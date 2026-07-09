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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

"Saya rasa, hal itu tidak disukai semua orang di DFB": Bastian Schweinsteiger memandang satu hal secara kritis terkait Jürgen Klopp

World Cup
Germany
J. Klopp

Mantan pemain tim nasional Jerman, Bastian Schweinsteiger, yang bertugas sebagai pakar televisi untuk ARD selama Piala Dunia, telah mengkritisi peran Jürgen Klopp dalam ajang tersebut.

Mantan pelatih Borussia Dortmund dan FC Liverpool ini juga tampil sebagai pakar di Magenta TV bersama Mats Hummels dan Thomas Müller. Saat ini, ia menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann, yang mengundurkan diri setelah timnya tersingkir lebih awal dari turnamen tersebut.

  • "Mungkin memang tidak ideal untuk selalu berada tepat di pinggir lapangan selama Piala Dunia. Saya rasa, tidak semua orang di DFB senang dengan adanya 'bayangan' seperti itu. Mungkin hal itu bisa ditangani dengan cara lain," kata Schweinsteiger dalam wawancara di ARD mengenai peran Klopp sebagai pakar.

    Namun, dari segi teknis, sang juara dunia 2014 ini sepenuhnya yakin dengan pelatih timnas yang akan dilantik tersebut: “Di mana pun dia berada, dia selalu berhasil. Dia tahu bagaimana menyusun tim agar meraih kesuksesan,” kata Schweinsteiger. “Saya berharap dia bisa membawa kami kembali ke puncak dunia,” tambahnya.

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    Menurut Schweinsteiger, para pemain yang sudah bergabung dengan timnas Jerman di Piala Dunia juga diharapkan dapat membantu dalam hal ini. Ia menyebut Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, dan Lennart Karl sebagai pilar-pilar yang dapat menjadi fondasi bagi tim baru. 

    "Saya yakin mereka adalah para pemain yang di masa depan juga dapat menjadi tulang punggung tim nasional," katanya.

  • Perjalanan Karier Jürgen Klopp sebagai Pelatih Kepala

    PeriodeKlub
    2001 - 2008FSV Mainz 05
    2008 - 2015Borussia Dortmund
    2015–2024FC Liverpool

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