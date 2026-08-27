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"Saya pikir dia gemuk!" - Kapten Aston Villa John McGinn mengakui dirinya benar-benar salah tentang pemain baru Manchester United Youri Tielemans
McGinn ungkap salah penilaian soal kebugaran
Tielemans menuntaskan kepindahan senilai £35 juta ke United pada musim panas ini, mengakhiri kiprahnya selama tiga tahun di Aston Villa. Pemain berusia 29 tahun itu mencatatkan 134 penampilan selama waktunya di Midlands, dan memantapkan diri sebagai sosok yang sangat bisa diandalkan.
Berbicara di podcast Stick to Football, kapten Villa McGinn memerinci kesalahpahaman awalnya tentang pemain internasional Belgia tersebut. Ketika Tielemans tiba dari Leicester City pada 2023, McGinn keliru mengira gelandang itu tidak memiliki kondisi fisik yang diperlukan untuk berkembang.
- Action Plus
Seorang profesional teladan
Internasional Skotlandia itu mengakui bahwa penampilan fisik Tielemans sangat menipu. "Saat dia bergabung, saya pikir pemain bagus, [tetapi] lambat dan tidak bugar, terlihat agak gemuk," aku McGinn. "Lalu dia melepas bajunya dan saya seperti, wow, mungkin tidak."
McGinn menyoroti dedikasi tanpa henti sang gelandang di luar lapangan, dengan mencatat dietnya yang sempurna dan kehadirannya yang terus-menerus di gym. "Saya mencoba membuatnya minum sekaleng Coke setelah pertandingan atau makan biskuit di pesawat atau semacamnya, tetapi dia sangat termotivasi sehingga dia melakukan segalanya dengan benar, sesuai aturan," tambahnya.
Meski tidak memiliki kecepatan eksplosif, Tielemans terbukti menjadi aset yang sangat berharga di Villa Park. McGinn memuji kepemimpinannya yang vokal, dengan menyatakan: "Mitos itu, saya pikir dia akan selalu memilikinya karena bentuk tubuhnya, tetapi itu salah. Dia tidak akan begitu saja meninggalkan Anda dengan kecepatan, tetapi itu memang bukan permainannya.
"Dia sangat bugar dan sangat bisa diandalkan untuk kami. Dia tidak takut untuk meningkatkan standar orang-orang, jika Anda tidak bermain sesuai standarnya dalam latihan atau levelnya, dia akan memberi tahu Anda."
Kerugian besar bagi Villa
Tielemans meninggalkan Villa setelah menyumbang 10 gol di semua kompetisi, yang membuat ruang ganti kehilangan sosok penting. McGinn menggambarkan mantan rekan setimnya itu sebagai "profesional yang luar biasa" dan "pemain komplet", serta yakin ia akan menjadi sosok yang tepat untuk kebutuhan Manchester United.
"Dia akan menjadi kehilangan besar bagi kami," lanjut McGinn. "Profesional yang luar biasa. Etos kerja, kualitas. Juga rekan setim yang baik dan sosok hebat secara keseluruhan, tetapi dia juga punya kualitas. Dia bisa menemukan umpan, dia bisa mencetak gol brilian. Saya sedang membicarakan pemain komplet di sini.
"Kami akan kehilangan dia di dalam dan luar lapangan, dia pemain top dan sangat bertekad untuk menang. Itulah satu hal yang mungkin akan saya rindukan dari banyak pemain [yang meninggalkan Aston Villa pada musim panas ini], mentalitas saat keadaan mulai sulit. Saya tidak ragu bahwa Youri di United, dia akan memberikan itu, pasti."
- (C)Getty Images
Carrick menuntut respons cepat
Debut kompetitif Tielemans untuk Manchester United tidak berjalan sesuai rencana, karena tim asuhan Michael Carrick menelan kekalahan mengejutkan 2-0 di markas Hull City yang baru promosi pada Sabtu. Gelandang Belgia itu tampil sejak awal dalam trio lini tengah yang diperbarui bersama Bruno Fernandes dan Andrey Santos.
Dengan Carlos Baleba juga datang pada musim panas ini untuk menambah kekuatan skuad dan Kobbie Mainoo terus menekan demi tempat di tim utama, Carrick memiliki banyak opsi lini tengah untuk dipertimbangkan. United akan berusaha segera bangkit pada Minggu saat menjamu Ipswich Town, tim lain yang juga baru promosi.
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