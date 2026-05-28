"Saya sangat senang bisa tetap bertahan" - Bintang Lionesses Lauren Hemp tentang penolakannya terhadap tawaran Barcelona, mengakhiri penantian gelar WSL Man City, dan peluang meraih gelar FA Cup

Hemp telah bergabung dengan City sejak 2018 dan telah merasakan masa-masa gemilang, seperti saat memenangkan Piala FA dan Piala Liga, namun ia juga mengalami masa-masa sulit akibat beberapa kali gagal meraih gelar WSL, serta beberapa penampilan di Liga Champions yang berakhir terlalu cepat dan mengecewakan.

"Ketika saya pertama kali datang untuk memperbarui kontrak, saya tahu ini adalah klub yang ingin saya menangkan bersama dan karena kami belum memenangkan banyak trofi belakangan ini, selalu ada pikiran di benak saya seperti, 'Saya benar-benar ingin menang dan, sekarang, saya harus memenangkan trofi'," kenangnya.

Namun, Hemp tetap percaya: "Saya percaya pada klub dan saya yakin pada mereka, itulah mengapa saya tetap tinggal, karena saya tahu bahwa pada suatu saat nanti, dalam waktu dekat, kami akan mampu bersaing dan memenangkan trofi."

Awal bulan ini, momen itu tiba, saat City meraih gelar WSL untuk pertama kalinya sejak 2016. "Saya bangga dengan keputusan saya," tambahnya. "Saya sangat senang bahwa saya tetap bertahan dan bekerja keras untuk memenangkan [WSL], seperti yang dilakukan semua orang."

Yang terpenting, pemain berusia 25 tahun ini ingin menekankan bahwa ia percaya ini hanyalah "awal". Pada Minggu, ia dan rekan-rekannya akan berusaha mengakhiri kekeringan gelar lain klub, saat City berupaya mengalahkan Brighton untuk memenangkan Piala FA untuk pertama kalinya dalam enam tahun.

Hemp akan berusaha menambah rekor impresifnya di final Wembley, yaitu tiga kemenangan dari empat penampilan, dan membantu City meraihnya akan terasa sangat berarti. Trofi-trofi belum mengalir seiring harapan klub atau para pemainnya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi inilah saatnya mereka semua berharap hal itu berubah - termasuk Hemp.