Sang manajer menjelaskan bahwa seluruh ruang ganti mendapat manfaat dari kehadiran gelandang tersebut, bukan hanya karena kemampuan teknisnya tetapi juga karena sifat tanpa pamrihnya di lapangan. Alonso meyakini Caicedo adalah perekat yang menyatukan lini tengah Chelsea. Sang pelatih menilai pemain Ekuador itu memberikan rasa keseimbangan yang sangat penting bagi starting XI, meski ia menegaskan bahwa sang pemain masih berada dalam fase perkembangan kariernya di bawah rezim baru di Stamford Bridge.

Alonso menguraikan lebih lanjut pengaruh sang pemain dengan mengatakan: "Kami semua lebih senang ketika melihat Moi berada di lapangan. Bukan hanya saya, rekan-rekan setimnya juga. Mereka senang melihatnya bukan hanya karena dia pemain hebat; semua orang mencintai Moi karena betapa besar usahanya tanpa pamrih, betapa banyak dia membantu setiap rekan setimnya, dan betapa penting dirinya."

"Dia punya peran yang sangat penting di dalam tim karena keseimbangan yang dia berikan, karena banyaknya kualitas yang dia miliki, dan dia sedang berada dalam momen di mana dia perlu terus berkembang, terus belajar."