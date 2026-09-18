'Saya sangat menyukainya di sisi kiri' - pelatih Prancis Zinedine Zidane menuntaskan perdebatan soal kapten Kylian Mbappe dan mengungkap rencana taktis

Zidane secara resmi telah memulai masa jabatannya, dengan mengumumkan skuad pertamanya yang berisi 23 pemain pada Jumat untuk laga Nations League yang akan datang. Menurut RMC Sport, bos baru itu mengonfirmasi bahwa Mbappe akan tetap menjadi kapten di bawah kepemimpinannya.

Namun, sang manajer mengisyaratkan bahwa penyerang itu mungkin tidak akan bermain sebagai striker sentral. Membahas fleksibilitas sang bintang dalam skuad yang diperbarui dan diperkuat lima pemain tanpa caps, Zidane menyatakan bahwa sang penyerang nyaman bermain di seluruh lini depan, tetapi mengungkapkan preferensinya sendiri. "Dia mampu bermain di ketiga posisi. Dia sendiri yang mengatakannya," jelas Zidane dalam konferensi persnya. "Kalau saya, misalnya, saya sangat menyukainya di sisi kiri."