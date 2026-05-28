"Saya sangat ingin tetap di sini" - Memphis Depay memberikan pernyataan tegas mengenai masa depannya di Corinthians saat mantan penyerang Manchester United itu menanti kontrak baru bersama klub Brasil tersebut
Keinginan untuk tetap tinggal di Brasil
Kembali masuk ke susunan pemain inti dalam laga Copa Libertadores Corinthians melawan Platense baru-baru ini, Depay memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanggapi spekulasi yang semakin menguat mengenai masa depannya di São Paulo. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada bulan Juni, pemain internasional Belanda ini masih terus melakukan pembicaraan dengan jajaran direksi klub, termasuk direktur sepak bola Marcelo Paz, untuk mencari titik temu terkait perpanjangan kontrak.
"Saya rasa saya sudah cukup banyak bicara, saya sudah cukup berbuat, saya rasa semua orang tahu keinginan saya. Klub, para penggemar, mereka tahu bahwa saya mencintai Corinthians. Saya ingin sekali tetap tinggal, jelas hal itu tidak mudah, tetapi kami sedang mencari cara terbaik untuk bernegosiasi," kata Depay kepada wartawan di zona campuran di Neo Quimica Arena.
Merenungkan dua tahun di klub
Sejak tiba di Brasil, Memphis telah menjadi motor serangan Timao dan idola para penggemar. Saat menengok perjalanannya sejauh ini, sang penyerang mencatat betapa besarnya perkembangan klub sejak debutnya, meski ia merasa masih banyak yang harus diraih. Ia menekankan bahwa meskipun kondisi tim telah membaik secara signifikan, pekerjaan masih jauh dari selesai dalam hal gelar juara dan kemajuan.
"Sejujurnya, saya melihat diri saya di sini. Dua tahun ini berlalu dengan cepat. Saya ingat saat pertama kali berada di sini di hadapan Anda. Saya ingat situasi yang kami, sebagai sebuah tim, alami saat itu. Dan, dua tahun kemudian, rasanya benar-benar berbeda. Namun, menurut saya, masih jauh dari apa yang ingin saya raih di sini dan apa yang dibutuhkan klub. Perjuangan ini masih jauh dari selesai," jelas mantan bintang Lyon tersebut.
Menuntut ambisi dari Corinthians
Di tengah berlanjutnya negosiasi di balik layar, Depay menantang klub untuk menunjukkan ambisi yang setara dengan yang dimilikinya. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda ini tidak hanya mengincar kesepakatan finansial; ia ingin melihat komitmen yang kokoh untuk meraih gelar juara demi para pendukung.
"Saya rasa saya sudah mengatakan dalam konferensi pers pertama saya bahwa saya datang ke sini dengan sebuah tujuan, tetapi setelah dua tahun, begitu banyak hal terjadi sehingga tujuan saya pun berubah," tambah Depay. "Namun, perasaan saya masih ada di sini, di Corinthians. Jadi, kita lihat saja nanti. Saya akan berangkat ke Piala Dunia. Dan, pada akhirnya, ini adalah kombinasi antara saya dan klub, yang juga perlu menunjukkan ambisinya. Apa ambisi kita, untuk klub, untuk para penggemar? Corinthians adalah klub besar. Dan ia pantas, saya ulangi, ia pantas mendapatkan lebih banyak gelar. Ia pantas mendapatkan organisasi yang lebih baik. Ia pantas mendapatkan banyak hal baik. Dan para penggemar adalah salah satu kelompok yang paling pantas mendapatkannya."
Tugas-tugas Piala Dunia menanti
Fokus utama Depay kini akan beralih ke ajang internasional setelah namanya masuk dalam skuad Belanda asuhan Ronald Koeman untuk Piala Dunia 2026. Keikutsertaannya dalam turnamen tersebut berarti ia akan absen dalam laga-laga Corinthians mendatang, termasuk pertandingan melawan Gremio, sehingga masa depannya di klub akan ditentukan saat ia sedang bertugas bersama tim nasional.
Penyerang ini akan berangkat ke Piala Dunia setelah mencatatkan 14 penampilan untuk Timao dalam musim yang terganggu oleh cedera yang membuatnya absen selama dua bulan.