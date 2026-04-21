"Saya puas dengan peran saya": Apakah seorang pemain yang akan dilepas FC Bayern bersikeras mempertahankan kontraknya?

Meskipun Kim masih terikat kontrak dengan Bayern hingga 2028, ia sudah dianggap sebagai kandidat untuk dijual pada bursa transfer musim dingin lalu. Menurut kabar yang beredar, FCB tidak akan menghalangi kepergian pemain berusia 29 tahun itu jika ada tawaran yang sesuai; namun, meski ada beberapa klub ternama yang tertarik, Kim tetap bertahan di Säbener Straße.

Pada musim dingin lalu, dikabarkan bahwa sang bek ingin menunggu hingga musim panas untuk melihat apakah situasinya membaik. Namun, hal ini belum terjadi hingga saat ini, karena Tah dan Upamecano masih menjadi pilihan utama. Sementara itu, sikap Bayern dilaporkan tidak berubah; jika ada tawaran yang sesuai, Kim kemungkinan besar akan hengkang setelah musim berakhir.

Juventus Turin, AC Milan, dan klub-klub top Turki seperti Fenerbahce (di mana ia pernah bermain pada musim 2021/22), Galatasaray, dan Besiktas dilaporkan tertarik pada Kim. Juve dilaporkan telah menghubungi pemain timnas Korea Selatan tersebut, sementara Bayern diperkirakan akan meminta sekitar 30 juta euro sebagai biaya transfer jika transfer tersebut terjadi.