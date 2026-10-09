Jajaran petinggi Arsenal baru-baru ini memberi ganjaran kepada Arteta atas kerja transformatifnya sejak datang pada Desember 2019. Kontrak baru yang menguntungkan membuatnya bertahan di Emirates Stadium hingga 2030, mengukuhkan statusnya sebagai manajer dengan bayaran tertinggi di kasta teratas Inggris dengan hampir £20 juta per tahun.

Dengan masa depannya yang sudah aman, bos Arsenal itu sangat terlibat dalam perkembangan menyeluruh klub. Saat ditanya tentang mengelola ekspektasi, evolusi taktik, dan rekrutmen dalam empat tahun ke depan, antusiasmenya terlihat jelas.

"Secara global, dengan para suporter kami? Bagus," katanya. "Bagaimana kami akan membangun tiga skuad berikutnya? Bagus. Bagaimana aturan permainan akan mengubah kami, dan bagaimana kami akan tetap berada di depan untuk memanfaatkan itu? Bagus.

"Tetapi ini akan terjadi jika setiap hari kami menjaga apa yang telah kami bangun. Kami membuatnya sedikit lebih baik, seperti perangkat lunak yang terus diperbarui dan diperbarui. Kapan itu bisa berhenti, tidak ada batasnya.

"Kami sudah membangun ikatan yang istimewa dan menciptakan kenangan yang akan bertahan seumur hidup, dan yang sangat menarik adalah ini baru permulaan dari apa yang bisa kami capai bersama."



