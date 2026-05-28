"Saya sangat ingin tetap di sini" - Memphis Depay memberikan pernyataan tegas mengenai masa depannya di Corinthians saat mantan penyerang Manchester United itu menanti kontrak baru bersama klub Brasil tersebut

Di tengah berlanjutnya negosiasi di balik layar, Depay menantang klub untuk menunjukkan ambisi yang setara dengan yang dimilikinya. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda ini tidak hanya mengincar kesepakatan finansial; ia ingin melihat komitmen yang kokoh untuk meraih gelar juara demi para pendukung.

"Saya rasa saya sudah mengatakan dalam konferensi pers pertama saya bahwa saya datang ke sini dengan sebuah tujuan, tetapi setelah dua tahun, begitu banyak hal terjadi sehingga tujuan saya pun berubah," tambah Depay. "Namun, perasaan saya masih ada di sini, di Corinthians. Jadi, kita lihat saja nanti. Saya akan berangkat ke Piala Dunia. Dan, pada akhirnya, ini adalah kombinasi antara saya dan klub, yang juga perlu menunjukkan ambisinya. Apa ambisi kita, untuk klub, untuk para penggemar? Corinthians adalah klub besar. Dan ia pantas, saya ulangi, ia pantas mendapatkan lebih banyak gelar. Ia pantas mendapatkan organisasi yang lebih baik. Ia pantas mendapatkan banyak hal baik. Dan para penggemar adalah salah satu kelompok yang paling pantas mendapatkannya."