'Saya perlu mendengarkan tubuh saya' - Luka Modric buka suara soal perpanjangan kontrak AC Milan dan menjelaskan kolapsnya musim yang katastrofik

Modric memberikan gambaran tentang hambatan psikologis dan fisik yang ia hadapi sebelum memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Milan. Gelandang legendaris Kroasia itu baru-baru ini menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun di San Siro, meski akhir musim 2025-26 berjalan penuh gejolak dan membuat klub gagal tampil di Liga Champions. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, mantan pemenang Ballon d’Or itu menjelaskan bahwa kekhawatiran utamanya adalah memastikan dirinya masih bisa bersaing di level tertinggi tanpa mengorbankan standarnya atau ekspektasi klub.

Merefleksikan kronologi negosiasinya, Modric mengungkapkan: “Saya selalu tahu dalam pikiran saya bahwa saya ingin lanjut satu tahun lagi. Saya sebenarnya bisa menandatangani kontrak itu pada Desember, tetapi saya tidak ingin melakukannya, saya perlu mendengarkan tubuh saya. Saya harus memahami bagaimana perasaan saya dan apakah saya masih punya gairah yang sama untuk terus bermain. Itu adalah hal yang paling penting dan pada akhirnya, jawabannya sesuai dengan yang saya harapkan: saya masih merasa baik, saya punya gairah itu dan segala hal lain yang saya butuhkan untuk terus melanjutkan. Ketika saya melihat manajemen masih menginginkan saya di sini, saya tidak punya keraguan lain.”