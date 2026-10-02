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'Saya sangat ketakutan' - legenda Man Utd Sir Alex Ferguson buka suara soal perjuangan kesehatan yang 'mengerikan' setelah pendarahan otak dan kehilangan suaranya selama pemulihan
Operasi darurat dan pemulihan yang berat
Pada 2018, dunia sepak bola diguncang ketika kabar tersiar bahwa mantan manajer legendaris itu telah dilarikan ke rumah sakit. Ferguson membutuhkan operasi darurat segera untuk menangani pendarahan otak parah. Prosedur tersebut membuat pria 84 tahun itu harus menjalani proses rehabilitasi yang berat, yang secara mendasar mengubah kehidupan sehari-harinya pada periode awal setelah kejadian itu.
Meski kondisinya sangat serius, tekadnya tetap terlihat jelas. Kurang dari empat bulan setelah operasi, pria Skotlandia itu kembali ke Old Trafford dalam momen yang emosional. Ia menempati lagi tempat yang begitu akrab baginya di kursi direksi untuk mendukung klub yang pernah dibawanya meraih 13 gelar kasta tertinggi dan dua trofi Liga Champions.
- AFP
"Saya kehilangan suara; saya tidak bisa bicara"
Berbicara kepada BBC Breakfast, Ferguson mengenang betapa besar rasa takut yang mencengkeram dirinya saat mengalami keadaan darurat medis. Ia mengakui bahwa pengalaman itu sama sekali tidak menenangkan, dengan mengatakan: "Saya sangat ketakutan. Saya berharap bisa mengatakan bahwa saya merasa nyaman. Nyatanya tidak."
Mantan bos United itu menyoroti dampak operasi yang sangat menyakitkan, yaitu tiba-tiba tidak mampu berkomunikasi. Hal itu terbukti sangat traumatis saat berinteraksi dengan keluarganya. "Saya kehilangan suara; saya tidak bisa berbicara," jelasnya. "Itu momen yang menakutkan. Saya ingat cucu-cucu laki-laki saya datang menemui saya dan saya kehilangan suara.
"Lalu mereka mendatangkan seorang terapis dan dia mulai melakukan hal-hal seperti meminta saya menuliskan nama-nama burung, nama-nama hewan, nama-nama sungai. Dengan cara itu suara saya kembali."
Pilar kekuatan dan warisan yang abadi
Sepanjang masa-masa tergelap dalam pemulihannya, Ferguson sangat bergantung pada sang istri, Cathy, yang menjadi sumber dukungan vital. Ia membimbingnya melewati periode segera setelah operasi dan tetap berada di sisinya saat ia kembali dengan penuh haru ke tribun Manchester United. Mengenang momen spesial itu, ia berkata: "Istri saya bersama saya, dan dia hampir menangis. Ketika kami duduk, dia berkata 'itu fantastis'."
Pengaruh Ferguson di Old Trafford tetap terasa kuat lebih dari satu dekade setelah pensiun pada 2013. Di luar dominasinya di kompetisi domestik, koleksi trofinya mencakup lima Piala FA dan empat Piala Liga, disertai sederet gelar internasional. Ia terus menjadi sosok yang rutin hadir di klub, menunjukkan ikatan yang tak tergoyahkan dengan tim yang ia ubah menjadi kekuatan global.
- AFP
Buku baru mengungkap wawasan tentang karier
Para penggemar yang ingin memahami pemikiran sang ahli taktik legendaris kini memiliki cara baru untuk menelusuri masa lalunya yang penuh kisah. Ferguson saat ini tengah mempromosikan buku barunya yang baru dirilis, Games of My Life.
Publikasi itu mengulas 21 pertandingan penting yang mendefinisikan masa bermainnya maupun era kepelatihannya. Buku tersebut menjanjikan perspektif baru tentang kebangkitannya yang luar biasa dari latar belakang kelas pekerja di Glasgow hingga puncak tertinggi sepak bola Inggris.
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