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'Saya pikir saya sudah selesai' - Mantan bintang Inggris Andros Townsend buka suara soal momen 'mengerikan' saat ia ditabrak alat penggilas lapangan di Thailand
Insiden mengerikan roller lapangan di Thailand
Townsend mengalami momen yang benar-benar mengejutkan ketika ia terlindas mesin penggilas lapangan di Thailand. Pemain berusia 35 tahun itu, yang kini bermain untuk klub liga Thailand PT Prachuap, sedang mengikuti 'rondo' rutin saat jeda babak ketika alat berat itu tiba-tiba menabraknya.
Secara luar biasa, Townsend lolos dari cedera serius dalam kecelakaan ganjil tersebut. Rekan-rekan setimnya dibuat terguncang total, memalingkan wajah dengan ngeri dan memegangi kepala ketika mantan penyerang Tottenham itu sempat menghilang di bawah kendaraan yang bergerak pelan tersebut.
Ketidakpercayaan dari anggota keluarganya sendiri
Berbicara di Football Uncensored milik Piers Morgan, Townsend mengakui rekaman yang mengkhawatirkan itu sulit untuk ditonton kembali. Ia mengungkapkan bahwa bahkan keluarganya sendiri sempat kesulitan percaya bahwa klip viral tersebut benar-benar asli.
"Setiap kali saya melihatnya, saya meringis, saya tidak percaya," aku Townsend. "Ketika saya mengirimkannya kepada anak-anak saya, anak-anak saya mengira itu AI. Saya harus menjelaskan kepada mereka selama 10 menit berikutnya bahwa itu nyata.
"Mengerikan untuk menontonnya kembali dan melihat apa yang bisa saja terjadi, untungnya saya beruntung. Saya memang berhasil jatuh ke lantai pada saat yang tepat, jadi tidak ada yang patah ketika alat penggilas itu melindas saya dan saya ada di sini hari ini untuk menertawakannya dan menceritakan kisahnya.
"Saya pikir saya sudah selesai. Itu sampai ke pergelangan kaki saya yang pernah saya operasi. Itu sampai ke lutut kiri saya yang pernah saya operasi. Saya pikir, entah pergelangan kaki kiri saya akan patah atau lutut kiri saya akan patah. Saya pikir saya sudah selesai. Saya sangat beruntung karena saya masih bisa tertatih-tatih pergi dan pulih dalam beberapa menit."
Menepis potensi bencana
Sebelum pemanasan babak pertama berakhir, Townsend melihat mesin yang terparkir di sisi lapangan. Ia mengenang sempat mempertanyakan keberadaan alat tersebut yang tidak biasa, sebelum tiba-tiba mendapati dirinya terjebak di bawah salah satu kendaraan berat itu.
Beruntung, sang winger berhasil menjatuhkan diri ke tanah pada saat yang tepat, sehingga tidak ada tulang yang patah. Meski rekan-rekan setimnya panik memanggil tandu dan staf medis, Townsend yang tangguh hanya mengabaikan benturan dan memar ringan yang dialaminya untuk tetap melanjutkan pemanasan.
"Saat jeda babak kami keluar untuk pemanasan dan saya melihat dua roller di sisi lapangan," tambahnya. "Saya ingat berpikir dalam hati, 'Saya belum pernah melihat itu sebelumnya dalam karier saya, apa yang mereka lakukan?' Tapi kami dipanggil untuk pemanasan. Saya tidak terlalu memikirkannya.
"Hal berikutnya yang saya lihat adalah saat saya benar-benar sudah berada di bawahnya dan untungnya tidak ada kerusakan serius. Hanya beberapa benturan dan memar, tetapi saya berhasil pergi tanpa cedera, untungnya."
"Mereka sangat terkejut karena saya melanjutkan pemanasan. Mereka menyuruh saya menemui dokter, mereka memanggil tandu. Tapi saya sudah kenyang pengalaman, saya pernah mengalami kemunduran, saya pernah punya masalah cedera, alat penggilas jelas tidak akan menghentikan saya untuk lanjut, itu pasti."
- Getty Images
Bercanda soal laga tandang ke Stoke City
Meski mengalami insiden mengerikan seperti itu di tepi lapangan, Townsend secara luar biasa tetap tampil dalam pertandingan tersebut. Ia masuk dari bangku cadangan pada akhir laga untuk membantu PT Prachuap meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Pattani.
Mantan bintang Tottenham dan Everton itu jelas berada dalam kondisi mental yang baik setelah lolos tipis dari kejadian tersebut. Ia kemudian berseloroh bahwa dirinya tidak akan mengajukan tuntutan terhadap pengemudi alat penggilas lapangan yang tidak menyadari keberadaannya.
Lewat Instagram, Townsend bahkan sempat menyindir dengan bercanda pengalamannya di sepak bola Inggris pada masa lalu. Sambil membagikan rekaman luar biasa itu kepada para pengikutnya, ia berkelakar: "Ternyata laga tandang ke Stoke tidak seburuk itu."
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