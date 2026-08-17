Laga uji coba melawan tim Next Gen klub itu menjadi pemanasan krusial hanya beberapa hari sebelum Juventus dijadwalkan memulai kampanye Serie A mereka melawan Frosinone. Meski hasil pertandingan menjadi hal sekunder dibanding target kebugaran dan penerapan taktik, Spalletti mengakui bahwa ia akan lebih suka mendapatkan sesi yang lebih intens di lapangan.

"Puas dengan pertandingannya? Hari ini kami ingin bermain sedikit lebih lama. Kami juga perlu sedikit berlatih, dan itu akan kami lakukan dalam beberapa hari ke depan," ujar Spalletti kepada pers.

Fokusnya tetap tertuju pada detail-detail kecil dalam persiapan tim, dengan mengakui bahwa laga-laga pramusim hanya menjadi alat untuk mengukur perkembangan fisik para pemainnya, seraya menyatakan: "Namun secara umum, kami telah bekerja dengan baik bulan ini; para pemain telah memberikan segalanya, dan mereka semua terlihat positif dalam sikap serta pendekatan mereka, jadi kami berada dalam posisi untuk menghasilkan pekerjaan yang disusun dengan benar."