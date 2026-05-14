"Saya punya alasan kuat untuk yakin" - Arne Slot yakin posisinya di Liverpool aman meski musim ini "tidak terlalu bagus"

Slot menegaskan keyakinannya bahwa ia akan memimpin klub ini menuju musim depan, meski performa tim di liga domestik mengalami penurunan yang signifikan. Setelah musim debut yang sensasional di mana ia membawa gelar Liga Premier, pelatih asal Belanda ini harus menyaksikan timnya menelan 11 kekalahan di liga musim ini, yang memicu reaksi kekecewaan yang terdengar jelas dari tribun penonton.

Berbicara menjelang fase akhir musim, Slot menegaskan posisinya di mata jajaran petinggi klub. Ketika ditanya mengenai posisinya, ia menyatakan: "Saya tidak berpikir saya yang memutuskan hal itu sendirian, tetapi saya memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa saya akan menjadi manajer Liverpool musim depan. Pertama-tama, saya terikat kontrak dengan klub ini dan kedua, berdasarkan semua pembicaraan yang kami lakukan. Itulah pandangan saya mengenai hal ini."