"Saya selalu mengira bahwa terus bermain adalah solusinya, tetapi sekarang saya puas dengan peran saya sebagai penantang," kata Kim kepada media Korea Footballist.
"Saya puas dengan peran saya": Apakah seorang pemain yang akan dilepas FC Bayern bersikeras mempertahankan kontraknya?
Kim, yang pindah dari SSC Napoli ke Munich pada tahun 2023 dan sebagian besar menjadi pemain inti selama dua tahun pertamanya di sana, kini hanya menjadi bek tengah ketiga di Bayern musim ini, di belakang Dayot Upamecano dan Jonathan Tah. "Saya belum pernah mengalami periode panjang di mana saya tidak bermain, jadi pada awalnya agak sulit. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa hal ini juga memiliki sisi positif," tegas pemain asal Korea Selatan tersebut.
Mendapatkan istirahat secara berkala justru menguntungkannya mengingat gaya permainan Bayern yang sangat intens, jelas Kim: "Saya sangat mengandalkan kecepatan saya, dan tim kami bermain dengan gaya yang membutuhkan banyak tenaga fisik. Oleh karena itu, saya pikir situasi saat ini baik."
Kim Min-jae kemungkinan akan meninggalkan FC Bayern jika ada tawaran yang sesuai
Meskipun Kim masih terikat kontrak dengan Bayern hingga 2028, ia sudah dianggap sebagai kandidat untuk dijual pada bursa transfer musim dingin lalu. Menurut kabar yang beredar, FCB tidak akan menghalangi kepergian pemain berusia 29 tahun itu jika ada tawaran yang sesuai; namun, meski ada beberapa klub ternama yang tertarik, Kim tetap bertahan di Säbener Straße.
Pada musim dingin lalu, dikabarkan bahwa sang bek ingin menunggu hingga musim panas untuk melihat apakah situasinya membaik. Namun, hal ini belum terjadi hingga saat ini, karena Tah dan Upamecano masih menjadi pilihan utama. Sementara itu, sikap Bayern dilaporkan tidak berubah; jika ada tawaran yang sesuai, Kim kemungkinan besar akan hengkang setelah musim berakhir.
Juventus Turin, AC Milan, dan klub-klub top Turki seperti Fenerbahce (di mana ia pernah bermain pada musim 2021/22), Galatasaray, dan Besiktas dilaporkan tertarik pada Kim. Juve dilaporkan telah menghubungi pemain timnas Korea Selatan tersebut, sementara Bayern diperkirakan akan meminta sekitar 30 juta euro sebagai biaya transfer jika transfer tersebut terjadi.
Kim Min-jae tampaknya akan kembali duduk di bangku cadangan di Leverkusen
Pada tahun 2023, Bayern telah mentransfer 50 juta euro kepada SSC Napoli untuk Kim. Di musim ini, sang bek tetap tampil secara reguler meskipun posisinya dalam hierarki tim menurun; misalnya, ia masuk dalam starting eleven pada lima dari enam pertandingan Bundesliga terakhir.
Secara keseluruhan, Kim telah mencatatkan 32 penampilan (satu gol, satu assist) pada musim 2025/26, namun dalam pertandingan-pertandingan penting ia harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan. Oleh karena itu, ia kemungkinan besar akan duduk di bangku cadangan pada semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen pada hari Rabu.
Min-jae Kim: Catatan statistiknya bersama FC Bayern München
Permainan
111
Gol
5
Assist
3
Kartu kuning
10
Kartu kuning-merah
1