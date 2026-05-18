"Saya sama sekali tidak melihat tendangan bebas itu karena saya sangat takut": Saat FC Bayern München membuat Schalke 04 terpuruk

Hanya kurang empat menit dan 38 detik lagi bagi Schalke 04 pada tanggal 19 Mei 2001 untuk meraih gelar juara Bundesliga pertamanya. Ketika pertandingan melawan SpVgg Unterhaching (5:3) berakhir pada pukul 17.16, kesuksesan terbesar dalam sejarah klub tampaknya sudah di depan mata. Ribuan dari 65.000 penonton di Parkstadion yang penuh sesak menyerbu area dalam sambil bersorak-sorai, kembang api melesat ke langit, Rudi Assauer mengangkat tinjunya, para pemain berguling-guling di lapangan.

Di antara mereka: Asamoah yang berusia 22 tahun. "Tiba-tiba terdengar teriakan: 'Kita juara!'," kenangnya. Namun, saat para pemain pertama sudah memberikan wawancara sebagai juara, Pelatih Huub Stevens memerintahkan "semua masuk ke ruang ganti. 'Saya salah satu yang terakhir, sudah memegang botol bir di tangan,' kata Asamoah. 'Lalu saya masuk dan berpikir: 'Aneh, kenapa di sini begitu sepi?'"

Semua pandangan tertuju pada sebuah televisi, di luar gambar-gambar dari Hamburg ditayangkan di layar raksasa - dan malapetaka pun terjadi. Sebab, pertandingan Bayern München melawan HSV belum berakhir, seperti yang diduga semua orang. Wasit Markus Merk memutuskan tendangan bebas tidak langsung untuk sang juara berkat umpan balik yang mungkin paling terkenal dalam sejarah sepak bola.