AFP
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'Saya sangat santai menanggapinya' - Kylian Mbappe tanggapi rumor keretakan dengan Ousmane Dembele jelang pertarungan Ballon d'Or
Mbappe membantah pembicaraan soal friksi dengan Dembele
Mbappe menegaskan "tidak ada ketegangan" antara dirinya dan sensasi Paris Saint-Germain, Dembele, saat dua superstar Prancis itu bersiap menjalani persaingan pada seremoni Ballon d’Or mendatang. Narasi soal potensi keretakan muncul setelah komentar yang dibuat Mbappe terkait perjalanan karier mereka masing-masing, tetapi penyerang Real Madrid itu segera menegaskan bahwa hubungannya dengan mantan pemain Barcelona tersebut tetap sekuat sebelumnya.
Menanggapi spekulasi tersebut dalam wawancara terbaru dengan L'Equipe, Mbappe bersikeras bahwa pembicaraan di media tidak memengaruhi kedekatan mereka. "Saya sudah berbicara dengannya soal itu, dan tidak ada ketegangan," ujar mantan pemain PSG itu. "Dia teman saya. Saya rasa sebenarnya tidak ada masalah soal itu. Saya sangat santai menanggapinya."
Kedua pemain itu berperan penting dalam membawa Prancis ke semifinal Piala Dunia baru-baru ini, dan meski mereka tetap dekat di luar lapangan, kini mereka menjadi rival utama untuk penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola saat seremoni itu digelar di London pada 26 Oktober.
- Getty Images Sport
'Sang Terpilih' vs yang berkembang terlambat
Saat ditanya soal Dembélé memenangi Ballon d'Or lebih dulu darinya, sebuah skenario yang mungkin tak banyak diprediksi satu dekade lalu, Mbappe menyoroti perbedaan perjalanan karier mereka. "Namun dia selalu dipandang sebagai pemain bertalenta. Sementara saya selalu dipandang sebagai sosok terpilih," jelas Mbappe. Ia mencatat bahwa meski dirinya mencapai puncak olahraga ini saat masih remaja, Dembélé harus menempuh jalan yang lebih sulit, yang ditandai masalah kebugaran, sebelum akhirnya mencapai puncaknya di Paris.
Mbappe menjelaskan perbandingan itu lebih lanjut dengan mengatakan: "Saya langsung berada di level teratas, sejak usia sangat muda. Dia punya perjalanan yang berbeda, dengan cedera, tetapi dia berhasil menyusul dengan sangat baik." Meski sebagian orang menafsirkan pernyataan itu sebagai sindiran, Mbappe memandangnya sebagai pernyataan fakta semata terkait perkembangan mereka.
Kepercayaan diri terhadap bintang Madrid tetap tinggi
Terlepas dari persaingan ketat dari Dembele, serta Lamine Yamal dari Barcelona dan Harry Kane, Mbappe percaya statistik individunya membuatnya menjadi kandidat utama. Penyerang Prancis itu mengandalkan catatan golnya yang luar biasa sepanjang tahun lalu untuk membenarkan posisinya sebagai salah satu favorit untuk penghargaan tersebut, meski persaingan terlihat lebih terbuka dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.
Berbicara kepada RFI soal peluangnya, sang striker mengungkapkan rasa percaya diri yang besar terhadap level penampilannya. "Saya menjalani tahun yang hebat secara individu, saya tahu itu adalah kriteria terpenting untuk Ballon d’Or, saya menjadi pencetak gol terbanyak di semua kompetisi terbesar," klaimnya.
Ia menambahkan bahwa meski akan terluka jika kalah, ia menikmati dinamika persaingan itu: "Saya pikir ini bisa menjadi tahun yang bagus untuk saya, saya merasakannya jauh di dalam hati! Ballon d’Or belum pernah seterbuka ini? Itulah yang mereka katakan, ya, saya tidak tahu seluruh sejarah Ballon d’Or. Menyenangkan untuk melihatnya, untuk ambil bagian di dalamnya, dan saya pikir itu menghibur orang-orang! Tentu saya akan kecewa jika saya tidak memenangkannya!"
- getty
Era baru di bawah Zinedine Zidane
Perebutan individu untuk Ballon d'Or hadir tepat saat Mbappe dan Dembele kembali bersatu untuk tugas tim nasional di bawah arahan sosok legendaris baru. Zinedine Zidane secara resmi mengambil alih tim nasional Prancis, menggantikan Didier Deschamps yang telah lama menjabat setelah berakhirnya Piala Dunia.
Mbappe membagikan sebuah kisah menyentuh tentang sejarahnya dengan bos baru Prancis itu, dengan mengingat bagaimana Zidane terlibat dalam awal kariernya. "Dia adalah orang pertama yang menjemput saya untuk membawa saya ke Real Madrid, ke kompleks latihan. Saat itu saya berusia 13 atau 14 tahun, jadi itu sudah lama sekali. Sekarang dia adalah pelatih tim nasional saya. Ini seperti film, tetapi luar biasa. Ini nyata," kata sang penyerang kepada AS.
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