“Saya salah satu yang terbaik” - William Saliba memuji dirinya sendiri meski bek Arsenal dan timnas Prancis itu mengakui bahwa ia “bukan bintang seperti Kylian Mbappé atau Ousmane Dembélé”

Saliba telah mengalami transformasi yang luar biasa sejak kembali ke London Utara setelah menjalani serangkaian masa peminjaman di Ligue 1. Kini menjadi pemain inti dalam susunan starting XI Mikel Arteta, bek ini telah mengembangkan rasa percaya diri yang kokoh, sejalan dengan kehadiran fisiknya di lapangan. Meskipun daftar prestasinya masih tergolong sederhana—termasuk dua gelar Community Shield—keyakinannya terhadap kemampuannya sendiri tak tergoyahkan saat ia berupaya menambah trofi besar ke dalam daftar prestasinya.

“Trofi adalah hal yang membuat orang mengingat Anda,” kata Saliba kepada GQ. “Sepak bola adalah olahraga tim. Saya masih belum memiliki gelar-gelar besar, dan begitu saya mendapatkannya, semuanya akan menjadi lebih baik. Saya yakin saya adalah salah satu bek terbaik di dunia.”

Manajernya telah berperan penting dalam perkembangan ini, dengan Saliba mengungkapkan bahwa Arteta ingin para pemain merasa takut saat melihat namanya di daftar susunan pemain.