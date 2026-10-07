Getty Images Sport
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'Saya sangat menderita!' - Legenda Real Madrid Luka Modric memberikan penghormatan tertinggi kepada rival lamanya Lionel Messi setelah ikon Barcelona itu pensiun dari Argentina
Akhir sebuah era
Messi mengakhiri karier internasional legendarisnya yang berlangsung 21 tahun di Estadio Monumental, Buenos Aires. Pemain berusia 39 tahun itu menutupnya dengan gaya, mencatatkan dua assist dan penalti pada menit ke-71 dalam kemenangan meyakinkan 3-0 Argentina atas Benin.
Gol terakhir bintang Inter Miami itu menjadi gol ke-126 untuk negaranya. Perpisahan emosionalnya terjadi setelah akhirnya mengakhiri penantian panjang untuk meraih kejayaan dunia dengan mengangkat trofi Piala Dunia 2022 di Qatar, sebuah pencapaian yang pada akhirnya mengukuhkan warisannya di panggung internasional.
Modric, yang berduel dengan Messi sebanyak 27 kali di laga domestik dan internasional, memiliki catatan yang sedikit lebih buruk saat menghadapi peraih delapan Ballon d'Or itu. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, pemain Kroasia itu mencatatkan 10 kemenangan dan lima hasil imbang, serta menelan 12 kekalahan.
- AFP
Rasa hormat tertinggi
Berbicara kepada Cadena SER, Modric memberikan pujian mendalam kepada rival lamanya itu. Playmaker AC Milan tersebut mengakui betapa sulitnya menghadapi legenda Barcelona itu pada masa puncak mereka di La Liga, mengesampingkan rivalitas historis mereka untuk menyoroti kehebatan unik sang pemain Argentina.
"Apa yang bisa saya katakan tentang dia? Sangat disayangkan dia pensiun, tetapi itu keputusannya dan kita harus menghormatinya," kata Modric. "Dia telah mencapai sesuatu yang luar biasa bersama tim nasional; dia telah memenangkan Piala Dunia yang sangat dia inginkan."
Pemain Kroasia itu melanjutkan: "Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia, pemain yang tiada duanya, dan merupakan sebuah kehormatan bisa menyaksikannya bermain, meski saya banyak menderita saat melawannya, baik bersama Kroasia maupun bersama Real Madrid. Saya mendoakan yang terbaik untuknya."
Perpisahan yang emosional
Tribut Modric itu menyusul pidato perpisahan penuh air mata dari Messi di Argentina. Penyerang veteran itu kesulitan menahan emosinya saat berbicara kepada para pendukung, mendedikasikan momen pahit-manis tersebut untuk mendiang ayahnya, Jorge, yang meninggal dunia pada Agustus.
"Ada banyak emosi. Jelas hal pertama yang saya pikirkan adalah ayah saya," kata Messi kepada kerumunan. "Yang tersisa untuk saya lakukan hanyalah mengucapkan terima kasih. Sangat berarti bagi saya bisa mengenakan seragam ini selama 20 tahun. Saya tidak pernah berhenti berjuang, bertarung, atau ingin berada di sini."
Mengakui besarnya beban saat harus meninggalkan tim nasional, ia menambahkan: "Tidak kembali akan menjadi kesedihan besar. Saya ingin bisa kembali selamanya, karena bermain di Argentina adalah hal paling indah yang bisa terjadi kepada Anda."
- Getty Images Sport
Kembali bertugas di klub
Dengan karier internasionalnya yang gemilang kini telah berakhir, Messi akan kembali ke Amerika Serikat untuk sepenuhnya fokus pada komitmennya di level klub bersama Inter Miami. Hilangnya tuntutan fisik dari perjalanan ke Amerika Selatan dan jeda internasional kemungkinan akan memungkinkan pemain berusia 39 tahun itu menghemat energinya dan memperpanjang karier domestiknya.
Sementara itu, Modric melanjutkan babak akhir kariernya sendiri di Italia. Maestro lini tengah itu akan berupaya membawa AC Milan meraih trofi di Serie A, sekaligus meninggalkan salah satu rivalitas individu paling ikonik dalam sepakbola modern.
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