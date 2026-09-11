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'Saya salah satu orang paling bahagia di dunia!' - Lisandro Martinez buka suara soal tonggak emosional di Old Trafford
Martinez menutup comeback ke Eropa yang berkesan
Lisandro Martinez menjalani malam bersejarah di Old Trafford saat Manchester United menandai kembalinya mereka ke Liga Champions UEFA dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas tim Azerbaijan, Sabah. Matheus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko lebih dulu membawa keunggulan nyaman sebelum bek tengah Argentina itu mencetak gol pada babak kedua.
Setelah sebelumnya mencetak ketiga golnya untuk Manchester United di laga tandang, melawan Arsenal, Liverpool, dan Fulham, Martinez akhirnya memecah kebuntuannya di kandang sendiri di M16.
Kemenangan itu juga memastikan United mencatat clean sheet pertama mereka musim ini di semua kompetisi.
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Adu cepat cerdas dengan para pundit
Setelah peluit akhir berbunyi, Martinez yang sigap membuat Jamie Carragher dan Micah Richards terkejut di CBS Sports lewat candaannya seusai pertandingan. Bek itu menunjukkan sisi santainya setelah membantu Manchester United mempertahankan dominasi penuh sepanjang 90 menit.
Ia memuji rekan-rekan setimnya karena mampu menunjukkan kekuatan fisik sejak peluit awal dan mengendalikan tempo sepanjang laga.
"Anda harus mengejar setiap bola seolah itu yang terakhir, dan saya pikir itulah yang kami lakukan hari ini," jelas Martinez. "Dalam setiap duel, kami sangat dominan."
Bek menikmati momen emosional di kandang yang menjadi tonggak penting
Berbicara selepas pertandingan kepada MUTV, Martinez mengakui bahwa mencetak gol di depan para suporter tuan rumah dengan pacarnya menyaksikan dari tribune membuat momen itu menjadi kesempatan yang tak terlupakan. Bek berusia 28 tahun itu menggambarkan momen tersebut sebagai kebahagiaan murni setelah penampilan kolektif yang dominan.
Ia mengakui bahwa energi mentah yang dihasilkan oleh lagu kebangsaan ikonik Liga Champions di Old Trafford bisa sulit untuk dibendung.
"Rasanya luar biasa, mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini bersama orang-orang itu dan juga pacar saya ada di sana," kata Martinez. "Malam ini, sejujurnya, saya adalah salah satu orang paling bahagia di dunia."
- Getty Images Sport
Manchester United mengalihkan fokus ke derby Manchester
Setelah mengamankan tiga poin dalam comeback mereka di kompetisi Eropa, Martinez meminta skuad menikmati hasil itu sejenak sebelum mengalihkan seluruh fokus ke tugas domestik. United akan menjamu rivalnya, Manchester City, di Old Trafford pada Minggu dalam derby Premier League yang krusial.
Sang bek menegaskan bahwa skuad harus membawa mentalitas tanpa ampun yang sama ke akhir pekan.
"Kami harus menikmati ini dan, besok, kami harus memikirkan derby," tambah Martinez. "Kami ingin bermain dengan mentalitas besar dan fokus, dan kami ingin mencoba meraih tiga poin."
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