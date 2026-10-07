'Saya sangat menderita!' - Legenda Real Madrid Luka Modric memberikan penghormatan tertinggi kepada rival lamanya Lionel Messi setelah ikon Barcelona itu pensiun dari Argentina

Messi mengakhiri karier internasional legendarisnya yang berlangsung 21 tahun di Estadio Monumental, Buenos Aires. Pemain berusia 39 tahun itu menutupnya dengan gaya, mencatatkan dua assist dan penalti pada menit ke-71 dalam kemenangan meyakinkan 3-0 Argentina atas Benin.

Gol terakhir bintang Inter Miami itu menjadi gol ke-126 untuk negaranya. Perpisahan emosionalnya terjadi setelah akhirnya mengakhiri penantian panjang untuk meraih kejayaan dunia dengan mengangkat trofi Piala Dunia 2022 di Qatar, sebuah pencapaian yang pada akhirnya mengukuhkan warisannya di panggung internasional.

Modric, yang berduel dengan Messi sebanyak 27 kali di laga domestik dan internasional, memiliki catatan yang sedikit lebih buruk saat menghadapi peraih delapan Ballon d'Or itu. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, pemain Kroasia itu mencatatkan 10 kemenangan dan lima hasil imbang, serta menelan 12 kekalahan.



