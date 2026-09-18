AFP
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'Saya sangat menyukainya di sisi kiri' - pelatih Prancis Zinedine Zidane menuntaskan perdebatan soal kapten Kylian Mbappe dan mengungkap rencana taktis
Rencana taktis dan kapten telah dikonfirmasi
Zidane secara resmi telah memulai masa jabatannya, dengan mengumumkan skuad pertamanya yang berisi 23 pemain pada Jumat untuk laga Nations League yang akan datang. Menurut RMC Sport, bos baru itu mengonfirmasi bahwa Mbappe akan tetap menjadi kapten di bawah kepemimpinannya.
Namun, sang manajer mengisyaratkan bahwa penyerang itu mungkin tidak akan bermain sebagai striker sentral. Membahas fleksibilitas sang bintang dalam skuad yang diperbarui dan diperkuat lima pemain tanpa caps, Zidane menyatakan bahwa sang penyerang nyaman bermain di seluruh lini depan, tetapi mengungkapkan preferensinya sendiri. "Dia mampu bermain di ketiga posisi. Dia sendiri yang mengatakannya," jelas Zidane dalam konferensi persnya. "Kalau saya, misalnya, saya sangat menyukainya di sisi kiri."
- Getty
Tuntutan defensif untuk sang kapten
Di luar penyesuaian posisi, Zidane ditanya soal Mbappe dan kontribusinya dalam bertahan, topik yang kerap diperdebatkan sejak transfer terbarunya. Real Madrid menghadapi sorotan di Spanyol terkait etos kerja para penyerangnya, dan seorang jurnalis menyinggung anggapan minimnya komitmen dalam bertahan. Zidane dengan cepat menepis kritik tersebut dan memaparkan ekspektasinya terhadap kaptennya serta pemain lain di tim.
"Itu topik yang keliru, perdebatan yang keliru, itu harus dikelola seperti semua pemain lainnya," tegas Zidane. "Saat kami tidak menguasai bola, kami harus bekerja keras. Itu tidak akan menjadi masalah bagi Kylian."
Menghindari sorotan politik
Konferensi pers itu juga menyinggung hal-hal non-sepakbola, khususnya pemilihan presiden Prancis 2027 dan kontroversi baru-baru ini yang melibatkan Mbappe yang menolak mengenakan kaus untuk mendukung warga Ceuta secara keseluruhan.
Zidane dengan tegas menolak terjun ke ranah politik atau membagikan keyakinan pribadinya secara terbuka. "Saya akan mendedikasikan diri saya pada tugas ini, pelatih tim nasional Prancis," kata Zidane. "Namun, saya punya keyakinan seperti semua orang, saya adalah seorang warga negara. Soal membagikannya... Semua orang melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi saya akan mencoba mendedikasikan diri saya pada tugas ini." Sang pelatih tetap sepenuhnya fokus pada sepakbola.
- AFP
Prancis bersiap untuk era baru
Prancis akan memulai era Zidane pada 25 September saat mereka bertandang ke Kocaeli untuk menghadapi Turkiye di Liga A. Setelah ujian pembuka ini, skuad akan bertandang ke Brussels untuk menghadapi Belgia hanya tiga hari kemudian. Para penggemar akan mencermati apakah Mbappe dimainkan di sayap kiri dan bagaimana skuad Prancis yang telah disegarkan ini beradaptasi dengan tuntutan baru di lini pertahanan.
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