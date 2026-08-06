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'Saya perlu mendengarkan tubuh saya' - Luka Modric buka suara soal perpanjangan kontrak AC Milan dan menjelaskan kolapsnya musim yang katastrofik
Mendengarkan tuntutan fisik dari permainan
Modric memberikan gambaran tentang hambatan psikologis dan fisik yang ia hadapi sebelum memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Milan. Gelandang legendaris Kroasia itu baru-baru ini menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun di San Siro, meski akhir musim 2025-26 berjalan penuh gejolak dan membuat klub gagal tampil di Liga Champions. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, mantan pemenang Ballon d’Or itu menjelaskan bahwa kekhawatiran utamanya adalah memastikan dirinya masih bisa bersaing di level tertinggi tanpa mengorbankan standarnya atau ekspektasi klub.
Merefleksikan kronologi negosiasinya, Modric mengungkapkan: “Saya selalu tahu dalam pikiran saya bahwa saya ingin lanjut satu tahun lagi. Saya sebenarnya bisa menandatangani kontrak itu pada Desember, tetapi saya tidak ingin melakukannya, saya perlu mendengarkan tubuh saya. Saya harus memahami bagaimana perasaan saya dan apakah saya masih punya gairah yang sama untuk terus bermain. Itu adalah hal yang paling penting dan pada akhirnya, jawabannya sesuai dengan yang saya harapkan: saya masih merasa baik, saya punya gairah itu dan segala hal lain yang saya butuhkan untuk terus melanjutkan. Ketika saya melihat manajemen masih menginginkan saya di sini, saya tidak punya keraguan lain.”
- Getty Images
Menganalisis keterpurukan 2025-26
Kampanye 2025-26 menjadi rollercoaster bagi AC Milan, yang menghabiskan sebagian besar musim sebagai penantang utama juara akhirnya, Inter. Namun, penurunan performa yang katastrofik pada pekan-pekan terakhir musim membuat mereka merosot ke peringkat kelima, hasil yang diakui Modric sangat menyakitkan bagi seluruh skuad. Gelandang itu secara khusus frustrasi karena dirinya tidak mampu berkontribusi pada fase akhir musim, setelah mengalami patah tulang pipi yang membuatnya absen pada periode paling krusial musim. Absennya sangat terasa ketika tim kesulitan mendapatkan kepemimpinan dan percikan kreativitas di lapangan.
“Saya sangat senang bisa kembali, saya sangat menikmati musim lalu. Sayangnya kami tidak mengakhirinya dengan baik dan kami tidak mencapai target minimum kami, yaitu lolos ke Liga Champions, dan itu cukup membuat frustrasi. Saya kecewa tidak bisa membantu tim dalam pertandingan-pertandingan paling penting di akhir musim karena cedera. Itulah sebabnya saya ingin kembali dan saya berharap bisa menjalani musim yang lebih baik serta meraih kemenangan bersama Milan,” ujarnya.
Mengidentifikasi kesalahan fatal
Modric berbicara terus terang soal titik ketika menurutnya tim mulai kehilangan arah, dengan mengisyaratkan bahwa rasa puas diri mungkin mulai masuk ke ruang ganti saat finis di empat besar tampak seperti sebuah kepastian. Milan terlihat nyaman di posisi kedua selama berbulan-bulan, tetapi hilangnya fokus menjadi penyebab kejatuhan mereka. Gelandang Kroasia itu meyakini perubahan psikologis itu terjadi setelah laga penting melawan Lazio, yang setelahnya skuad kesulitan menjaga intensitas yang dibutuhkan untuk mengamankan status mereka di kompetisi Eropa.
“Satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah belajar dari kesalahan kami: Kami berada di papan atas hingga pertandingan melawan Lazio itu, bersaing untuk gelar, lalu kami menyadari bahwa akan sulit untuk memenangkan liga dan mungkin sedikit menurun, mungkin merasa yakin bahwa kami sudah berada di Liga Champions. Kami melakukan kesalahan,” jelas Modric.
- Getty Images
Gairah di atas pensiun
Terlepas dari anggapan dari sejumlah pihak bahwa penampilan Modric yang kurang meyakinkan di Piala Dunia dan finisnya Milan di posisi kelima mungkin akan mendorongnya gantung sepatu, pemain berusia 40 tahun itu tetap sepenuhnya termotivasi. Ia menolak anggapan bahwa dirinya bertahan hanya untuk menghindari pensiun dengan akhir yang buruk, seraya menegaskan bahwa hubungannya dengan para suporter San Siro dan dewan klub tetap menjadi kekuatan pendorong di balik kariernya. Bagi Modric, kegembiraan dalam permainan dan kehangatan yang ia terima dari publik Milan jauh lebih penting daripada narasi apa pun tentang babak terakhir kariernya.
"Tidak, saya di sini karena saya menjalani masa yang sangat menyenangkan, klub dan para fans menunjukkan banyak kasih sayang kepada saya dan itulah alasan pertama mengapa saya memilih bertahan. Klub juga menunjukkan bahwa mereka benar-benar menginginkan saya di sini dan itu menyenangkan. Saya masih memiliki gairah yang sama, keinginan yang sama seperti biasanya dan saya berniat untuk terus bermain sepakbola dan menikmatinya. Ini adalah tempat terbaik untuk saya dan saya berharap bisa memberikan hal yang sama kepada Milan seperti yang saya berikan tahun lalu serta menjalani musim yang lebih baik secara kolektif, jelas dengan akhir yang lebih baik," pungkas Modric.
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