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"Saya rasa saya akan memenangkan Piala Dunia" - Lamine Yamal menegaskan Prancis "tidak lebih baik" daripada Spanyol saat ia menyampaikan janji terakhirnya
Yamal mendukung Spanyol untuk menaklukkan dunia
Bintang muda Barcelona ini telah mengincar gelar tertinggi, sambil menepis anggapan bahwa negara-negara lain memiliki level permainan yang lebih tinggi daripada tim asuhan De la Fuente. Meskipun penampilannya kurang konsisten di babak penyisihan grup, pemain berusia 18 tahun ini tetap yakin bahwa Spanyol memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk melaju hingga akhir dan meraih gelar juara dunia kedua mereka.
- Getty Images Sport
Les Bleus tidak lagi dianggap sebagai favorit turnamen
Prancis secara luas diprediksi akan mendominasi babak gugur setelah menjalani fase grup dengan sempurna, namun Yamal tidak gentar menghadapi juara 2018 tersebut. Ia menyoroti kemenangan Spanyol atas Les Bleus selama kampanye sukses mereka di Euro 2024 sebagai bukti bahwa tim Prancis tidak boleh ditempatkan di atas para rival Eropa mereka.
Menanggapi hype seputar Kylian Mbappé dan kawan-kawan, Yamal mengatakan tentang Prancis dalam wawancara dengan program Tiempo de Juego di COPE: “Tidak ada tim yang tak mungkin dikalahkan. Prancis tidak lebih baik dari kami; mereka belum pernah mengalahkan kami sejak Kejuaraan Eropa. Tidak ada favorit. Tidak ada yang berada di atas kami... Saat kompetisi tiba, saya yakin akan menang. Itulah yang ada di benak saya saat ini. Saya yakin akan memenangkan Piala Dunia."
Yamal Berjanji untuk Piala Dunia
Meskipun bakatnya di lapangan sering digambarkan sebagai bakat yang muncul di usia dini, Yamal menunjukkan sikap yang tenang dan terkendali saat membahas emosi seputar turnamen ini. Ia mengungkapkan bahwa meskipun di masa lalu ia pernah menangis karena cedera dan demi keluarganya, ia bertekad untuk tetap tegar bahkan jika Spanyol berhasil mencapai puncak sepak bola internasional.
Ketika ditanya bagaimana reaksinya jika memenangkan final, pemain muda ini bersumpah: "Saya tidak pernah bersemangat, saya tidak menangis. Saya menangis saat cedera, saat melihat ibu saya menangis. Jika saya memenangkan Piala Dunia, saya tidak akan menangis, itu mustahil."
Menanggapi pertanyaan apakah ia akan merayakan kemenangan yang mungkin diraih dengan cara lain, ia menambahkan: “Saya tidak bisa membuat tato karena saya seorang Muslim, tetapi saya juga tidak akan menato siapa pun.”
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Berfokus pada babak gugur
Spanyol memang mendapat beberapa kritik atas penampilan mereka di Amerika Utara, namun Yamal yakin turnamen sesungguhnya baru dimulai sekarang. Ia berpendapat bahwa hasil lebih penting daripada estetika permainan pada tahap ini, meski ia tetap yakin bahwa level permainan tim akan meningkat secara alami seiring meningkatnya tekanan di babak gugur.
"Orang-orang bilang kami bisa bermain lebih baik, tapi kami fokus untuk tetap tenang, menang dulu, dan baru kemudian kami akan meningkat," kata Yamal. "Kami bisa meningkat, kami jauh lebih baik daripada level yang kami tunjukkan saat ini, tapi saya ingin menang. Kalian harus turun ke lapangan, bermain bagus, dan menang. Kita harus memiliki keyakinan. Babak penyisihan grup tidak berarti apa-apa sekarang."
La Roja akan berusaha meningkatkan performa mereka saat menghadapi Austria di babak 32 besar. Jika mereka lolos, kemungkinan pertemuan di semifinal melawan Prancis sudah menanti, di mana kata-kata berani Yamal mungkin akan diuji secara maksimal.