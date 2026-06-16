AFP
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“Saya salah satu yang terbaik” - William Saliba memuji dirinya sendiri meski bek Arsenal dan timnas Prancis itu mengakui bahwa ia “bukan bintang seperti Kylian Mbappé atau Ousmane Dembélé”
Perjalanan menuju status elit
Saliba telah mengalami transformasi yang luar biasa sejak kembali ke London Utara setelah menjalani serangkaian masa peminjaman di Ligue 1. Kini menjadi pemain inti dalam susunan starting XI Mikel Arteta, bek ini telah mengembangkan rasa percaya diri yang kokoh, sejalan dengan kehadiran fisiknya di lapangan. Meskipun daftar prestasinya masih tergolong sederhana—termasuk dua gelar Community Shield—keyakinannya terhadap kemampuannya sendiri tak tergoyahkan saat ia berupaya menambah trofi besar ke dalam daftar prestasinya.
“Trofi adalah hal yang membuat orang mengingat Anda,” kata Saliba kepada GQ. “Sepak bola adalah olahraga tim. Saya masih belum memiliki gelar-gelar besar, dan begitu saya mendapatkannya, semuanya akan menjadi lebih baik. Saya yakin saya adalah salah satu bek terbaik di dunia.”
Manajernya telah berperan penting dalam perkembangan ini, dengan Saliba mengungkapkan bahwa Arteta ingin para pemain merasa takut saat melihat namanya di daftar susunan pemain.
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Kerendahan hati di kalangan para bintang besar
Meskipun berstatus sebagai bek andalan, Saliba sangat menyadari hierarki ketenaran di dalam tim nasional Prancis. Tumbuh besar di Bondy, pinggiran kota Paris yang sama dengan Mbappé, ia memahami perbedaan antara pemain bertahan yang bekerja keras dan ikon-ikon penyerang yang mendominasi berita utama.
Ia mengakui bahwa meskipun ia mungkin tidak memiliki daya tarik "bintang" yang sama seperti para penyerang, kontribusinya dalam peran spesifiknya sama-sama berkualitas tinggi.
“Tuhan telah menentukan bahwa saya akan menjadi bek tengah, dan saya sangat senang dengan itu,” jelasnya. “Saat masih kecil, kita cenderung lebih memperhatikan para penyerang—mereka yang mencetak gol, yang memberikan umpan-umpan menentukan; merekalah yang paling membuat kita bersemangat. Seandainya saya bisa, saya pasti akan menjadi penyerang dan mencetak 30 gol per musim. Saya bukan bintang seperti Mbappé atau Dembélé, tetapi di posisi saya, saya termasuk yang terbaik.”
Kepemimpinan dan ruang ganti tim Prancis
Di tengah skuad Les Bleus yang dipenuhi bintang-bintang, Saliba memandang dirinya sebagai pemimpin melalui tindakan, bukan dominasi verbal. Ia membedakan gayanya dengan pemain yang lebih ekspresif seperti Mike Maignan atau Mbappé, dan lebih memilih untuk menunjukkan pengaruhnya melalui pengorganisasian pertahanan di lapangan. Terinspirasi oleh Raphael Varane yang legendaris, Saliba bertekad untuk memimpin dengan memberi teladan dan melalui kemenangannya dalam duel-duel individu.
“Jelas bahwa saya bukanlah orang yang akan bersuara keras di ruang ganti seperti Maignan atau Mbappé,” aku Saliba. “Namun sebagai seorang bek, saya berprinsip bahwa Anda harus banyak berkomunikasi dengan rekan setim di lapangan, karena Anda melihat segalanya. Jadi, saya berusaha melakukan itu. Lalu, bermain dengan baik dan memenangkan duel-duel saya. Itulah cara Anda meninggalkan jejak di tim.”
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Ambisi Piala Dunia dan balas dendam
Menjelang Piala Dunia, Saliba termotivasi oleh pengalamannya sebagai pemain cadangan di Qatar, di mana ia hanya bermain selama 27 menit. Ia memandang turnamen mendatang sebagai debut sesungguhnya di panggung dunia. Kekalahan di final 2022 tetap menjadi sumber motivasi bagi pemain asal Prancis ini, yang sangat menantikan kesempatan untuk kembali menghadapi Argentina dan menebus kekecewaan di kompetisi sebelumnya.
Saliba mengidentifikasi beberapa ancaman utama bagi harapan Prancis untuk meraih gelar ketiga, dengan menyebut Argentina, Spanyol, Brasil, Inggris, dan Portugal sebagai pesaing utama. “Argentina. Ketika sebuah tim mengalahkan Anda seperti cara mereka mengalahkan kami, Anda ingin bermain melawan mereka lagi. Anda ingin balas dendam,” katanya.