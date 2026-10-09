Getty Images Sport
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'Saya punya racun di pembuluh darah saya' - Mikel Arteta buka suara soal patah hati di Liga Champions saat bos Arsenal membidik kejayaan Eropa
Kekalahan adu penalti di Budapest masih membekas bagi Arsenal
Arsenal mengamankan gelar Premier League pertama mereka dalam 22 tahun pada Mei lalu, akhirnya mengakhiri rentetan tiga finis beruntun sebagai runner-up. Namun, kejayaan domestik itu dengan cepat dibayangi pukulan pahit di kancah Eropa. Hanya 11 hari setelah mengangkat trofi liga, Arsenal gagal di Budapest.
Pasukan Arteta berjuang hingga meraih hasil imbang tegang 1-1 melawan Paris Saint-Germain di final Liga Champions, tetapi kemudian menelan kekalahan yang memilukan lewat adu penalti. Raksasa Prancis itu pun meraih dua gelar Eropa beruntun, membuat Arsenal harus merenungkan kegagalan yang menyakitkan.
- Getty Images Sport
Rasa sakit akibat nyaris juara di Eropa
Berbicara kepada The Athletic, Arteta menyamakan kekalahan di final Eropa dengan bekas luka fisik yang permanen. Merujuk pada pendahulunya, Arsene Wenger, pria Spanyol itu menegaskan kekalahan tersebut masih berada di garis terdepan pikirannya.
"Saya masih punya bekas luka, seperti yang dikatakan Arsene. Saya masih memiliki racun itu di pembuluh darah saya," aku Arteta. "Itu harus tetap ada di sana karena di situlah Anda belajar dan itu kemungkinan besar akan menjadi pendorong besar bagi saya dan semua orang."
Merefleksikan kontrak barunya, ia mengungkapkan gairahnya yang tak pernah pudar untuk klub London utara itu. "Merupakan sebuah kehormatan untuk mengikat masa depan saya dengan klub ini dan untuk terus bekerja dengan orang-orang luar biasa yang menginginkan yang terbaik untuk Arsenal," katanya. "Klub ini unik, karakternya dan cara klub ini membuat Anda merasakannya, dan saya memiliki rasa istimewa yang besar bahwa perjalanan kami bersama akan berlanjut."
Arteta memantapkan visi jangka panjang
Jajaran petinggi Arsenal baru-baru ini memberi ganjaran kepada Arteta atas kerja transformatifnya sejak datang pada Desember 2019. Kontrak baru yang menguntungkan membuatnya bertahan di Emirates Stadium hingga 2030, mengukuhkan statusnya sebagai manajer dengan bayaran tertinggi di kasta teratas Inggris dengan hampir £20 juta per tahun.
Dengan masa depannya yang sudah aman, bos Arsenal itu sangat terlibat dalam perkembangan menyeluruh klub. Saat ditanya tentang mengelola ekspektasi, evolusi taktik, dan rekrutmen dalam empat tahun ke depan, antusiasmenya terlihat jelas.
"Secara global, dengan para suporter kami? Bagus," katanya. "Bagaimana kami akan membangun tiga skuad berikutnya? Bagus. Bagaimana aturan permainan akan mengubah kami, dan bagaimana kami akan tetap berada di depan untuk memanfaatkan itu? Bagus.
"Tetapi ini akan terjadi jika setiap hari kami menjaga apa yang telah kami bangun. Kami membuatnya sedikit lebih baik, seperti perangkat lunak yang terus diperbarui dan diperbarui. Kapan itu bisa berhenti, tidak ada batasnya.
"Kami sudah membangun ikatan yang istimewa dan menciptakan kenangan yang akan bertahan seumur hidup, dan yang sangat menarik adalah ini baru permulaan dari apa yang bisa kami capai bersama."
- Getty Images Sport
Bangkit kembali dari pukulan telak Brighton
Arsenal harus bangkit dari kekalahan telak 3-0 dari Brighton yang terjadi tepat sebelum jeda internasional tiga pekan terbaru. Tim asuhan Arteta kembali beraksi di kompetisi domestik pada Sabtu melawan Leeds, dengan tujuan membangun kembali momentum dalam upaya mempertahankan gelar Premier League.
Setelah laga itu, fokus akan segera beralih kembali ke ambisi mereka di level kontinental. Lille akan bertandang ke Emirates Stadium di Liga Champions, mengawali jadwal pertandingan padat yang akan menguji secara berat kedalaman skuad dan daya juang tim Arteta yang terus diperkuat di semua ajang.
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