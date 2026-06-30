"Saya sangat ingin melanjutkan" - Julian Nagelsmann menolak mundur dari jabatan pelatih timnas Jerman setelah tersingkir secara "pahit" dari Piala Dunia oleh Paraguay yang "sangat defensif"

Nagelsmann mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan awal dengan pejabat DFB setelah Jerman tersingkir. Meskipun belum ada keputusan yang diambil mengenai masa depannya, ia mengatakan bahwa percakapan tersebut bersifat mendukung, bukan sekadar reaksi sesaat.

"Mereka berbicara kepada saya dengan lembut, mereka menghibur saya, mereka tidak akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada saya dua menit setelah saya kalah dalam pertandingan ini. Mereka tidak akan langsung berbicara setelah kekalahan ini," akunya.

"Jika kita melakukan survei hari ini di Jerman, orang-orang tidak akan berbicara positif tentang saya hari ini. Namun dalam sepak bola, kadang menang kadang kalah, selalu begitu. Kami memang belum benar-benar melakukan banyak hal di turnamen ini yang bisa membuat orang bersorak, tapi saya sangat yakin kami bisa tampil lebih baik.

"Namun, saya rasa tidak semua orang di Jerman akan setuju jika saya tetap menjabat sebagai manajer Mannschaft. Pertandingan itu sangat sulit karena mereka bermain sangat defensif. Kami tidak memberikan yang cukup. Ketika tersingkir dari Piala Dunia setelah melawan Paraguay, rasanya sangat pahit. Jika Anda tidak mencetak banyak gol, itu tidak cukup. Rasanya sangat menyakitkan."