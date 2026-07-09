"Mungkin memang tidak ideal untuk selalu berada tepat di pinggir lapangan selama Piala Dunia. Saya rasa, tidak semua orang di DFB senang dengan adanya 'bayangan' seperti itu. Mungkin hal itu bisa ditangani dengan cara lain," kata Schweinsteiger dalam wawancara di ARD mengenai peran Klopp sebagai pakar.

Namun, dari segi teknis, sang juara dunia 2014 ini sepenuhnya yakin dengan pelatih timnas yang akan dilantik tersebut: “Di mana pun dia berada, dia selalu berhasil. Dia tahu bagaimana menyusun tim agar meraih kesuksesan,” kata Schweinsteiger. “Saya berharap dia bisa membawa kami kembali ke puncak dunia,” tambahnya.