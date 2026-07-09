Mantan pelatih Borussia Dortmund dan FC Liverpool ini juga tampil sebagai pakar di Magenta TV bersama Mats Hummels dan Thomas Müller. Saat ini, ia menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann, yang mengundurkan diri setelah timnya tersingkir lebih awal dari turnamen tersebut.
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"Saya rasa, hal itu tidak disukai semua orang di DFB": Bastian Schweinsteiger memandang satu hal secara kritis terkait Jürgen Klopp
"Mungkin memang tidak ideal untuk selalu berada tepat di pinggir lapangan selama Piala Dunia. Saya rasa, tidak semua orang di DFB senang dengan adanya 'bayangan' seperti itu. Mungkin hal itu bisa ditangani dengan cara lain," kata Schweinsteiger dalam wawancara di ARD mengenai peran Klopp sebagai pakar.
Namun, dari segi teknis, sang juara dunia 2014 ini sepenuhnya yakin dengan pelatih timnas yang akan dilantik tersebut: “Di mana pun dia berada, dia selalu berhasil. Dia tahu bagaimana menyusun tim agar meraih kesuksesan,” kata Schweinsteiger. “Saya berharap dia bisa membawa kami kembali ke puncak dunia,” tambahnya.
Bastian Schweinsteiger menyebutkan susunan baru tim nasional Jerman
Menurut Schweinsteiger, para pemain yang sudah bergabung dengan timnas Jerman di Piala Dunia juga diharapkan dapat membantu dalam hal ini. Ia menyebut Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic, dan Lennart Karl sebagai pilar-pilar yang dapat menjadi fondasi bagi tim baru.
"Saya yakin mereka adalah para pemain yang di masa depan juga dapat menjadi tulang punggung tim nasional," katanya.
Perjalanan Karier Jürgen Klopp sebagai Pelatih Kepala
Periode Klub 2001 - 2008 FSV Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015–2024 FC Liverpool
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