Penta Press
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'Saya sangat antusias' - Max Alleyne bergabung dengan Burnley sebagai pemain pinjaman dari Manchester City
Burnley mengamankan peminjaman bek
Burnley telah memperkuat lini pertahanan mereka dengan mengamankan bek tengah City, Alleyne, dengan status pinjaman selama semusim. Pemain berusia 21 tahun itu menjalani masa peminjaman yang produktif di Watford pada paruh pertama musim lalu sebelum krisis cedera memicu kepulangannya ke Etihad di tengah musim. Setelah itu, ia mencatatkan tujuh penampilan tim utama di bawah manajer saat itu Pep Guardiola, tampil di semifinal Piala Liga melawan Newcastle United serta laga Liga Champions kontra Bodo/Glimt.
- News Images
Alleyne menikmati kepindahannya ke Burnley
pemain internasional Inggris U-21 itu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah resmi bergabung dengan skuad Nicky Hayen jelang musim baru.
Berbicara kepada situs resmi klub, Alleyne membagikan antusiasmenya soal kepindahan tersebut: "Saya sangat antusias, saya tidak sabar untuk segera memulai. Saya menjalani sesi latihan pertama hari ini dan sejauh ini saya sangat menikmatinya, bertemu manajer dan rekan-rekan setim saya.
"Saya pertama kali mendengar soal ketertarikan itu beberapa bulan lalu dan saya sangat senang semuanya akhirnya rampung. Ini tim besar, tim Premier League sejujurnya, dan saya sangat bersemangat berada di sini."
Rekam jejak bertahan di Championship yang sudah terbukti
Masuknya Alleyne memberikan dorongan signifikan bagi lini belakang Burnley setelah ia membukukan angka dasar yang impresif selama masa singkatnya di divisi kedua bersama Watford. Dalam periode itu, bek tengah tersebut mencatat tekel terbanyak kedua (20) di antara para bek di klub, memenangi duel terbanyak ketiga (72), dan membuat sapuan terbanyak keempat (76). Dengan memadukan pengalaman level tinggi dari City dengan ketangguhan yang sudah terbukti di Championship, ia diharapkan menambah kekokohan vital pada pertahanan Burnley dalam upaya mereka untuk segera kembali ke Premier League.
- Getty Images Sport
Laga pembuka di Turf Moor kian dekat
Burnley memulai kampanye Championship mereka pada hari Minggu saat menjamu West Ham di Turf Moor. Burnley menatap laga ini dengan dukungan rekor kandang yang tangguh, setelah tidak terkalahkan dalam 24 pertandingan Championship terakhir mereka di Turf Moor (M15 S9) sejak April 2023. Laga pembuka musim ini memberi peluang langsung bagi Alleyne untuk menjalani debut kompetitifnya dan memantapkan diri sebagai jangkar pertahanan bagi tim barunya.
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