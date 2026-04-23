Getty
Diterjemahkan oleh
“Saya rasa Arsenal tidak akan memecatnya” - Mengapa Mikel Arteta tetap bisa hengkang jika The Gunners gagal meraih gelar Liga Premier, sementara mantan striker itu menanggapi kritik soal “ketidakmampuannya menghadapi tekanan”
- AFP
Kapan terakhir kali Arsenal menjuarai Liga Premier?
The Gunners telah melihat keunggulan sembilan poin mereka di puncak klasemen perlahan-lahan terkikis, dengan kekalahan dari Manchester City di Etihad Stadium terbukti sangat merugikan. Setelah memimpin klasemen selama lebih dari 200 hari, tim asuhan Arteta tiba-tiba tergelincir ke posisi kedua.
Arteta telah memimpin tim ini finis sebagai runner-up dalam tiga musim berturut-turut, dengan Arsenal gagal menemukan cara untuk meraih gelar juara domestik untuk pertama kalinya sejak tim legendaris ‘Invincibles’ merebut gelar domestik terakhir klub pada musim 2003-24.
Apakah Arteta masih akan memimpin Arsenal musim depan?
Tak terelakkan lagi, spekulasi pun merebak mengenai masa depan Arteta dan apa arti kegagalan tipis ini baginya. Ketika ditanya apakah pria yang saat ini memimpin tim itu akan tetap menjabat pada hari pertama musim depan jika gelar juara besar kembali tak tercapai, mantan penyerang The Gunners, Dickov—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama MrQ—mengatakan: “Saya tidak melihat Arsenal akan memecatnya. Saya benar-benar berpikir bahwa pekerjaan yang telah dilakukannya sejak ia datang hingga posisi mereka sekarang, tim, klub, semuanya telah berubah total - bersaing di papan atas Eropa, Liga Premier.
“Tapi jika mereka mengakhiri musim ini, setelah beberapa minggu lalu memiliki peluang untuk memenangkan empat trofi dan berakhir tanpa satupun, saya pikir itu akan sulit. Yah, ini percakapan yang sulit untuk dilakukan. Saya tidak melihat Arsenal memecatnya, tapi saya pikir Mikel mungkin merasa bahwa dia mungkin sudah membawa mereka sejauh yang dia bisa.”
- AFP
Lima pertandingan atau 10 tahun: Masa depan Arteta jadi sorotan
Ketika ditanya apakah keputusan besar di sana bisa dipengaruhi oleh kemungkinan ketersediaan pelatih lain—seperti Diego Simeone atau Luis Enrique—Dickov menambahkan: “Saya rasa hal itu tidak akan memengaruhi klub. Saya pikir ini akan menjadi keputusan klub sekaligus keputusan Mikel Arteta.
“Ini soal apakah Mikel merasa bahwa dia sudah membawa tim ini sejauh yang dia bisa. Dia orang yang bangga. Jika mereka mengakhiri musim tanpa gelar apa pun, dia pasti akan kecewa. Ini soal apakah dia mungkin merasa bahwa mungkin sudah waktunya untuk duduk bersama klub dan mencapai kesepakatan bersama atau mencapai semacam pemahaman.
“Ini hanya menunjukkan betapa gilanya dunia sepak bola ini. Masih ada lima pertandingan tersisa di musim ini—jika dia memenangkan Liga Premier, dia bisa bertahan di sana selama 10 tahun ke depan. Ini memang dunia yang gila. Jika mereka mengakhiri musim tanpa gelar apa pun, akan sulit bagi mereka untuk melanjutkan. Bukan hanya karena musim ini, tapi juga karena apa yang terjadi di musim-musim sebelumnya.”
Masalah internal: Apa yang menjadi penyebab kesulitan Arsenal dalam perburuan gelar?
Ini bukan kali pertama Arsenal tergelincir dari puncak klasemen setelah sempat unggul jauh. Dengan mempertimbangkan hal itu, apa yang menjadi penyebab kegagalan mereka menyelesaikan tugas?
Ketika ditanya apakah kegagalan di saat-saat krusial disebabkan oleh kegugupan, kelelahan, atau kurangnya mental, Dickov menjawab: “Saya pikir cedera memang berperan. Ini bukan alasan. Saya pikir jika kita melihat beberapa pekan terakhir, ketika pemain seperti [Riccardo] Calafiori dan [Jurrien] Timber—yang sangat penting bagi cara Arsenal bermain—keduanya absen pada saat yang sama, itu merupakan pukulan berat. Orang-orang mengatakan [Bukayo] Saka belum menampilkan musim terbaiknya secara statistik, tapi dia tetap memiliki pengaruh yang sangat besar bagi tim saat berada di lapangan.
“Di sisi lain, lihatlah City; mereka mengalami cedera di awal musim, tapi kini mereka memiliki skuad yang sepenuhnya fit dan sedang dalam performa terbaik. Waktu adalah segalanya terkadang. Bukan kebetulan bahwa Man City, pada tahap ini, langsung tampil impresif berkat pengalaman yang mereka miliki.
“Dari sudut pandang Arsenal, saya tidak berpikir itu soal mental. Saya pikir mereka luar biasa sepanjang musim. Mereka membuat beberapa kesalahan kecil yang di musim lain mungkin bisa diabaikan, tapi Anda tidak bisa mengabaikannya saat Man City terus mengintai di belakang karena mereka tahu cara melakukannya.
“Orang-orang bilang De Bruyne sudah pergi, memang benar, Kyle Walker juga sudah pergi, memang benar. Tapi saya sudah bilang dalam beberapa minggu terakhir bahwa mereka masih punya pemain di ruang ganti yang merupakan pemenang sejati.
“Musim ini dengan [Gianluigi] Donnarumma, Liga Champions, dan Italia yang memenangkan gelar. Lalu ada Ruben Dias, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland. Semua pemain ini sudah mengalami dan meraihnya. Mereka mungkin tidak bermain bersama di lapangan, tapi di ruang ganti, hal itu sangat penting.
“Saya rasa di musim-musim lain, di klub lain, tim lain, ketika Arsenal unggul sejauh itu, mereka mungkin sudah sedikit menyerah. Tapi City tahu bahwa dengan pengalaman yang mereka miliki, jika mereka terus berjuang, mereka bisa mengejar ketertinggalan dan mereka telah membuktikannya lagi.”
- AFP
Berjuang sampai akhir: Man City saat ini memimpin klasemen berdasarkan jumlah gol yang dicetak
Dengan lima pertandingan tersisa di musim 2025-26, persaingan di puncak klasemen tak bisa lebih ketat lagi. Arsenal dan City memiliki jumlah kemenangan, hasil imbang, kekalahan, dan poin yang sama, sementara selisih gol masing-masing tim sama-sama +37. Tim asuhan Pep Guardiola saat ini berada di puncak klasemen karena mereka telah mencetak tiga gol lebih banyak daripada The Gunners.
Pasukan Arteta akan memiliki kesempatan untuk merebut kembali posisi pertama pada Sabtu ini saat menjamu Newcastle, sementara City juga bertanding pada waktu yang sama saat menghadapi tim Championship, Southampton, di semifinal Piala FA.