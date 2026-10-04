AFP
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'Saya punya energi untuk memainkan pertandingan lain' - wonderkid Boca Juniors Leonel Flores buka suara soal maraton 24 jam yang luar biasa untuk klub dan negara
Remaja menuntaskan komitmen ganda yang melelahkan
Flores mengukir namanya dalam cerita rakyat sepakbola Amerika Selatan setelah mewakili Boca dan tim nasional Argentina dalam waktu kurang dari 24 jam. Setelah menjalani debut internasional seniornya melawan Bolivia pada Rabu malam, winger 19 tahun itu mencetak dua gol penentu untuk Boca Juniors melawan Union de Santa Fe di La Bombonera pada Jumat malam. Tanpa waktu pemulihan yang berarti, ia langsung bergabung kembali dengan skuad Lionel Scaloni untuk tampil dalam kemenangan telak 7-0 atas Burkina Faso di Estadio Monumental pada Sabtu malam.
- Getty Images Sport
Flores menepis kekhawatiran soal kelelahan
Setelah penampilan terbarunya, Flores menepis kekhawatiran yang masih tersisa terkait kelelahan fisik. Dalam komentarnya yang dikutip oleh TyC Sports, winger itu menyatakan: "Saya berusia 19 tahun, itu bukan masalah besar. Saya punya energi untuk memainkan pertandingan lain jika memungkinkan, ditambah saya suka melakukannya. Saya lebih memilih itu daripada absen terlalu lama."
Menanggapi pengalaman yang begitu padat karena tampil pada hari yang berurutan, pemain muda itu menambahkan: "Jelas, ini gila - saya bermain kemarin dan saya bermain hari ini. Saya 19 tahun, ini bukan hal besar. Itu tidak dibicarakan sebelumnya; selama apa pun dia ingin memainkan saya, apakah dia memainkan saya atau tidak, hanya dengan berada di sini saja sudah membuat saya bahagia."
Winger yang tengah menanjak menunjukkan potensi memukau
Flores membawa momentum besar ke pemusatan latihan internasional setelah dwigol cepatnya di La Bombonera memperpanjang rekor tak terkalahkan Boca menjadi 16 pertandingan, sekaligus mengangkat tim asuhan Rodolfo Arruabarrena ke posisi kedua di Torneo Clausura Zona A.
Mempertahankan ketajamannya saat menggantikan Gianluca Prestianni pada babak pertama melawan Burkina Faso, remaja itu meneror para bek di sisi kiri dan membantu terciptanya dua gol terakhir. Penampilannya yang tanpa rasa takut menegaskan kedewasaan yang jauh melampaui usianya, membuktikan bahwa ia mampu memikul tanggung jawab besar untuk klub dan negaranya di panggung terbesar.
- Getty Images Sport
Jadwal padat menguji prospek yang sedang naik daun
Argentina menutup jeda internasional Oktober mereka pada Selasa, 6 Oktober, dengan laga persahabatan bersejarah melawan Benin di Monumental yang menjadi perpisahan Messi dengan tim nasional. Flores akan berusaha menutup pekan impiannya dengan berbagi lapangan bersama kapten ikoniknya sebelum kembali bergabung dengan Boca untuk melanjutkan kampanye domestik mereka. Menyeimbangkan komitmen internasional dengan upaya Boca memburu putaran gugur Torneo Clausura akan menguji ketahanan fisik remaja itu saat ia melanjutkan pendakiannya yang pesat.
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