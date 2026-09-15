Pemandangan Nkunku merayakan gol dengan balon merah kembali terlihat di Red Bull Arena pada Minggu, menandai momen yang seolah menutup lingkaran bagi pemain yang dulu pernah mendominasi Bundesliga itu. Setelah tiga tahun frustrasi di luar negeri, pemain 28 tahun itu tampak seperti terlahir kembali, setelah sudah memberi dampak signifikan sejak kembali ke Leipzig dengan status pinjaman dari Milan. Penyerang Prancis itu memainkan peran penting dalam pembantaian 5-0 atas Hamburger SV baru-baru ini, dengan mencetak gol pertamanya untuk klub sejak final DFB-Pokal 2023 melawan Eintracht Frankfurt.

Berbicara soal keputusannya kembali ke klub tempat ia sebelumnya memenangi penghargaan Pemain Terbaik Bundesliga musim ini, Nkunku berbicara terus terang soal kondisi mentalnya. "Dalam situasi saya, saya perlu menikmati sepakbola lagi, hanya memikirkan sepakbola, bermain dalam pertandingan dan berada di lapangan untuk melakukan apa yang ingin saya lakukan. Itu adalah opsi terbaik untuk saya," kata Nkunku kepada Bulinews.

"Pada saat ini, itu adalah opsi terbaik untuk saya. Ketika saya berbicara dengan pelatih dan manajemen, kami semua yakin bahwa musim ini akan bagus untuk saya dan juga untuk klub. Kami tidak ragu sedetik pun dan mendorong terwujudnya kesepakatan itu."