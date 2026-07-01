"Saya rasa saya akan memenangkan Piala Dunia" - Lamine Yamal menegaskan Prancis "tidak lebih baik" daripada Spanyol saat ia menyampaikan janji terakhirnya

Prancis secara luas diprediksi akan mendominasi babak gugur setelah menjalani fase grup dengan sempurna, namun Yamal tidak gentar menghadapi juara 2018 tersebut. Ia menyoroti kemenangan Spanyol atas Les Bleus selama kampanye sukses mereka di Euro 2024 sebagai bukti bahwa tim Prancis tidak boleh ditempatkan di atas para rival Eropa mereka.

Menanggapi hype seputar Kylian Mbappé dan kawan-kawan, Yamal mengatakan tentang Prancis dalam wawancara dengan program Tiempo de Juego di COPE: “Tidak ada tim yang tak mungkin dikalahkan. Prancis tidak lebih baik dari kami; mereka belum pernah mengalahkan kami sejak Kejuaraan Eropa. Tidak ada favorit. Tidak ada yang berada di atas kami... Saat kompetisi tiba, saya yakin akan menang. Itulah yang ada di benak saya saat ini. Saya yakin akan memenangkan Piala Dunia."



