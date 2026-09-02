Arsenal menikmati start sempurna di musim baru Premier League, menyingkirkan Coventry City 3-0 pada laga pembuka berkat gol-gol yang tercipta. Pasukan Mikel Arteta kemudian menunjukkan daya juang mereka pada Senin malam, dengan mengamankan kemenangan tandang 1-0 atas Aston Villa untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen. Namun, Crouch percaya laju itu bisa terhenti secara drastis ketika Xabi Alonso membawa Chelsea asuhannya ke London utara pada Minggu sore.

Berbicara di That Peter Crouch Podcast, mantan penyerang Liverpool dan Tottenham itu mengungkapkan antusiasmenya untuk derby mendatang dengan mengatakan: "Laga yang hebat! Dua tim juga sama-sama terlihat bagus. Saya akan membuat prediksi yang mengejutkan dan saya akan memilih Chelsea menang 3-2. Saya pikir mereka telah menunjukkan diri sebagai penantang gelar."

Itu merupakan klaim yang berani mengingat Arsenal tidak terkalahkan dalam 11 pertemuan terakhir mereka dengan Chelsea dan menjadi favorit jelas di mata bandar jelang akhir pekan.