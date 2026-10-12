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imago-sport-1084312420.jpgJan Huebner
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

“Saya rasa tidak ada yang akan memecahkan rekor itu dalam waktu dekat”: Robin Fellhauer dari Augsburg mengenang gol pemecah rekor ke gawang Manuel Neuer dari Bayern Munich

R. Fellhauer
M. Neuer
Augsburg vs Bayern Munich
Augsburg
Bayern Munich
Bundesliga

Buku rekor Bundesliga ditulis ulang pada Sabtu sore ketika Augsburg mengejutkan Bayern Munich lewat gol yang tercipta sebelum banyak suporter sempat menemukan tempat duduk mereka. Momen itu lahir dari kecerdikan memanfaatkan peluang, membuat raksasa Jerman tersebut terpukul dan seorang gelandang yang sebelumnya tak banyak dikenal menjadi sorotan.

  • Tim nonunggulan manfaatkan blunder pertahanan

    Fellhauer menorehkan namanya dalam sejarah Bundesliga dengan mengejutkan raksasa Bavaria sejak sepak mula. Bayern turut mencelakakan diri sendiri ketika operan ke belakang yang keliru membuat lini pertahanannya langsung tertekan di dalam kotak penalti. Melihat peluang itu, sang gelandang yang sigap bergegas menghadang sapuan tidak sempurna kiper veteran tersebut sebelum menyarangkan bola ke gawang kosong.


  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Pencapaian bersejarah membuat gelandang takjub

    Pencetak gol itu terpana oleh momen yang terasa tak nyata. Ia baru menyadari besarnya pencapaiannya ketika seorang rekan setim memberitahunya saat pertandingan pertama kali dihentikan karena cedera. Berbicara kepada Bundesliga, pahlawan tuan rumah itu tak bisa menyembunyikan ketidakpercayaannya: "Saya bahkan tidak menyadarinya sampai jeda pertama karena cedera, ketika Gregor menghampiri saya dan berkata, 'Selamat, sekarang kamu yang traktir minum.' Saat itulah saya tahu ada sesuatu yang terjadi."

  • Buku rekor Jerman menyambut pendatang baru

    Gol kilat yang tercipta hanya dalam 8,37 detik itu mematahkan rekor sembilan detik yang telah lama dipegang bersama oleh Karim Bellarabi dan Kevin Volland, masing-masing sejak 2014 dan 2015. Menyadari bahwa momen bersejarah itu telah menempatkan namanya dalam sejarah kasta tertinggi sepak bola Jerman, sang gelandang menambahkan: "Namun, sekarang, setelah pertandingan, saya mulai sedikit menyadarinya. Rasanya tak terlukiskan bisa menjadi bagian dari sesuatu yang begitu besar, sesuatu yang membuat nama saya kini tercatat abadi dalam buku rekor. Saya rasa tidak akan ada yang memecahkannya dalam waktu dekat."

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    Para pemimpin buron tersandung saat dikejar

    Hasil imbang 2-2 yang berlangsung kacau itu membuat tim asuhan Vincent Kompany gagal memangkas jarak dari Borussia Dortmund di posisi kedua, yang mengoleksi 13 poin. Bayern tetap tertinggal dua poin setelah hanya meraih 11 poin dari lima pertandingan awal liga. Kelengahan di lini pertahanan akibat kesalahan sendiri itu menjadi peringatan keras bagi tim yang rutin bersaing memperebutkan gelar tersebut seiring makin padatnya jadwal mereka di kompetisi domestik dan Eropa.

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