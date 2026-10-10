AFP
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'Saya punya titik lemah' - Xabi Alonso melayangkan pujian kepada Moises Caicedo yang 'murah hati' saat bintang Chelsea itu kembali untuk laga melawan Bournemouth
Alonso ungkap "titik lemah" di lini tengah
Alonso merinci dampak signifikan yang diberikan Caicedo terhadap skuad Chelsea, sekaligus mengonfirmasi bahwa mantan pemain Brighton itu sudah sepenuhnya siap kembali beraksi. Setelah musim ini hanya dibatasi pada satu penampilan sebagai pemain pengganti karena cedera, jeda internasional memberikan waktu yang krusial bagi pemain berusia 24 tahun itu untuk mendapatkan kembali ketajamannya secara penuh di Cobham.
Berbicara kepada media, pria Spanyol itu mengakui bahwa ia memang memiliki kedekatan alami dengan para pemain yang beroperasi di posisi yang dulu ia mainkan. "Untuk para gelandang, saya punya tempat spesial, dan untuk Moi, tentu saja," kata Alonso.
- Getty Images Sport
Perekat yang menyatukan Chelsea
Sang manajer menjelaskan bahwa seluruh ruang ganti mendapat manfaat dari kehadiran gelandang tersebut, bukan hanya karena kemampuan teknisnya tetapi juga karena sifat tanpa pamrihnya di lapangan. Alonso meyakini Caicedo adalah perekat yang menyatukan lini tengah Chelsea. Sang pelatih menilai pemain Ekuador itu memberikan rasa keseimbangan yang sangat penting bagi starting XI, meski ia menegaskan bahwa sang pemain masih berada dalam fase perkembangan kariernya di bawah rezim baru di Stamford Bridge.
Alonso menguraikan lebih lanjut pengaruh sang pemain dengan mengatakan: "Kami semua lebih senang ketika melihat Moi berada di lapangan. Bukan hanya saya, rekan-rekan setimnya juga. Mereka senang melihatnya bukan hanya karena dia pemain hebat; semua orang mencintai Moi karena betapa besar usahanya tanpa pamrih, betapa banyak dia membantu setiap rekan setimnya, dan betapa penting dirinya."
"Dia punya peran yang sangat penting di dalam tim karena keseimbangan yang dia berikan, karena banyaknya kualitas yang dia miliki, dan dia sedang berada dalam momen di mana dia perlu terus berkembang, terus belajar."
Membuka wawasan taktis
Alonso mengungkapkan antusiasme besar untuk membimbing talenta muda yang sedang berkembang di timnya, dengan menekankan pendekatan langsung terhadap perkembangannya. Setelah setiap pertandingan, sang manajer duduk bersama pemain tersebut untuk meninjau rekaman video, mengulas dengan cermat momen-momen menonjol maupun area yang masih perlu disempurnakan. Sesi setelah pertandingan ini dirancang untuk meningkatkan visi taktis dan kesadaran posisi sang pemain. Dengan secara konsisten menganalisis performa bersama, Alonso bertujuan membangun kepercayaan diri pemain itu sekaligus memperdalam pemahaman keseluruhannya tentang permainan.
"Saya sangat antusias bekerja dengannya dan memilikinya di lapangan, lalu setelah setiap pertandingan, berkumpul bersama dan melihat hal-hal baik, hal-hal buruk, untuk membuatnya merasa percaya diri dan membuatnya merasa bahwa dia sedang meningkatkan pemahamannya tentang permainan," tambah sang manajer.
- Getty Images Sport
Kabar baik cedera untuk Palmer dan James
Kabar mengenai Caicedo menjadi bagian dari dorongan kebugaran yang lebih luas bagi Chelsea saat mereka bersiap menjamu Bournemouth. Alonso mengonfirmasi bahwa beberapa figur kunci yang terpaksa mundur dari tugas internasional, termasuk Cole Palmer dan Reece James, telah berlatih dengan baik dan tersedia untuk dipilih akhir pekan ini.
Palmer sempat mengalami masalah kebugaran dalam laga sebelumnya melawan Brentford, tetapi jeda tiga pekan telah memberinya waktu untuk pulih tanpa harus dipaksakan. Alonso mencatat bahwa target bagi pemain internasional Inggris itu adalah memastikan ia menikmati permainannya sambil tampil dengan kondisi fisik 100 persen, yang mengindikasikan sang playmaker kini berada dalam kondisi yang jauh lebih baik.
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