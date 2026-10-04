Setelah penampilan terbarunya, Flores menepis kekhawatiran yang masih tersisa terkait kelelahan fisik. Dalam komentarnya yang dikutip oleh TyC Sports, winger itu menyatakan: "Saya berusia 19 tahun, itu bukan masalah besar. Saya punya energi untuk memainkan pertandingan lain jika memungkinkan, ditambah saya suka melakukannya. Saya lebih memilih itu daripada absen terlalu lama."

Menanggapi pengalaman yang begitu padat karena tampil pada hari yang berurutan, pemain muda itu menambahkan: "Jelas, ini gila - saya bermain kemarin dan saya bermain hari ini. Saya 19 tahun, ini bukan hal besar. Itu tidak dibicarakan sebelumnya; selama apa pun dia ingin memainkan saya, apakah dia memainkan saya atau tidak, hanya dengan berada di sini saja sudah membuat saya bahagia."