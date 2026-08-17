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'Saya puas' - Spalletti yakin rekrutan baru Juventus Guglielmo Vicario akan bersinar setelah hengkang dari Tottenham
Spalletti memuji kedatangan Vicario
Pelatih kepala Juventus menyatakan dukungan penuhnya untuk rekrutan baru Vicario, dengan menggambarkan sang kiper sebagai tambahan berkualitas tinggi bagi skuad. Berbicara kepada Sky Sport setelah laga persahabatan pramusim tradisional melawan Juventus Next Gen di Allianz Stadium, Spalletti membahas keputusan untuk membawa kembali pemain internasional Italia itu ke Serie A setelah menjalani periode yang naik turun di London Utara.
Spalletti tegas saat ditanya soal kualitas pemain berusia 27 tahun itu, dengan menyatakan: "Saya puas, dia adalah salah satu yang kami incar. Ada beberapa situasi yang berlarut-larut, tetapi kami senang dia bersama kami. Saya mengenalnya dengan sangat baik, dia adalah kiper berpengalaman yang telah mencapai kematangannya. Periode terakhirnya di Tottenham tidak terlalu positif, tetapi kami yakin kami telah merekrut pemain top."
- Getty Images
Membangun kedalaman skuad dengan Jhon Lucumi
Vicario bukan satu-satunya tambahan di lini pertahanan yang baru-baru ini tiba di Turin, karena Spalletti juga meluangkan waktu untuk membahas perekrutan bek tengah Kolombia, Lucumi. Sang bek datang dengan reputasi fisik yang kuat dan dapat diandalkan, kualitas yang diyakini Spalletti sangat penting untuk tuntutan ketat musim mendatang.
Spalletti menjelaskan: "Sebisa mungkin kami mencari pemain yang fungsional dan kuat, kami yakin Lucumi mencerminkan karakteristik tersebut. Untuk kompetisi liga yang akan kami hadapi, kami membutuhkan lebih banyak pemain yang berjuang untuk memperebutkan tempat di starting XI."
Perkembangan pramusim di Allianz Stadium
Laga uji coba melawan tim Next Gen klub itu menjadi pemanasan krusial hanya beberapa hari sebelum Juventus dijadwalkan memulai kampanye Serie A mereka melawan Frosinone. Meski hasil pertandingan menjadi hal sekunder dibanding target kebugaran dan penerapan taktik, Spalletti mengakui bahwa ia akan lebih suka mendapatkan sesi yang lebih intens di lapangan.
"Puas dengan pertandingannya? Hari ini kami ingin bermain sedikit lebih lama. Kami juga perlu sedikit berlatih, dan itu akan kami lakukan dalam beberapa hari ke depan," ujar Spalletti kepada pers.
Fokusnya tetap tertuju pada detail-detail kecil dalam persiapan tim, dengan mengakui bahwa laga-laga pramusim hanya menjadi alat untuk mengukur perkembangan fisik para pemainnya, seraya menyatakan: "Namun secara umum, kami telah bekerja dengan baik bulan ini; para pemain telah memberikan segalanya, dan mereka semua terlihat positif dalam sikap serta pendekatan mereka, jadi kami berada dalam posisi untuk menghasilkan pekerjaan yang disusun dengan benar."
- AFP
Optimisme menyambut musim baru
Terlepas dari pekerjaan yang sedang berlangsung di bursa transfer dan penyesuaian yang masih dilakukan di lapangan latihan, Spalletti optimistis dengan kondisi mental skuadnya. Juventus sedang memasuki era baru di bawah arahannya, dan tanda-tanda awal dari ruang ganti menunjukkan bahwa para pemain sepenuhnya menerima proyek baru ini serta tuntutan yang dibebankan kepada mereka.
Merefleksikan suasana umum di dalam kamp, Spalletti menutup dengan mengatakan: "Menurut saya, mereka semua sangat positif dalam sikap mereka, dalam upaya mereka. Kami berada dalam posisi untuk bisa mengekspresikan apa yang akan menjadi pekerjaan yang dilakukan dalam beberapa pekan ini."
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