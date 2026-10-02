Berbicara kepada BBC Breakfast, Ferguson mengenang betapa besar rasa takut yang mencengkeram dirinya saat mengalami keadaan darurat medis. Ia mengakui bahwa pengalaman itu sama sekali tidak menenangkan, dengan mengatakan: "Saya sangat ketakutan. Saya berharap bisa mengatakan bahwa saya merasa nyaman. Nyatanya tidak."

Mantan bos United itu menyoroti dampak operasi yang sangat menyakitkan, yaitu tiba-tiba tidak mampu berkomunikasi. Hal itu terbukti sangat traumatis saat berinteraksi dengan keluarganya. "Saya kehilangan suara; saya tidak bisa berbicara," jelasnya. "Itu momen yang menakutkan. Saya ingat cucu-cucu laki-laki saya datang menemui saya dan saya kehilangan suara.

"Lalu mereka mendatangkan seorang terapis dan dia mulai melakukan hal-hal seperti meminta saya menuliskan nama-nama burung, nama-nama hewan, nama-nama sungai. Dengan cara itu suara saya kembali."



