“Saya rasa Arsenal tidak akan memecatnya” - Mengapa Mikel Arteta tetap bisa hengkang jika The Gunners gagal meraih gelar Liga Premier, sementara mantan striker itu menanggapi kritik soal “ketidakmampuannya menghadapi tekanan”

Ini bukan kali pertama Arsenal tergelincir dari puncak klasemen setelah sempat unggul jauh. Dengan mempertimbangkan hal itu, apa yang menjadi penyebab kegagalan mereka menyelesaikan tugas?

Ketika ditanya apakah kegagalan di saat-saat krusial disebabkan oleh kegugupan, kelelahan, atau kurangnya mental, Dickov menjawab: “Saya pikir cedera memang berperan. Ini bukan alasan. Saya pikir jika kita melihat beberapa pekan terakhir, ketika pemain seperti [Riccardo] Calafiori dan [Jurrien] Timber—yang sangat penting bagi cara Arsenal bermain—keduanya absen pada saat yang sama, itu merupakan pukulan berat. Orang-orang mengatakan [Bukayo] Saka belum menampilkan musim terbaiknya secara statistik, tapi dia tetap memiliki pengaruh yang sangat besar bagi tim saat berada di lapangan.

“Di sisi lain, lihatlah City; mereka mengalami cedera di awal musim, tapi kini mereka memiliki skuad yang sepenuhnya fit dan sedang dalam performa terbaik. Waktu adalah segalanya terkadang. Bukan kebetulan bahwa Man City, pada tahap ini, langsung tampil impresif berkat pengalaman yang mereka miliki.

“Dari sudut pandang Arsenal, saya tidak berpikir itu soal mental. Saya pikir mereka luar biasa sepanjang musim. Mereka membuat beberapa kesalahan kecil yang di musim lain mungkin bisa diabaikan, tapi Anda tidak bisa mengabaikannya saat Man City terus mengintai di belakang karena mereka tahu cara melakukannya.

“Orang-orang bilang De Bruyne sudah pergi, memang benar, Kyle Walker juga sudah pergi, memang benar. Tapi saya sudah bilang dalam beberapa minggu terakhir bahwa mereka masih punya pemain di ruang ganti yang merupakan pemenang sejati.

“Musim ini dengan [Gianluigi] Donnarumma, Liga Champions, dan Italia yang memenangkan gelar. Lalu ada Ruben Dias, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland. Semua pemain ini sudah mengalami dan meraihnya. Mereka mungkin tidak bermain bersama di lapangan, tapi di ruang ganti, hal itu sangat penting.

“Saya rasa di musim-musim lain, di klub lain, tim lain, ketika Arsenal unggul sejauh itu, mereka mungkin sudah sedikit menyerah. Tapi City tahu bahwa dengan pengalaman yang mereka miliki, jika mereka terus berjuang, mereka bisa mengejar ketertinggalan dan mereka telah membuktikannya lagi.”