"Saya punya alasan kuat untuk yakin" - Arne Slot yakin posisinya di Liverpool aman meski musim ini "tidak terlalu bagus"
Slot membahas masa depan di Anfield
Slot menegaskan keyakinannya bahwa ia akan memimpin klub ini menuju musim depan, meski performa tim di liga domestik mengalami penurunan yang signifikan. Setelah musim debut yang sensasional di mana ia membawa gelar Liga Premier, pelatih asal Belanda ini harus menyaksikan timnya menelan 11 kekalahan di liga musim ini, yang memicu reaksi kekecewaan yang terdengar jelas dari tribun penonton.
Berbicara menjelang fase akhir musim, Slot menegaskan posisinya di mata jajaran petinggi klub. Ketika ditanya mengenai posisinya, ia menyatakan: "Saya tidak berpikir saya yang memutuskan hal itu sendirian, tetapi saya memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa saya akan menjadi manajer Liverpool musim depan. Pertama-tama, saya terikat kontrak dengan klub ini dan kedua, berdasarkan semua pembicaraan yang kami lakukan. Itulah pandangan saya mengenai hal ini."
Menyadari bahwa mempertahankan gelar bukanlah hal yang mudah
Transisi dari juara menjadi tim yang berjuang keras untuk masuk empat besar merupakan pil pahit yang harus ditelan para pendukung. Liverpool saat ini membutuhkan satu kemenangan dari dua pertandingan terakhir mereka untuk secara matematis memastikan tiket ke Liga Champions musim depan, jauh berbeda dari dominasi yang mereka tunjukkan pada tahun pertama Slot di Merseyside.
Manajer tersebut jujur dalam menilai performa tim dibandingkan dengan pencapaian terbaik mereka sebelumnya. "Namun, jika Anda tidak menjalani musim terbaik, terutama jika dibandingkan dengan musim lalu – jika dibandingkan dengan musim-musim lain, mungkin akan ada perdebatan yang berbeda, tetapi jika dibandingkan dengan musim lalu – ini jelas bukan musim yang hebat, maka wajar jika muncul kritik," aku Slot.
Menghadapi kritik yang semakin gencar
Meskipun berbagai laporan menyebutkan bahwa pemilik dan direksi klub belum mempertimbangkan pergantian manajer, suasana di sekitar klub telah berubah. Slot meyakini bahwa sorotan yang saat ini ditujukan kepada stafnya dan skuad pemain hanyalah bagian tak terpisahkan dari tugas mengelola klub sekelas Liverpool.
Dia menolak untuk menyalahkan individu tertentu atas rentetan hasil buruk tersebut, melainkan menekankan tanggung jawab kolektif atas musim ini. "Kita semua punya andil, dan dengan 'semua' yang saya maksud adalah para pemain punya andil, manajer punya andil, dan orang-orang lain di klub juga punya andil," jelas Slot.
Fokuslah pada tujuan akhir
Terlepas dari berbagai spekulasi mengenai masa depannya dalam jangka panjang, prioritas utama saat ini tetaplah memastikan finis di empat besar agar The Reds bisa kembali berlaga di kompetisi Eropa papan atas tahun depan. Slot tampaknya lebih fokus pada diskusi internal di AXA Training Centre daripada spekulasi eksternal seputar calon penggantinya.
Menyimpulkan sifat kompetitif yang kejam dalam sepak bola modern di level tertinggi, Slot mencatat bahwa kegagalan meraih trofi pasti akan menimbulkan pertanyaan. "Begitulah cara kerja dunia sepak bola saat ini jika Anda tidak memenangkan liga," pungkasnya.