Gol kilat yang tercipta hanya dalam 8,37 detik itu mematahkan rekor sembilan detik yang telah lama dipegang bersama oleh Karim Bellarabi dan Kevin Volland, masing-masing sejak 2014 dan 2015. Menyadari bahwa momen bersejarah itu telah menempatkan namanya dalam sejarah kasta tertinggi sepak bola Jerman, sang gelandang menambahkan: "Namun, sekarang, setelah pertandingan, saya mulai sedikit menyadarinya. Rasanya tak terlukiskan bisa menjadi bagian dari sesuatu yang begitu besar, sesuatu yang membuat nama saya kini tercatat abadi dalam buku rekor. Saya rasa tidak akan ada yang memecahkannya dalam waktu dekat."