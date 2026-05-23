"Saya sangat ingin West Ham tetap bertahan di Liga Premier" - David Moyes berjanji bahwa tim Everton-nya akan berjuang habis-habisan untuk mengalahkan Tottenham dan meraih hasil yang berpotensi membuat Spurs terdegradasi ke Championship
Drama degradasi melanda ibu kota
Everton akan bertandang ke London Utara pada hari Minggu untuk menghadapi Tottenham yang berada di peringkat ke-17, yang hanya unggul dua poin dari West Ham di zona degradasi. Meskipun Spurs hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan kelangsungan mereka di liga, kelemahan historis mereka bisa saja diekspos oleh Everton yang sedang berjuang untuk finis di paruh atas klasemen demi meraih keuntungan finansial. Pertandingan penentuan ini berlangsung bersamaan dengan laga West Ham yang menjamu Leeds United, di mana kedua tim sama-sama harus menang untuk bisa lolos dari ancaman degradasi.
Moyes berupaya menyelamatkan mantan klubnya dari degradasi
Manajer Everton itu secara terbuka mengungkapkan keinginannya agar mantan klubnya terhindar dari degradasi, meski ia menegaskan bahwa tugas profesionalnya di Merseyside harus didahulukan. Berbicara menjelang laga tandang krusial ke London Utara, Moyes mengatakan: "Saya sangat ingin West Ham tetap bertahan di liga jika memungkinkan. Namun, yang lebih penting adalah memastikan Everton finis di paruh atas klasemen dan kami berusaha mendapatkan beberapa juta poundsterling tambahan berkat posisi liga kami yang sangat penting. Terkadang ketika Anda berada dalam posisi ini, Anda tidak memperhatikan posisi liga Anda sampai lima atau enam tahun kemudian dan Anda melihat ke belakang."
Hubungan Claret
Pria asal Skotlandia berusia 63 tahun ini masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan The Hammers, setelah memimpin klub London tersebut dalam dua periode kepelatihan terpisah antara November 2017 dan Juni 2024. Masa jabatannya yang kedua ditandai dengan kemenangan bersejarah di ajang Eropa ketika ia membawa West Ham meraih gelar Liga Konferensi Eropa setelah mengalahkan Fiorentina 2-1 di Praha pada 7 Juni 2023. Namun, prioritas utamanya saat ini tetaplah mengakhiri musim dengan kuat bersama Everton, meskipun tim asal Merseyside tersebut saat ini sedang mengalami enam pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan.
Ujian akhir
Pasukan Moyes akan menghadapi rintangan historis yang berat akhir pekan ini, mengingat mereka hanya berhasil memenangkan satu dari 16 laga tandang terakhir mereka di Liga Premier melawan Tottenham. Sementara itu, Spurs yang sedang dalam performa buruk sangat ingin menghindari terulangnya kekalahan telak 4-1 pada laga terakhir musim lalu melawan Brighton. Setelah pertandingan ini, fokus domestik akan beralih ke tugas-tugas internasional seiring dunia sepak bola bersiap menyambut Piala Dunia yang akan datang.