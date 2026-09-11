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Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

'Saya salah satu orang paling bahagia di dunia!' - Lisandro Martinez buka suara soal tonggak emosional di Old Trafford

Manchester United
Champions League
L. Martinez

Lisandro Martinez menyebut dirinya "salah satu orang paling bahagia di dunia" setelah mencetak gol pertamanya di Old Trafford dalam kemenangan 4-0 Manchester United atas Sabah di Liga Champions. Bek asal Argentina itu memuji intensitas tanpa henti tim sebelum mengalihkan fokusnya ke derby Manchester yang akan datang.

  • Martinez menutup comeback ke Eropa yang berkesan

    Lisandro Martinez menjalani malam bersejarah di Old Trafford saat Manchester United menandai kembalinya mereka ke Liga Champions UEFA dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas tim Azerbaijan, Sabah. Matheus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko lebih dulu membawa keunggulan nyaman sebelum bek tengah Argentina itu mencetak gol pada babak kedua.

    Setelah sebelumnya mencetak ketiga golnya untuk Manchester United di laga tandang, melawan Arsenal, Liverpool, dan Fulham, Martinez akhirnya memecah kebuntuannya di kandang sendiri di M16.

    Kemenangan itu juga memastikan United mencatat clean sheet pertama mereka musim ini di semua kompetisi.

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  • imago-sport-1082837594.jpgPropaganda Photo

    Adu cepat cerdas dengan para pundit

    Setelah peluit akhir berbunyi, Martinez yang sigap membuat Jamie Carragher dan Micah Richards terkejut di CBS Sports lewat candaannya seusai pertandingan. Bek itu menunjukkan sisi santainya setelah membantu Manchester United mempertahankan dominasi penuh sepanjang 90 menit.

    Ia memuji rekan-rekan setimnya karena mampu menunjukkan kekuatan fisik sejak peluit awal dan mengendalikan tempo sepanjang laga.

    "Anda harus mengejar setiap bola seolah itu yang terakhir, dan saya pikir itulah yang kami lakukan hari ini," jelas Martinez. "Dalam setiap duel, kami sangat dominan."


  • Bek menikmati momen emosional di kandang yang menjadi tonggak penting

    Berbicara selepas pertandingan kepada MUTV, Martinez mengakui bahwa mencetak gol di depan para suporter tuan rumah dengan pacarnya menyaksikan dari tribune membuat momen itu menjadi kesempatan yang tak terlupakan. Bek berusia 28 tahun itu menggambarkan momen tersebut sebagai kebahagiaan murni setelah penampilan kolektif yang dominan.

    Ia mengakui bahwa energi mentah yang dihasilkan oleh lagu kebangsaan ikonik Liga Champions di Old Trafford bisa sulit untuk dibendung.

    "Rasanya luar biasa, mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini bersama orang-orang itu dan juga pacar saya ada di sana," kata Martinez. "Malam ini, sejujurnya, saya adalah salah satu orang paling bahagia di dunia."

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  • Manchester City FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester United mengalihkan fokus ke derby Manchester

    Setelah mengamankan tiga poin dalam comeback mereka di kompetisi Eropa, Martinez meminta skuad menikmati hasil itu sejenak sebelum mengalihkan seluruh fokus ke tugas domestik. United akan menjamu rivalnya, Manchester City, di Old Trafford pada Minggu dalam derby Premier League yang krusial.

    Sang bek menegaskan bahwa skuad harus membawa mentalitas tanpa ampun yang sama ke akhir pekan.

    "Kami harus menikmati ini dan, besok, kami harus memikirkan derby," tambah Martinez. "Kami ingin bermain dengan mentalitas besar dan fokus, dan kami ingin mencoba meraih tiga poin."

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