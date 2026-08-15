Meski wakil ketua Josh Kroenke menyatakan pada Mei lalu bahwa perpanjangan kontrak menjadi prioritas utama, Arteta menegaskan tidak ada rasa panik jelang laga pembuka musim melawan Manchester City di Cardiff.

Berbicara dalam konferensi pers pralaga, pria Spanyol itu berupaya meredakan kecemasan para suporter: "Mereka [para fans] tidak perlu khawatir soal itu, karena saya ingin berada di sini. Saya sangat bahagia. Saya merasa sangat bersyukur bisa bekerja dengan orang-orang yang bekerja bersama saya dan ketika kami memiliki kesempatan, kami akan menyelesaikannya. Itu saja."

Dia menjelaskan bahwa bursa transfer tetap menjadi fokus utama: "Selalu ada prioritas lain, menurut saya! Dan begitulah cara kami menanganinya, saya pikir karena semua orang merasa nyaman bahwa sisa waktu dalam kontrak tidak akan menjadi masalah."

Arteta kembali menegaskan keselarasan penuhnya dengan hierarki klub: "Saya pikir karena keinginan saya, tentu saja, adalah berada di sini dan saya sangat bahagia di sini. Perasaan saya dari klub juga sama. Itulah mengapa semua orang melakukan berbagai hal dengan cara yang benar-benar alami."