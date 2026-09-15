Getty Images Sport
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'Saya perlu menikmati sepak bola lagi' - pemain gagal di Chelsea dan AC Milan buka suara soal kepulangannya yang emosional ke RB Leipzig
Penebusan di Red Bull Arena
Pemandangan Nkunku merayakan gol dengan balon merah kembali terlihat di Red Bull Arena pada Minggu, menandai momen yang seolah menutup lingkaran bagi pemain yang dulu pernah mendominasi Bundesliga itu. Setelah tiga tahun frustrasi di luar negeri, pemain 28 tahun itu tampak seperti terlahir kembali, setelah sudah memberi dampak signifikan sejak kembali ke Leipzig dengan status pinjaman dari Milan. Penyerang Prancis itu memainkan peran penting dalam pembantaian 5-0 atas Hamburger SV baru-baru ini, dengan mencetak gol pertamanya untuk klub sejak final DFB-Pokal 2023 melawan Eintracht Frankfurt.
Berbicara soal keputusannya kembali ke klub tempat ia sebelumnya memenangi penghargaan Pemain Terbaik Bundesliga musim ini, Nkunku berbicara terus terang soal kondisi mentalnya. "Dalam situasi saya, saya perlu menikmati sepakbola lagi, hanya memikirkan sepakbola, bermain dalam pertandingan dan berada di lapangan untuk melakukan apa yang ingin saya lakukan. Itu adalah opsi terbaik untuk saya," kata Nkunku kepada Bulinews.
"Pada saat ini, itu adalah opsi terbaik untuk saya. Ketika saya berbicara dengan pelatih dan manajemen, kami semua yakin bahwa musim ini akan bagus untuk saya dan juga untuk klub. Kami tidak ragu sedetik pun dan mendorong terwujudnya kesepakatan itu."
- Getty Images Sport
Kesulitan untuk menetap di Stamford Bridge
Kepindahan besar Nkunku ke Chelsea pada 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar £52 juta seharusnya menjadi awal era baru di Stamford Bridge, tetapi transfer itu sudah seperti dikutuk sejak awal. Cedera lutut parah yang dialaminya saat tur pramusim di Amerika Serikat membuatnya menepi sepanjang sebagian besar musim debutnya. Mengenang periode itu, ia mencatat bahwa waktunya sangat buruk, karena ia tidak bisa beradaptasi dengan rekan-rekan setim barunya saat menjalani operasi. Ketika ia akhirnya kembali, keinginannya yang begitu besar untuk membuktikan kemampuannya justru memicu rangkaian cedera otot ringan.
"Ini soal timing, karena ketika saya datang, semuanya berjalan baik. Tapi kemudian saya menjalani operasi untuk pertama kalinya pada akhir pramusim. Itu bukan momen yang bagus untuk seorang pemain, karena Anda harus menuntaskan pramusim. Saya tidak memulai musim bersama tim. Bagi saya, ini juga klub baru dengan rekan setim baru. Saat Anda cedera, akan sulit untuk mengenal rekan-rekan setim Anda," jelas Nkunku.
"Jadi setelah itu, saya ingin kembali dengan cepat. Saya tidak mendengarkan tubuh saya, karena saya masih muda dan ingin cepat kembali, bermain, dan berlatih bersama skuad. Jadi setelah itu, saya mengalami banyak cedera kecil, seperti cedera otot. Jadi musim pertama saya tidak bagus jika melihat kondisi saya dan masalah fisik yang saya alami."
Tuntutan taktis Serie A
Kesulitannya berlanjut ketika ia pindah ke Milan pada 2025. Meski mampu mencetak 18 gol sepanjang total masa baktinya di Chelsea, ia merasa tuntutan taktis Serie A sama mengekangnya. Nkunku menjelaskan bahwa tim-tim Italia kerap bermain dengan fokus utama untuk tidak kebobolan, yang membuat gaya permainan menjadi lebih defensif dan kurang terbuka. Ia merasa frustrasi dengan minimnya aksi end-to-end yang menjadi ciri khas Bundesliga dan Premier League. Karena itu, ketika kesempatan untuk kembali ke Leipzig muncul, ia tidak ragu.
"Di Italia, saya pikir tim-tim bermain untuk tidak kebobolan. Itu lebih defensif. Setelah satu tim mencetak gol, jadi rumit untuk mencetak gol. Dan bahkan tim yang mencetak gol pertama juga tidak memikirkan untuk mencetak gol kedua. Itu sangat, sangat sulit," kata Nkunku.
"Saya melihatnya tahun lalu. Itu sangat sulit karena saya selalu berpikir untuk maju mencetak gol, tetapi Anda perlu tetap di belakang untuk melindungi gawang Anda. Tentu saja, jika Anda berpikir secara individu, Anda akan frustrasi. Tetapi kami bermain sepak bola. Ini adalah olahraga kolektif, jadi Anda perlu memikirkan skuad dan melakukan apa yang diinginkan pelatih serta mencapai target dari ide tersebut."
- Getty Images Sport
Ambisi tim nasional dan tujuan masa depan
Di luar kesuksesan di level klub, Nkunku juga membidik kembali ke panggung internasional bersama Prancis. Setelah gagal mendapatkan pemanggilan yang konsisten akibat masalah cedera dan kurangnya waktu bermain reguler di London dan Milan, ia memandang kepulangannya ke Jerman sebagai platform yang sempurna untuk menarik perhatian petinggi tim nasional. Ia mengakui bahwa kualitas skuad Prancis sangat luar biasa, tetapi ia yakin bahwa jika bisa menjaga "konsistensi" yang selama tiga musim luput darinya, pemanggilan itu berada dalam jangkauannya.
"Tentu saja itu target. Bahkan sebelumnya, itu sudah menjadi target. Anda tahu kualitas skuadnya, dan saya pasti bisa mencapai ini, tetapi ini soal timing dan juga bisa bermain dari laga ke laga serta menjadi penentu," ujarnya.
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