Jan Huebner
Diterjemahkan oleh
“Saya rasa tidak ada yang akan memecahkan rekor itu dalam waktu dekat”: Robin Fellhauer dari Augsburg mengenang gol pemecah rekor ke gawang Manuel Neuer dari Bayern Munich
Tim nonunggulan manfaatkan blunder pertahanan
Fellhauer menorehkan namanya dalam sejarah Bundesliga dengan mengejutkan raksasa Bavaria sejak sepak mula. Bayern turut mencelakakan diri sendiri ketika operan ke belakang yang keliru membuat lini pertahanannya langsung tertekan di dalam kotak penalti. Melihat peluang itu, sang gelandang yang sigap bergegas menghadang sapuan tidak sempurna kiper veteran tersebut sebelum menyarangkan bola ke gawang kosong.
- Getty Images Sport
Pencapaian bersejarah membuat gelandang takjub
Pencetak gol itu terpana oleh momen yang terasa tak nyata. Ia baru menyadari besarnya pencapaiannya ketika seorang rekan setim memberitahunya saat pertandingan pertama kali dihentikan karena cedera. Berbicara kepada Bundesliga, pahlawan tuan rumah itu tak bisa menyembunyikan ketidakpercayaannya: "Saya bahkan tidak menyadarinya sampai jeda pertama karena cedera, ketika Gregor menghampiri saya dan berkata, 'Selamat, sekarang kamu yang traktir minum.' Saat itulah saya tahu ada sesuatu yang terjadi."
Buku rekor Jerman menyambut pendatang baru
Gol kilat yang tercipta hanya dalam 8,37 detik itu mematahkan rekor sembilan detik yang telah lama dipegang bersama oleh Karim Bellarabi dan Kevin Volland, masing-masing sejak 2014 dan 2015. Menyadari bahwa momen bersejarah itu telah menempatkan namanya dalam sejarah kasta tertinggi sepak bola Jerman, sang gelandang menambahkan: "Namun, sekarang, setelah pertandingan, saya mulai sedikit menyadarinya. Rasanya tak terlukiskan bisa menjadi bagian dari sesuatu yang begitu besar, sesuatu yang membuat nama saya kini tercatat abadi dalam buku rekor. Saya rasa tidak akan ada yang memecahkannya dalam waktu dekat."
- Eibner
Para pemimpin buron tersandung saat dikejar
Hasil imbang 2-2 yang berlangsung kacau itu membuat tim asuhan Vincent Kompany gagal memangkas jarak dari Borussia Dortmund di posisi kedua, yang mengoleksi 13 poin. Bayern tetap tertinggal dua poin setelah hanya meraih 11 poin dari lima pertandingan awal liga. Kelengahan di lini pertahanan akibat kesalahan sendiri itu menjadi peringatan keras bagi tim yang rutin bersaing memperebutkan gelar tersebut seiring makin padatnya jadwal mereka di kompetisi domestik dan Eropa.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami