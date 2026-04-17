"Saya pria yang sempurna" - Mantan salah satu pemilik Crystal Palace, John Textor, mengungkap rencananya untuk membeli klub Bundesliga
Textor menargetkan ekspansi di Jerman
Investor AS, Textor, mengungkapkan ketertarikannya yang sudah lama terhadap Eintracht dalam sebuah film dokumenter baru berjudul "Inside Football – Who is buying the game?". Pimpinan Eagle Football Holdings itu mengklaim telah mengincar klub Bundesliga tersebut selama bertahun-tahun, bahkan menyiratkan bahwa langkahnya merekrut mantan pelatih Eintracht, Oliver Glasner, di Palace terkait dengan strategi ini. Namun, jajaran pimpinan Eintracht tetap sangat skeptis terhadap proposal tersebut, dengan alasan kekhawatiran atas dampak model kepemilikan multi-klub terhadap integritas sepak bola Jerman.
Calon yang 'sempurna'
Berbicara dari kediamannya di Florida, Textor menekankan ikatan pribadinya dengan Frankfurt yang menurutnya menjadikannya calon pemilik yang ideal bagi klub tersebut. Ia berpendapat bahwa kecintaannya pada sepak bola dan latar belakang keluarganya membuatnya lebih dari sekadar pemodal asing biasa.
Merenungkan kesesuaiannya untuk peran di jantung Eropa, Textor mengatakan, seperti dikutip oleh Frankfurter Rundschau: "Saya adalah penggemar Eintracht. Saya adalah orang yang sempurna dan penuh gairah yang sangat ingin berinvestasi di Jerman. Saya tidak bisa berbahasa Jerman. Tapi ayah saya berkata: Kamu adalah orang Jerman. Jadi, saya adalah orang Jerman."
Model multi-klub ditolak
Pimpinan Eintracht menanggapi berita tersebut dengan sangat hati-hati, dengan juru bicara dewan direksi Axel Hellmann mengkritik struktur kepemilikan multi-klub yang akan menjadi bagian dari klub tersebut, mengingat grup Textor sudah memiliki saham di Lyon, Botafogo, dan RWDM Brussels. Ia berpendapat bahwa jaringan semacam itu memberikan keunggulan kompetitif yang tidak adil dan menegaskan bahwa regulasi yang lebih ketat harus diterapkan untuk menjaga integritas pasar transfer.
Memperingatkan terhadap pengaruh konsorsium global yang semakin besar, Hellmann mengatakan: "Kita harus berurusan dengan aturan yang, pada akhirnya, tidak memudahkan investor untuk membeli klub dan kemudian memindahkan pemain dari A ke B. Cegah sejak dini!"
Pertarungan sengit di Leipzig menanti
Eintracht akan menghadapi ujian taktis yang krusial pada Sabtu ini saat menjamu RB Leipzig dalam laga pekan ke-30 Bundesliga. Saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen dengan 42 poin dari 29 pertandingan, mereka masih tertinggal 14 poin dari lawan mereka yang menduduki posisi terakhir zona kualifikasi Liga Champions.
Pihak manajemen tetap bersikap tegas menentang kepemilikan mayoritas, artinya tim harus meraih hasil positif untuk menjaga harapan mereka berlaga di kompetisi Eropa tetap hidup di tengah diskusi mengenai kepemilikan klub yang sedang berlangsung.