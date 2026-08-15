pemain internasional Inggris U-21 itu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah resmi bergabung dengan skuad Nicky Hayen jelang musim baru.

Berbicara kepada situs resmi klub, Alleyne membagikan antusiasmenya soal kepindahan tersebut: "Saya sangat antusias, saya tidak sabar untuk segera memulai. Saya menjalani sesi latihan pertama hari ini dan sejauh ini saya sangat menikmatinya, bertemu manajer dan rekan-rekan setim saya.

"Saya pertama kali mendengar soal ketertarikan itu beberapa bulan lalu dan saya sangat senang semuanya akhirnya rampung. Ini tim besar, tim Premier League sejujurnya, dan saya sangat bersemangat berada di sini."