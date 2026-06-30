Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Saya sangat ingin melanjutkan" - Julian Nagelsmann menolak mundur dari jabatan pelatih timnas Jerman setelah tersingkir secara "pahit" dari Piala Dunia oleh Paraguay yang "sangat defensif"
Pelatih timnas Jerman menampik spekulasi pengunduran diri setelah tersingkir secara mengejutkan
Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 32 besar setelah kalah dari Paraguay melalui adu penalti di Boston. Meskipun hasilnya mengecewakan, Nagelsmann menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk mengundurkan diri. Pelatih kepala timnas Jerman itu mengatakan ia siap untuk tetap menjabat jika DFB tetap mempercayainya, meskipun ia menyadari bahwa kekalahan ini akan memicu kritik.
- AFP
Nagelsmann membahas masa depannya dan performa timnas Jerman
Saat berbicara setelah pertandingan, Nagelsmann merefleksikan baik tersingkirnya Jerman maupun masa depannya sendiri. Ia mengakui kekecewaan seputar hasil tersebut, namun menegaskan bahwa ia tidak mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya.
"Saya bukan orang yang suka lari," kata Nagelsmann, seperti dikutip The Guardian. "Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi, dan ada beberapa hal terkait pertandingan hari ini yang perlu diubah. Namun, jika DFB ingin saya tetap bertahan, saya akan tetap bertahan.
"Saya memahami seluk-beluk sepak bola, saya tahu bagaimana industri ini berjalan. Saya tahu banyak orang akan menginginkan saya pergi, tetapi saya akan sangat senang untuk terus melanjutkannya jika asosiasi sepak bola menginginkan saya tetap di sini."
Dukungan dari DFB memberi Nagelsmann harapan
Nagelsmann mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan awal dengan pejabat DFB setelah Jerman tersingkir. Meskipun belum ada keputusan yang diambil mengenai masa depannya, ia mengatakan bahwa percakapan tersebut bersifat mendukung, bukan sekadar reaksi sesaat.
"Mereka berbicara kepada saya dengan lembut, mereka menghibur saya, mereka tidak akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada saya dua menit setelah saya kalah dalam pertandingan ini. Mereka tidak akan langsung berbicara setelah kekalahan ini," akunya.
"Jika kita melakukan survei hari ini di Jerman, orang-orang tidak akan berbicara positif tentang saya hari ini. Namun dalam sepak bola, kadang menang kadang kalah, selalu begitu. Kami memang belum benar-benar melakukan banyak hal di turnamen ini yang bisa membuat orang bersorak, tapi saya sangat yakin kami bisa tampil lebih baik.
"Namun, saya rasa tidak semua orang di Jerman akan setuju jika saya tetap menjabat sebagai manajer Mannschaft. Pertandingan itu sangat sulit karena mereka bermain sangat defensif. Kami tidak memberikan yang cukup. Ketika tersingkir dari Piala Dunia setelah melawan Paraguay, rasanya sangat pahit. Jika Anda tidak mencetak banyak gol, itu tidak cukup. Rasanya sangat menyakitkan."
- Getty Images Sport
Jerman menanti keputusan mengenai masa depan Nagelsmann
Masa depan Nagelsmann kini berada di tangan DFB, yang diperkirakan akan memutuskan apakah akan melanjutkan proyek saat ini setelah penampilan mengecewakan Jerman di Piala Dunia. Meskipun pelatih kepala tersebut menyadari bahwa opini publik mungkin tidak berpihak padanya, ia telah menegaskan bahwa ia siap untuk tetap memimpin jika asosiasi tersebut terus mendukungnya.