Internasional Skotlandia itu mengakui bahwa penampilan fisik Tielemans sangat menipu. "Saat dia bergabung, saya pikir pemain bagus, [tetapi] lambat dan tidak bugar, terlihat agak gemuk," aku McGinn. "Lalu dia melepas bajunya dan saya seperti, wow, mungkin tidak."

McGinn menyoroti dedikasi tanpa henti sang gelandang di luar lapangan, dengan mencatat dietnya yang sempurna dan kehadirannya yang terus-menerus di gym. "Saya mencoba membuatnya minum sekaleng Coke setelah pertandingan atau makan biskuit di pesawat atau semacamnya, tetapi dia sangat termotivasi sehingga dia melakukan segalanya dengan benar, sesuai aturan," tambahnya.

Meski tidak memiliki kecepatan eksplosif, Tielemans terbukti menjadi aset yang sangat berharga di Villa Park. McGinn memuji kepemimpinannya yang vokal, dengan menyatakan: "Mitos itu, saya pikir dia akan selalu memilikinya karena bentuk tubuhnya, tetapi itu salah. Dia tidak akan begitu saja meninggalkan Anda dengan kecepatan, tetapi itu memang bukan permainannya.

"Dia sangat bugar dan sangat bisa diandalkan untuk kami. Dia tidak takut untuk meningkatkan standar orang-orang, jika Anda tidak bermain sesuai standarnya dalam latihan atau levelnya, dia akan memberi tahu Anda."



