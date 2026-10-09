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imago-sport-1077816987.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

'Saya pikir itu akan terjadi' - bintang Getafe David Soria yakin mantan bek Real Madrid Dani Carvajal akan menuntaskan kepindahan mengejutkan meski ada kendala La Liga

Transfers
D. Soria
D. Carvajal
Getafe
Real Madrid
LaLiga

Kiper Getafe David Soria tetap yakin agen bebas Dani Carvajal akan menuntaskan kepindahan tak terduga ke Coliseum meski ada penundaan administratif. Bek kanan veteran itu telah menjalani pemeriksaan medis, tetapi transfer yang diusulkan saat ini bergantung pada validasi gaji dari otoritas liga sebelum Jose Bordalas bisa secara resmi mendaftarkannya.

  • Ruang ganti mendukung perekrutan pemain veteran

    Optimisme kian tumbuh di dalam skuad Bordalas terkait kepindahan Carvajal, yang masih berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama Madrid berakhir pada 30 Juni. Mantan bek kanan Spanyol berusia 34 tahun itu sudah menjalani tes medis, tetapi konfirmasi kesepakatan masih tertunda karena verifikasi batas gaji dari otoritas liga. Soria meyakini kedatangan peraih enam gelar Liga Champions itu akan memberikan dorongan yang sangat berharga saat tim menjalani jadwal padat.

  • imago-sport-1015827216.jpgNurPhoto

    Kiper menilai potensi penguatan di lini pertahanan

    Soria memberikan pandangannya soal potensi kedatangan bek tersebut saat tampil di program radio Spanyol ternama 'El Larguero'. Kiper Getafe itu dengan tegas mendukung perekrutan sang veteran, dengan menyatakan: "Saya pikir itu akan terjadi."

    Soria kemudian menyoroti betapa antusiasnya ruang ganti akan menyambut sosok berpengalaman seperti itu, seraya menambahkan: "Kami akan sangat senang. Perekrutan seperti Carvajal, dengan semua pengalamannya, kualitasnya, dan semua yang dibawa pemain seperti itu, akan menjadi tambahan bernilai sepuluh dari sepuluh."

  • Regulasi keuangan menghambat perkembangan transfer

    Meski antusiasme meluas di antara skuad, proses tersebut masih tertunda sementara Badan Validasi La Liga memeriksa apakah proposal gaji Getafe memenuhi kriteria nilai pasar dan pedoman kontrol ekonomi.

    Merefleksikan negosiasi rumit yang saat ini dipimpin jajaran petinggi klub, Soria berkelakar: "Mari kita lihat apakah presiden bisa mengeluarkan sesuatu dari kantongnya dan kami bisa mencapai kesepakatan."

    Sang kiper menutup dengan kembali menegaskan keyakinannya bahwa kepindahan itu akan terealisasi: "Saya pikir itu akan terjadi."

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    Jadwal padat menuntut kedalaman skuad

    Petinggi Getafe kini berpacu dengan waktu untuk menyusun paket finansial yang layak agar bek kanan veteran itu bisa masuk dalam batas pengeluaran yang ketat. Tambahan kedalaman skuad dianggap sangat penting saat tim asuhan Bordalas bersiap menyeimbangkan tugas domestik dengan kompetisi Eropa dalam beberapa bulan ke depan. Soria dan rekan-rekan setimnya tetap berharap kesepakatan dapat segera dirampungkan, sehingga Carvajal bisa beradaptasi menjelang rangkaian laga yang menuntut.

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