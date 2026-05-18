Bahkan setelah seperempat abad berlalu, Gerald Asamoah masih mengingat "100 persen" momen-momen paling mengharukan dalam kariernya. "Tak peduli berapa tahun lagi yang akan berlalu," kata pria berusia 47 tahun itu dalam wawancara dengan SID sambil menahan air mata: "Melihat betapa para penggemar menderita, bagaimana mereka tergeletak di lapangan, bagaimana mereka menangis: Itu sungguh menyakitkan."
"Saya sama sekali tidak melihat tendangan bebas itu karena saya sangat takut": Saat FC Bayern München membuat Schalke 04 terpuruk
Hanya kurang empat menit dan 38 detik lagi bagi Schalke 04 pada tanggal 19 Mei 2001 untuk meraih gelar juara Bundesliga pertamanya. Ketika pertandingan melawan SpVgg Unterhaching (5:3) berakhir pada pukul 17.16, kesuksesan terbesar dalam sejarah klub tampaknya sudah di depan mata. Ribuan dari 65.000 penonton di Parkstadion yang penuh sesak menyerbu area dalam sambil bersorak-sorai, kembang api melesat ke langit, Rudi Assauer mengangkat tinjunya, para pemain berguling-guling di lapangan.
Di antara mereka: Asamoah yang berusia 22 tahun. "Tiba-tiba terdengar teriakan: 'Kita juara!'," kenangnya. Namun, saat para pemain pertama sudah memberikan wawancara sebagai juara, Pelatih Huub Stevens memerintahkan "semua masuk ke ruang ganti. 'Saya salah satu yang terakhir, sudah memegang botol bir di tangan,' kata Asamoah. 'Lalu saya masuk dan berpikir: 'Aneh, kenapa di sini begitu sepi?'"
Semua pandangan tertuju pada sebuah televisi, di luar gambar-gambar dari Hamburg ditayangkan di layar raksasa - dan malapetaka pun terjadi. Sebab, pertandingan Bayern München melawan HSV belum berakhir, seperti yang diduga semua orang. Wasit Markus Merk memutuskan tendangan bebas tidak langsung untuk sang juara berkat umpan balik yang mungkin paling terkenal dalam sejarah sepak bola.
"Saya tidak lagi percaya pada Dewa Sepak Bola"
Bahkan Oliver Kahn pun menerobos masuk ke kotak penalti Hamburg, Stefan Effenberg menyentuh bola, Patrik Andersson melepaskan tendangan keras ke gawang — dan pada saat yang sama, 300 kilometer jauhnya, langsung menyentuh hati ribuan penggemar. "Saya sama sekali tidak melihat tendangan bebas itu karena saya sangat takut," kata Asamoah. "Lalu saya hanya mendengar semua pemain berteriak dan melempar barang-barang. Saat itu saya tahu apa yang terjadi."
Air mata kebahagiaan berganti dengan lautan duka yang tak terhingga. "Saya tidak lagi percaya pada Dewa Sepak Bola," kata Manajer Assauer kemudian dalam konferensi pers. Karier Asamoah muda, yang kemudian menjadi pemain tim nasional dan idola penonton, juga akan dipengaruhi oleh momen ini: "Saya masih muda dan saat itu berpikir bahwa saya masih punya banyak tahun di depan untuk menjadi juara. Tapi melihat orang-orang tua yang menangis di sana, itu benar-benar mengguncang hati. Rasanya sangat pahit mengalami hal itu."
Seminggu kemudian, S04 memenangkan Piala DFB, namun bagi banyak orang, yang tertinggal dalam ingatan hanyalah final paling dramatis dalam sejarah Bundesliga. "Juara di hati - kedengarannya indah, tapi tidak memberi saya apa-apa. Saya lebih suka mengangkat trofi juara," kata pelatih legendaris Schalke, Stevens, kepada majalah kicker 25 tahun kemudian.
Schalke 04 Kembali ke Bundesliga: "Para penggemar memang pantas mendapatkannya"
Tak seperti klub lain, identitas Schalke terbentuk melalui kegagalan-kegagalan dramatis, mimpi-mimpi yang pupus, dan kejatuhan yang menyakitkan—bukan melalui deretan kesuksesan. Pada tahun 1972, skandal Bundesliga menghancurkan tim muda yang sangat berbakat itu. Pada tahun 1980-an, klub legendaris ini tiga kali turun dan naik kasta dengan penuh drama — dan dalam beberapa tahun terakhir pun situasinya kacau balau, hampir sampai ke Liga 3.
"Klub dan para penggemar memang pantas kembali ke Bundesliga," kata Asamoah kini mengenai promosi terbaru yang ia saksikan dari jauh. Tujuan yang jelas tahun depan adalah bertahan di liga, dan untuk itu—seperti pada tahun 2001—"kita harus menunjukkan bagaimana kita sebagai Schalke 04 bersatu".