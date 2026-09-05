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'Saya sangat jelas!' - Roberto De Zerbi tetap pada klaim Ballon d'Or untuk Mykhailo Mudryk setelah reuni di Tottenham
Bersatu kembali dengan mantan manajer
De Zerbi dengan tegas tetap berpegang pada prediksi beraninya bahwa Mudryk mampu memenangkan Ballon d'Or. Keduanya baru-baru ini kembali bersatu setelah Mudryk bergabung dengan Tottenham Hotspur pada hari terakhir bursa transfer.
Mudryk tiba di Tottenham Hotspur dengan status pinjaman selama satu musim dari rival sesama London, Chelsea. Menurut laporan, Tottenham memiliki opsi untuk mempermanenkan transfer tersebut senilai £75 juta pada musim panas mendatang jika ia tampil mengesankan. Kepindahan ini membawa winger Ukraina itu kembali berada di bawah arahan De Zerbi. Keduanya sebelumnya bekerja bersama di Shakhtar Donetsk, tempat Mudryk pertama kali menegaskan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menarik di Eropa.
De Zerbi memperjelas klaim beraninya
De Zerbi awalnya menjagokan winger itu untuk Ballon d'Or saat masih menangani Brighton, tepat sebelum Mudryk menuntaskan kepindahan besarnya ke Chelsea. Meski penyerang itu kemudian kesulitan di Inggris, juru taktik asal Italia tersebut tetap sepenuhnya yakin dengan kemampuan alaminya.
"Kami menjalani musim yang sangat khusus bersama di Shakhtar," kata De Zerbi, seperti dikutip oleh ESPN. "Ketika perang dimulai, kami bersama. Dan ketika saya berbicara tentang Ballon d'Or, saya sangat jelas. Mungkin bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, tetapi saya sangat jelas karena saya berbicara tentang potensi sang pemain. Potensi sang pemain bisa tetap sama dan bisa sesuai dengan prediksi itu atau tidak."
Tantangan krusial menanti sang pemain sayap
Mudryk sebagian besar gagal membenarkan investasi €100 juta yang dikomitmenkan Chelsea pada Januari 2023. De Zerbi mengakui kesulitan terbaru yang dialami pemain berusia 25 tahun itu, yang termasuk absen lama dari sepakbola level elite setelah menjalani skorsing.
"Sampai sekarang, dia punya banyak masalah," tambah De Zerbi. "Masalah terakhir, skorsing itu apa pun masalahnya, tetapi [hasilnya] jelas. Dan sekarang tantangannya adalah menghormati semua kualitas yang dia miliki karena dia pemain hebat.
"Dia harus meninggalkan musim ini dengan cara yang benar, tanpa terlalu banyak tekanan, tetapi ini adalah momen yang tepat baginya untuk menunjukkan [kemampuannya] karena jika Chelsea membayar €100 juta empat tahun lalu. Saya pikir mereka mendatangkan banyak pemain besar, besar dan untuk mengeluarkan €100 juta, saya pikir mereka memikirkan dengan sangat baik kualitas-kualitas Mudryk."
- AFP
Kembali ke lapangan sepak bola
Fokus utama Mudryk saat ini adalah kembali ke lapangan dan membangun lagi kebugaran pertandingannya. Mengingat minimnya waktu bermain belakangan ini, De Zerbi mengakui ia tidak yakin kapan pemain pinjaman itu akan benar-benar siap menjadi starter dalam laga Premier League.
Namun, para penggemar Tottenham bisa segera melihat sekilas rekrutan baru mereka. De Zerbi mengonfirmasi bahwa Mudryk siap bermain selama 15 hingga 30 menit dalam laga yang akan datang melawan Nottingham Forest pada Sabtu.
Jika pemain Ukraina itu bisa menemukan kembali performa terbaiknya di bawah mantan mentornya, Spurs sangat mungkin mengaktifkan opsi pembelian bernilai besar tersebut. Untuk saat ini, prioritasnya tetap hanya mengembalikan kariernya ke jalur yang benar.
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