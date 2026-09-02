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'Saya pikir mereka akan menang!' - Peter Crouch membuat prediksi berani soal Arsenal vs Chelsea jelang bentrokan besar Premier League
Crouch memprediksi kejutan di Emirates
Arsenal menikmati start sempurna di musim baru Premier League, menyingkirkan Coventry City 3-0 pada laga pembuka berkat gol-gol yang tercipta. Pasukan Mikel Arteta kemudian menunjukkan daya juang mereka pada Senin malam, dengan mengamankan kemenangan tandang 1-0 atas Aston Villa untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen. Namun, Crouch percaya laju itu bisa terhenti secara drastis ketika Xabi Alonso membawa Chelsea asuhannya ke London utara pada Minggu sore.
Berbicara di That Peter Crouch Podcast, mantan penyerang Liverpool dan Tottenham itu mengungkapkan antusiasmenya untuk derby mendatang dengan mengatakan: "Laga yang hebat! Dua tim juga sama-sama terlihat bagus. Saya akan membuat prediksi yang mengejutkan dan saya akan memilih Chelsea menang 3-2. Saya pikir mereka telah menunjukkan diri sebagai penantang gelar."
Itu merupakan klaim yang berani mengingat Arsenal tidak terkalahkan dalam 11 pertemuan terakhir mereka dengan Chelsea dan menjadi favorit jelas di mata bandar jelang akhir pekan.
- Getty Images
Lini serang Chelsea tampil tajam di semua lini
Chelsea memasuki laga ini dengan rekor sempurna mereka sendiri, setelah meraih enam poin dari dua pertandingan pembuka. Di bawah arahan Alonso, lini depan Chelsea terlihat mematikan, dengan Joao Pedro, Cole Palmer, dan Morgan Rogers memantapkan diri sebagai salah satu unit serang paling berbahaya di liga.
Crouch mengakui ia sangat terkesan dengan dampak yang diberikan penyerang Brasil Pedro sejak kedatangannya di Stamford Bridge, seraya menyoroti antusiasme menular sang pemain di lapangan.
Membahas kualitas individu di skuad Chelsea, Crouch berkata: "Pedro, bagi saya, saya suka melihat dia bermain sepak bola. Dia adalah pemain yang menikmati sepak bolanya dan dia memang terlihat seperti menikmati sepak bolanya. Saya sudah memikirkan ini sejak pertandingan pertama melawan Fulham, saya pikir dia akan mencetak gol musim ini. Saya hanya merasa dia akan mencetak gol. Neto terlihat tajam, kreatif. Mereka punya beberapa pemain kreatif di tim itu."
Kerapuhan di lini pertahanan tetap menjadi perhatian
Meski lini serang mereka tampil sensasional, stabilitas pertahanan Chelsea tetap menjadi sorotan utama. Chelsea telah kebobolan lima gol dalam dua laga pembuka mereka melawan Fulham dan Brighton, yang menyoroti kerentanan yang pasti akan coba dimanfaatkan Arteta.
Crouch mengakui bahwa bahkan dengan tambahan seorang kiper baru kelas dunia, Chelsea kecil kemungkinan mencatat nirbobol saat menghadapi daya gedor Saka dan Havertz. Menjelaskan lebih lanjut soal situasi di lini belakang, Crouch berkata: "Satu-satunya masalah di sini [bagi Chelsea] adalah secara defensif, saya rasa Chelsea akan kebobolan. Saya rasa Chelsea akan kebobolan gol, Brighton mencetak tiga gol melawan mereka. Saya rasa mereka akan kebobolan, tetapi saya juga rasa akan ada banyak gol, akan menarik untuk disaksikan."
- Getty Images
Faktor Martinez
Crouch penuh pujian untuk tim rekrutmen di Stamford Bridge karena berhasil mendatangkan pemain sekelas Emiliano Martinez dengan biaya yang relatif terjangkau, dan menyebut transfer itu sebagai salah satu bisnis terbaik pada bursa transfer saat ini.
Crouch sangat memuji kiper nomor satu baru Chelsea itu dengan mengatakan: "Saya suka perekrutan Emiliano Martinez, saya pikir itu perekrutan yang brilian. Bagaimana Anda bisa mendapatkan pemimpin dominan pemenang Piala Dunia dengan £7 juta di situasi seperti ini... saya pikir itu luar biasa, itu perekrutan yang hebat."
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