya, Hemp memutuskan untuk tetap bertahan, dan saat ia berbincang dengan GOAL sebagai juara Women's Super League untuk pertama kalinya, ia merasa sangat bahagia atas keputusannya tersebut.

Hemp telah bergabung dengan City sejak 2018 dan telah merasakan masa-masa gemilang, seperti saat memenangkan Piala FA dan Piala Liga, namun ia juga mengalami masa-masa sulit akibat beberapa kali gagal meraih gelar WSL, serta beberapa penampilan di Liga Champions yang berakhir terlalu cepat dan mengecewakan.

"Ketika saya pertama kali datang untuk memperbarui kontrak, saya tahu ini adalah klub yang ingin saya menangkan bersama dan karena kami belum memenangkan banyak trofi belakangan ini, selalu ada pikiran di benak saya seperti, 'Saya benar-benar ingin menang dan, sekarang, saya harus memenangkan trofi'," kenangnya.

Namun, Hemp tetap percaya: "Saya percaya pada klub dan saya yakin pada mereka, itulah mengapa saya tetap tinggal, karena saya tahu bahwa pada suatu saat nanti, dalam waktu dekat, kami akan mampu bersaing dan memenangkan trofi."

Awal bulan ini, momen itu tiba, saat City meraih gelar WSL untuk pertama kalinya sejak 2016. "Saya bangga dengan keputusan saya," tambahnya. "Saya sangat senang bahwa saya tetap bertahan dan bekerja keras untuk memenangkan [WSL], seperti yang dilakukan semua orang."

Yang terpenting, pemain berusia 25 tahun ini ingin menekankan bahwa ia percaya ini hanyalah "awal". Pada Minggu, ia dan rekan-rekannya akan berusaha mengakhiri kekeringan gelar lain klub, saat City berupaya mengalahkan Brighton untuk memenangkan Piala FA untuk pertama kalinya dalam enam tahun.

Hemp akan berusaha menambah rekor impresifnya di final Wembley, yaitu tiga kemenangan dari empat penampilan, dan membantu City meraihnya akan terasa sangat berarti. Trofi-trofi belum mengalir seiring harapan klub atau para pemainnya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi inilah saatnya mereka semua berharap hal itu berubah - termasuk Hemp.

  • Man City Women 2025-26Getty Images

    Kembalinya yang luar biasa

    Meskipun City berhasil meraih gelar WSL dengan relatif mudah—memperlebar keunggulan menjadi 11 poin pada awal Februari sehingga mereka masih bisa mengalami sedikit kendala sebelum akhirnya memastikan trofi dengan satu pertandingan tersisa—perjalanan mereka menuju final Piala FA sama sekali tidak semudah itu.

    Tiga pertandingan pertama memang cukup mudah, karena City mengalahkan tiga tim divisi bawah, yaitu Bournemouth, Sheffield United, dan Birmingham City, dengan skor agregat 11-0, tetapi mereka hampir mengalami kekalahan di semifinal, tertinggal 2-0 dari juara bertahan Chelsea saat waktu pertandingan tersisa 85 menit.

    Itu berubah saat Mary Fowler mencetak gol brilian untuk memperkecil ketertinggalan, improvisasi luar biasa Khadija Shaw menyamakan kedudukan di waktu tambahan, dan setelah pembicaraan menjelang pertandingan didominasi oleh minat Chelsea terhadap Shaw musim panas ini, pemain internasional Jamaika itu menyelesaikan comeback dengan gol keduanya di babak tambahan, memenangkan pertandingan 3-2.

    "Kami punya pemain cadangan yang masuk dan memengaruhi jalannya pertandingan, orang-orang bermain di posisi berbeda, ini benar-benar pertandingan gila. Saya sempat berpikir hidung saya patah! Ini gila," kenang Hemp. "Tapi ini menunjukkan bahwa kami bisa bangkit dari apa pun, tak peduli berapa menit yang tersisa.

    "Tim ini tidak pernah menyerah. Saya melihat wajah semua orang [saat skor 2-0] dan tidak ada yang putus asa atau apa pun. Rasanya seperti, 'Kami punya tugas yang harus diselesaikan dan kami akan melakukannya'. Kami berhasil mencetak gol pertama dan saya rasa keyakinan kami melonjak tinggi."

    • Iklan
  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    Batu sandungan

    Itu adalah pertandingan kedua pada hari yang penuh drama di babak semifinal, setelah Brighton juga berhasil membalikkan ketertinggalan 2-0 untuk mengalahkan Liverpool dan lolos ke final Piala FA untuk pertama kalinya. The Seagulls memasuki pertandingan tersebut dengan performa yang cukup baik, dengan empat pertandingan terakhir mereka menghasilkan hasil imbang 1-1 dengan Arsenal, hasil imbang 1-1 dengan Manchester United, kemenangan 3-2 atas City, dan kemenangan 2-0 di perempat final Piala FA untuk menyingkirkan The Gunners. Mereka telah mencapai performa terbaiknya pada saat yang tepat, sesuatu yang sangat disadari oleh Hemp dan City mengingat kekalahan yang mereka alami di pantai selatan bulan lalu.

    "Mereka adalah tim yang sangat sulit dikalahkan," kata bintang Inggris itu. "Mereka memainkan sepak bola yang sangat bagus, tetapi mereka juga memiliki mentalitas yang kuat. Dalam duel, mereka sulit dilewati, mereka adalah pemain yang sangat kuat secara fisik dan mereka memiliki beberapa pemain individu yang fantastis - Fran Kirby adalah salah satunya. Saya sering bermain bersamanya di timnas Inggris dan dia sangat penting bagi mereka."

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    Sikap dan pola pikir

    Namun, meski jelas menghormati Brighton dan kemampuan mereka, Hemp ingin menekankan keyakinannya terhadap timnya sendiri menjelang laga tandang ke Wembley pada hari Minggu.

    "Mereka sulit dihadapi, tapi kami juga tahu bahwa kami belum tentu tampil terbaik dalam pertandingan-pertandingan itu," katanya, merenungkan kekalahan baru-baru ini dari The Seagulls, namun juga tiga kemenangan tipis dengan selisih satu gol yang diraih sejak Dario Vidosic mengambil alih jabatan manajer Brighton pada awal musim lalu.

    "Saat kami tampil maksimal, kami bisa mengalahkan siapa pun, jadi penting untuk mempertahankan sikap dan mentalitas itu menjelang pertandingan tersebut."

  • Lauren Hemp Man City Women WSL trophy 2025-26Getty Images

    Ingin lebih

    Di balik rasa percaya diri itu tersembunyi hasrat yang tak pernah terpuaskan, yang telah terbangkitkan oleh kemenangan di WSL tersebut. Ya, mengangkat trofi itu sungguh menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi tim City yang gagal meraih gelar pada 2024 karena selisih gol, pada 2021 karena selisih dua poin, dan pada 2020 akibat perubahan sistem perhitungan poin per pertandingan—padahal mereka berada di puncak klasemen saat pandemi Covid-19 menghentikan musim. Namun, setelah empat tahun tanpa trofi, hal itu juga membuat para pemain sangat ingin menikmati perasaan itu lagi dan lagi dan lagi - dimulai dengan final hari Minggu.

    "Hal ini membuat saya ingin memenangkannya lagi dan mempertahankan gelar tahun depan, tetapi juga menumbuhkan hasrat yang sama pada sisa tim untuk melakukan hal yang sama, karena banyak dari para pemain wanita ini juga sudah lama berada di sini," jelas Hemp. "Saya pikir kami telah menjalani musim yang fantastis dan pantas untuk mengakhirinya dengan cara yang hebat pula.

    "Kami telah berjuang keras untuk mencapai [final]. Jelas, pertandingan melawan Chelsea sangat sulit bagi kami. Kami berhasil membalikkan keadaan dan saya pikir itu menunjukkan mentalitas pemenang serta tekad tim ini. Kami tidak pernah menyerah dan itulah yang membawa kami meraih trofi pertama kami musim ini. Semoga hal ini membantu kami meraih trofi berikutnya."

  • Trofi berikutnya

    Mampu menyusul gelar juara WSL dengan kemenangan di Piala FA akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang dilakukan Chelsea sebanyak empat kali selama enam tahun dominasi mereka di liga, menandai diri mereka sebagai kekuatan utama dalam sepak bola wanita Inggris dengan memenangkan 13 dari 18 gelar domestik yang diperebutkan antara 2019 dan 2025, sekaligus mencapai tiga final lainnya. Jika City ingin mengukuhkan kemenangan WSL ini dan menikmati periode kesuksesan yang berkelanjutan, menang pada hari Minggu akan menjadi langkah awal yang baik.

    Apa yang membuat Hemp yakin bahwa City bisa melakukannya dan, dalam jangka panjang, kembali terbiasa meraih kemenangan? Dia pernah berada dalam situasi serupa bersama Inggris, membantu The Lionesses menembus langit-langit kaca dengan memenangkan Kejuaraan Eropa 2022, sebelum mempertahankan posisi mereka di puncak permainan dengan mencapai final Piala Dunia Wanita 2023 dan kemenangan lain di Kejuaraan Eropa musim panas lalu. Jika ini adalah City yang menembus langit-langit kaca, apa yang membuatnya yakin mereka bisa tetap di puncak?


    "Saya pikir ketika Anda menang, semua orang hanya ingin merasakan kembali perasaan itu. Momen-momen yang kami alami dalam beberapa minggu terakhir ini, mungkin, jika Anda tanya kepada semua orang, adalah salah satu masa terbaik dalam hidup mereka, dan Anda begitu ingin merasakan kembali perasaan itu sehingga saya pikir hal itu akan membawa kami terus hingga musim depan," kata Hemp.

    "Tentu saja, pengalaman memenangkan liga tahun ini memberi sesuatu tambahan dalam kotak alat setiap orang untuk membawa mereka melewati setiap musim. Saya pikir [dengan Inggris] kami mengambil hal itu dari kemenangan di Euro pertama. Kami tahu ada target di punggung kami dan semua orang ingin mengalahkan kami, tapi kami mengambil itu sebagai bahan bakar untuk terus menambah dan menginginkan lebih.

    "Ketika Anda mencapai batas itu dan berpikir, 'Bagaimana saya bisa melampaui itu?' Itulah yang akan kami upayakan tahun depan, karena kini itu adalah standar kami. Menjuarai liga adalah standar kami. Bagaimana kami bisa terus berjuang ke Liga Champions? Saya merasa ini baru permulaan dan bukan akhir dari sebuah tahun. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar."

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    Acara istimewa

    Namun, masih ada satu pertandingan lagi sebelum perhatian benar-benar beralih ke musim depan. Wembley menanti City, sebuah stadion yang sangat dikenal oleh Hemp. Ia mencetak gol dalam final Piala FA 2018, saat City mengalahkan West Ham 3-0, dan ia juga turut bermain dalam kemenangan atas Everton setahun kemudian.

    Dengan kemenangan di final Euro 2022 yang diraih di tempat yang sama, kenangan positifnya jauh lebih banyak daripada kenangan buruknya dengan skor 3-1, setelah kekalahan City dari Chelsea pada babak perpanjangan waktu di kompetisi ini empat tahun lalu.

    "Saya suka pergi ke Wembley," kata Hemp dengan senyum cerah. "Ini adalah momen yang luar biasa dan saya telah mengalami beberapa momen yang cukup bagus di sana. Semoga, saya bisa menciptakan momen lain."

FA Cup
Brighton & Hove Albion Women crest
Brighton & Hove Albion Women
BHA
Manchester City Women crest
Manchester City Women
MCI