Coventry City telah sangat siap menyambut akhir dari masa-masa sulit yang begitu panjang. Sementara "Super Frank" Lampard di Blackburn merayakan bersama para pemain dan suporter dengan penuh kegembiraan, sebuah klip yang dibuat dengan apik sudah beredar di media sosial. Di layar televisi tabung kuno di samping mobil sport berdebu, muncul gambar-gambar saat degradasi yang penuh air mata dari Liga Premier Inggris pada tahun 2001 dengan janji saat itu, "We'll be back." Dan transisi ke adegan penyelesaian: "We are back!" Dua puluh lima tahun penderitaan telah sirna sejak Jumat.
"Saya sama sekali tidak menyadarinya": Frank Lampard yang terharu menanggapi promosi ke Liga Premier bersama Coventry City
Lampard tampak terharu, dan ia menyamakan pencapaian ini dengan kemenangan-kemenangannya bersama Chelsea FC.
"Ini jelas setara dengan yang di atas," kata pria berusia 47 tahun itu kepada SkySports. "Saya beruntung bisa bermain di tim-tim Chelsea yang hebat. Memenangkan Liga Champions dan gelar juara liga sungguh luar biasa."
Lampard melanjutkan: "Bahwa kami berhasil melakukannya bersama klub ini dalam situasi seperti ini, bagi saya itu adalah pencapaian yang melampaui ekspektasi. Saya sama sekali tidak bermaksud meremehkan para pemain di sana. Mereka telah mengangkat permainan mereka ke level baru melalui kerja keras murni, dan saya sangat bangga menjadi pelatih mereka."
Doug King mengangkat Coventry City dari keterpurukan
Hidup tidaklah mudah di Coventry, kota industri yang terkadang suram ini, yang pernah menderita akibat serangan udara Jerman pada Perang Dunia II dan kemerosotan ekonomi di masa-masa belakangan. Belum lagi kebanggaan kota ini pun runtuh: Coventry City, yang selama bertahun-tahun bermain di liga utama, juara Piala FA 1987, dan anggota pendiri Liga Premier pada 1992.
Setelah terdegradasi dari divisi utama, klub ini merosot hingga ke divisi keempat hingga tahun 2017. Dan mampu kembali ke level tertinggi dalam waktu delapan tahun adalah hal yang sangat luar biasa dalam persaingan kapitalis yang sangat ketat. Namun, ini bukanlah sebuah keajaiban: Di Coventry pun uang beredar dengan jumlah yang besar.
Kebangkitan City sangat erat kaitannya dengan Doug King. Pengusaha kaya raya ini menjadi pemilik tunggal klub pada 2023, membawa ketenangan ke klub setelah tahun-tahun yang penuh gejolak di bawah kepemilikan sebelumnya oleh Sisu Capital Limited—meskipun ia sempat mendapat kecaman keras karena keputusan kepegawaian yang tidak populer, seperti pemecatan pelatih yang dua kali membawa klub promosi, Mark Robins.
Bukan hanya soal warna: Kesamaan yang mengejutkan dengan ManCity
Namun, King menempatkan Lampard menggantikan Robins, dan pemain yang telah 106 kali membela tim nasional itu—yang sebelumnya tidak selalu tampil memuaskan selama masa jabatannya sebagai pelatih (di Derby, Chelsea, dan Everton)—ternyata sangat cocok dengan Coventry. Pada musim perdananya, Lampard nyaris gagal promosi, namun kini ia melaju dengan mantap.
"GOING UP!" terpampang dengan huruf besar di halaman depan Coventry Telegraph pada Sabtu pagi, disertai keterangan: "The Super-Sky-Blues ada di tempat yang seharusnya." Di sana, di kasta tertinggi, tempat legenda klub seperti kiper rekor Steve Ogrizovic, "Mr. Magic" Tommy Hutchinson, atau penyerang Dion Dublin pernah beraksi.
Di Liga Premier, Coventry tentu saja harus memulai dari bawah lagi. Skuad yang diperkuat mantan pemain Schalke, Haji Wright (16 gol musim ini), dan gelandang pengatur serangan asal Denmark, Victor Torp, memang kuat—namun jurang antara divisi kedua dan pertama di Inggris sangat lebar, dan bertahan di liga bagi tim promosi selalu menjadi rintangan yang tinggi.
Namun, ada contoh yang bisa ditiru, juga dengan seragam biru langit: Manchester City, yang terdegradasi bersama Coventry pada tahun 2001. Dan sejak saat itu, ya: mereka telah bangkit dengan baik.
Kejuaraan 2025/26: Kelompok teratas di fase akhir musim
Per tanggal 18 April 2026, pukul 12.00
Peringkat
Pertandingan
Tim
Gol
Poin
1
43
Coventry City
85:43
86
2
41
Ipswich Town
71:42
75
3
42
FC Millwall
56:47
73
4
42
FC Southampton
73:50
72
5
42
FC Middlesbrough
62:42
72
6
42
Hull City
64:60
68