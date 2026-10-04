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'Saya sangat khawatir soal itu' - Mantan manajer Manchester United Sir Alex Ferguson buka suara soal ketakutannya terhadap demensia
Ferguson mengakui kekhawatirannya soal demensia
Dalam wawancara terbuka dengan The Observer, Ferguson mengakui ia memiliki kekhawatiran besar tentang kemungkinan mengalami demensia di kemudian hari. Sebelum kariernya sebagai manajer, Ferguson bermain secara profesional di Skotlandia selama 17 tahun, dan sering menyundul bola kulit berat.
Dengan studi-studi terbaru yang menunjukkan kaitan antara menyundul bola dan penyakit otak, ia mengakui kenyataan yang dihadapinya. Ia menjelaskan: "Saya sendiri khawatir soal itu karena saya sering menyundul bola. Semua pesepakbola melakukannya. Demensia adalah tantangan bagi siapa pun yang menua. Anda sangat mengkhawatirkannya. Saya selalu berkata kepada diri sendiri: 'Saya berusia 84 tahun [tertawa]. Jika saya mencapai 85, saya akan baik-baik saja.'"
- AFP
Pentingnya keluarga dan mengenang Cathy
Pria berusia 84 tahun itu juga meluangkan waktu untuk mengenang mendiang istrinya, Cathy, dan dampak besar yang ia berikan terhadap kariernya di Manchester United. Ia memuji dukungannya yang tak tergoyahkan selama pernikahan panjang mereka.
"Lima puluh sembilan tahun adalah waktu yang lama. Cathy memiliki sisi religius yang sangat kuat, dan dia selalu memandang dirinya sebagai istri dan ibu. Dia tidak pernah mencampuri kehidupan saya sebagai manajer. Tidak pernah mengeluh soal itu, karena dia tahu itu pekerjaan saya. Istri yang luar biasa, dan bagi anak-anak lelaki kami, brilian. Dia sangat pandai menilai orang. Sangat berhati-hati terhadap orang-orang yang ingin bersikap ramah kepada saya. Dia tidak pernah berhasil sampai ke sini [ke rumahnya saat ini]. Kami menikah pada Sabtu pagi dan saya bermain pada sore harinya."
Sedang pulih dari gangguan kesehatan yang menakutkan
Menjaga ketajaman mentalnya menjadi prioritas bagi manajer legendaris itu, yang mengungkapkan bahwa ia rutin mengerjakan kuis untuk menjaga memorinya tetap aktif. Ia juga mengenang pengalaman mengerikan saat mengalami pendarahan otak yang membutuhkan operasi darurat. Ia merinci proses rehabilitasi yang sulit dalam wawancara terbaru dengan BBC Breakfast.
"Saya kehilangan suara; saya tidak bisa berbicara. Itu momen yang menakutkan. Saya ingat cucu-cucu laki-laki saya datang menjenguk saya dan saya kehilangan suara. Lalu mereka mendatangkan seorang terapis dan dia mulai melakukan hal-hal seperti meminta saya menuliskan nama-nama burung, nama-nama hewan, nama-nama sungai. Dengan cara itu suara saya kembali," katanya.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Ferguson?
Ferguson terus menikmati masa pensiunnya sambil mengamati dengan saksama bagaimana Manchester United telah berkembang. Ia tetap fokus mendukung keluarganya, khususnya saudaranya Martin, serta menjaga kesehatannya melalui membaca dan latihan mental setiap hari. Para penggemar dapat menantikan lebih banyak pandangan darinya saat ia mempromosikan buku terbarunya, dengan membagikan refleksi mendetail tentang 21 pertandingan paling penting dalam perjalanan sepak bolanya yang luar biasa.
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