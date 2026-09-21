Mbappe menegaskan "tidak ada ketegangan" antara dirinya dan sensasi Paris Saint-Germain, Dembele, saat dua superstar Prancis itu bersiap menjalani persaingan pada seremoni Ballon d’Or mendatang. Narasi soal potensi keretakan muncul setelah komentar yang dibuat Mbappe terkait perjalanan karier mereka masing-masing, tetapi penyerang Real Madrid itu segera menegaskan bahwa hubungannya dengan mantan pemain Barcelona tersebut tetap sekuat sebelumnya.

Menanggapi spekulasi tersebut dalam wawancara terbaru dengan L'Equipe, Mbappe bersikeras bahwa pembicaraan di media tidak memengaruhi kedekatan mereka. "Saya sudah berbicara dengannya soal itu, dan tidak ada ketegangan," ujar mantan pemain PSG itu. "Dia teman saya. Saya rasa sebenarnya tidak ada masalah soal itu. Saya sangat santai menanggapinya."

Kedua pemain itu berperan penting dalam membawa Prancis ke semifinal Piala Dunia baru-baru ini, dan meski mereka tetap dekat di luar lapangan, kini mereka menjadi rival utama untuk penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola saat seremoni itu digelar di London pada 26 Oktober.