Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Saya sangat bahagia di sini' - Mikel Arteta kirim pesan kontrak yang jelas kepada fans Arsenal jelang duel Community Shield
Pelatih Arsenal menenangkan kekhawatiran
Arteta telah meyakinkan para suporter bahwa tidak ada alasan untuk khawatir terkait situasi kontraknya saat ia memasuki tahun terakhir dalam kesepakatannya di Emirates Stadium. Sejak mengambil alih pada Desember 2019, juru taktik berusia 44 tahun itu telah mempersembahkan satu Piala FA, dua Community Shield, dan mengakhiri puasa gelar Premier League Arsenal selama 22 tahun pada musim lalu. Kesuksesan itu semakin dipertegas dengan membawa Arsenal ke final Liga Champions yang baru kedua dalam sejarah mereka.
- Getty Images
Pelatih memaparkan sikap soal perpanjangan kontrak
Meski wakil ketua Josh Kroenke menyatakan pada Mei lalu bahwa perpanjangan kontrak menjadi prioritas utama, Arteta menegaskan tidak ada rasa panik jelang laga pembuka musim melawan Manchester City di Cardiff.
Berbicara dalam konferensi pers pralaga, pria Spanyol itu berupaya meredakan kecemasan para suporter: "Mereka [para fans] tidak perlu khawatir soal itu, karena saya ingin berada di sini. Saya sangat bahagia. Saya merasa sangat bersyukur bisa bekerja dengan orang-orang yang bekerja bersama saya dan ketika kami memiliki kesempatan, kami akan menyelesaikannya. Itu saja."
Dia menjelaskan bahwa bursa transfer tetap menjadi fokus utama: "Selalu ada prioritas lain, menurut saya! Dan begitulah cara kami menanganinya, saya pikir karena semua orang merasa nyaman bahwa sisa waktu dalam kontrak tidak akan menjadi masalah."
Arteta kembali menegaskan keselarasan penuhnya dengan hierarki klub: "Saya pikir karena keinginan saya, tentu saja, adalah berada di sini dan saya sangat bahagia di sini. Perasaan saya dari klub juga sama. Itulah mengapa semua orang melakukan berbagai hal dengan cara yang benar-benar alami."
Rekam jejak trofi memperkuat optimisme
Ketenangan itu ditopang oleh rekor manajerial yang mengesankan, dengan Arteta memenangkan 213 dari 353 pertandingan kompetitifnya sebagai pelatih Arsenal, sekaligus memenangi dua penampilan Community Shield sebelumnya lewat adu penalti pada 2020 dan 2023. Keberhasilan itu menambah rekam jejaknya sebagai pemain, setelah mengangkat trofi tersebut dalam dua tahun beruntun pada 2014 dan 2015.
Klub asal London utara itu kini membidik gelar ke-18 Community Shield, dengan hanya Manchester United yang lebih sering mengangkat trofi tersebut dalam sejarah sepak bola Inggris.
- (C)Getty Images
Laga penentuan di Cardiff menguji sang juara
Arsenal kini membidik untuk memperpanjang dominasinya saat menghadapi Manchester City di Community Shield di Cardiff pada Minggu. Arsenal memenangi masing-masing dari lima penampilan terakhirnya di Community Shield, termasuk catatan sempurna berupa tiga kemenangan saat datang sebagai juara liga bertahan pada 1998, 2002, dan 2004. Duel ini menjadi tolok ukur awal yang krusial soal kesiapan sebelum tim asuhan Arteta memulai upaya mempertahankan gelar Premier League.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami