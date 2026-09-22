Berbicara di Football Uncensored milik Piers Morgan, Townsend mengakui rekaman yang mengkhawatirkan itu sulit untuk ditonton kembali. Ia mengungkapkan bahwa bahkan keluarganya sendiri sempat kesulitan percaya bahwa klip viral tersebut benar-benar asli.

"Setiap kali saya melihatnya, saya meringis, saya tidak percaya," aku Townsend. "Ketika saya mengirimkannya kepada anak-anak saya, anak-anak saya mengira itu AI. Saya harus menjelaskan kepada mereka selama 10 menit berikutnya bahwa itu nyata.

"Mengerikan untuk menontonnya kembali dan melihat apa yang bisa saja terjadi, untungnya saya beruntung. Saya memang berhasil jatuh ke lantai pada saat yang tepat, jadi tidak ada yang patah ketika alat penggilas itu melindas saya dan saya ada di sini hari ini untuk menertawakannya dan menceritakan kisahnya.

"Saya pikir saya sudah selesai. Itu sampai ke pergelangan kaki saya yang pernah saya operasi. Itu sampai ke lutut kiri saya yang pernah saya operasi. Saya pikir, entah pergelangan kaki kiri saya akan patah atau lutut kiri saya akan patah. Saya pikir saya sudah selesai. Saya sangat beruntung karena saya masih bisa tertatih-tatih pergi dan pulih dalam beberapa menit."