'Saya sangat jelas!' - Roberto De Zerbi tetap pada klaim Ballon d'Or untuk Mykhailo Mudryk setelah reuni di Tottenham

De Zerbi dengan tegas tetap berpegang pada prediksi beraninya bahwa Mudryk mampu memenangkan Ballon d'Or. Keduanya baru-baru ini kembali bersatu setelah Mudryk bergabung dengan Tottenham Hotspur pada hari terakhir bursa transfer.

Mudryk tiba di Tottenham Hotspur dengan status pinjaman selama satu musim dari rival sesama London, Chelsea. Menurut laporan, Tottenham memiliki opsi untuk mempermanenkan transfer tersebut senilai £75 juta pada musim panas mendatang jika ia tampil mengesankan. Kepindahan ini membawa winger Ukraina itu kembali berada di bawah arahan De Zerbi. Keduanya sebelumnya bekerja bersama di Shakhtar Donetsk, tempat Mudryk pertama kali menegaskan dirinya sebagai salah satu talenta muda paling menarik di Eropa.