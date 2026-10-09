Soria memberikan pandangannya soal potensi kedatangan bek tersebut saat tampil di program radio Spanyol ternama 'El Larguero'. Kiper Getafe itu dengan tegas mendukung perekrutan sang veteran, dengan menyatakan: "Saya pikir itu akan terjadi."

Soria kemudian menyoroti betapa antusiasnya ruang ganti akan menyambut sosok berpengalaman seperti itu, seraya menambahkan: "Kami akan sangat senang. Perekrutan seperti Carvajal, dengan semua pengalamannya, kualitasnya, dan semua yang dibawa pemain seperti itu, akan menjadi tambahan bernilai sepuluh dari sepuluh."