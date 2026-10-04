Dalam wawancara terbuka dengan The Observer, Ferguson mengakui ia memiliki kekhawatiran besar tentang kemungkinan mengalami demensia di kemudian hari. Sebelum kariernya sebagai manajer, Ferguson bermain secara profesional di Skotlandia selama 17 tahun, dan sering menyundul bola kulit berat.

Dengan studi-studi terbaru yang menunjukkan kaitan antara menyundul bola dan penyakit otak, ia mengakui kenyataan yang dihadapinya. Ia menjelaskan: "Saya sendiri khawatir soal itu karena saya sering menyundul bola. Semua pesepakbola melakukannya. Demensia adalah tantangan bagi siapa pun yang menua. Anda sangat mengkhawatirkannya. Saya selalu berkata kepada diri sendiri: 'Saya berusia 84 tahun [tertawa]. Jika saya mencapai 85, saya akan baik-baik saja.'"