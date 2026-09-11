Lisandro Martinez menjalani malam bersejarah di Old Trafford saat Manchester United menandai kembalinya mereka ke Liga Champions UEFA dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas tim Azerbaijan, Sabah. Matheus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko lebih dulu membawa keunggulan nyaman sebelum bek tengah Argentina itu mencetak gol pada babak kedua.

Setelah sebelumnya mencetak ketiga golnya untuk Manchester United di laga tandang, melawan Arsenal, Liverpool, dan Fulham, Martinez akhirnya memecah kebuntuannya di kandang sendiri di M16.

Kemenangan itu juga memastikan United mencatat clean sheet pertama mereka musim ini di semua kompetisi.