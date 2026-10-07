Getty Images Sport
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'Saya pergi dengan bangga' - legenda Barcelona dan Chelsea, Pedro, pensiun dari sepak bola pada usia 39 tahun
Sebuah perjalanan legendaris berakhir
Salah satu pemenang beruntun paling rendah hati dan paling sukses di sepak bola secara resmi telah mengakhiri karier bermainnya. Pedro, sosok yang memenangi segalanya di level klub dan tim nasional, dengan mengangkat Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 bersama Spanyol, mengumumkan pensiunnya pada Rabu di usia 39 tahun.
Pengumuman itu datang setelah masa refleksi singkat usai kontraknya dengan Lazio berakhir pada awal musim panas ini. Dalam unggahan penuh emosi yang dibagikan kepada jutaan pengikutnya di media sosial, Pedro mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kehidupan yang telah ia jalani sejak muncul sebagai pemain muda tanpa lelah dari Tenerife. Ia menulis: "Saya merasa waktunya telah tiba. Waktunya untuk melangkah maju dan memulai babak baru dalam hidup saya. Saya pergi dengan bangga karena telah menjalani mimpi saya dan atas semua orang yang berada di sisi saya untuk mewujudkannya. Terima kasih, sepak bola, karena telah membuat saya begitu bahagia."
Saat mengenang awal kariernya yang sederhana dan besarnya pencapaian yang kemudian ia raih, pesan video Pedro meninjau kembali momen ketika ia pertama kali melangkah ke lapangan untuk Barcelona. Penyerang veteran itu mengenang rasa gugup dan antusiasme saat debutnya, seraya menyoroti betapa jauhnya perjalanan yang telah ia tempuh sejak hari-hari awalnya di Catalonia. "Bahkan hingga hari ini saya masih ingat kebisingannya, ribuan orang di tribun, dan seorang anak 20 tahun dari Tenerife yang menunggu di tepi lapangan, tepat di sini. Pada hari itu saya melangkah ke lapangan sepak bola dan membuka pintu menuju kehidupan yang lain. Pada saat itu mustahil membayangkan apa yang akan terjadi berikutnya," ujarnya.
- Getty Images Sport
Warisan Pedro tak terpisahkan dari era keemasan Barcelona, tempat ia menjadi bagian dari tim klub yang bisa dibilang sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah. Selama periode gemilangnya di Camp Nou, pemain Spanyol itu meraih lima gelar La Liga, tiga Copa del Rey, dan tiga trofi Liga Champions, di samping banyak penghargaan lainnya. Kesuksesannya berlanjut di Inggris bersama Chelsea, ketika ia menambahkan satu gelar Premier League, satu Piala FA, dan satu trofi Liga Europa ke dalam koleksi prestasinya yang mengesankan.
Dalam pesan perpisahannya saat pensiun, pemain Spanyol itu dengan cepat mengakui betapa penting masa-masanya di ibu kota Catalunya dan kebanggaan yang ia rasakan saat mewakili Spanyol di panggung terbesar. Ia menoleh kembali ke periode penuh trofinya dengan rasa takjub, seraya mengakui bahwa pencapaiannya melampaui mimpi masa kecilnya yang paling liar. "Menjadi bagian dari Barca terbaik dalam sejarah adalah sebuah keistimewaan. Kami memenangi segalanya dan membuat dunia takjub. Hati saya akan selalu bersama Barca. Dan suatu hari, hampir tanpa bisa mempercayainya, saya menjadi juara dunia dan starter di final Piala Dunia," jelasnya.
Sukses di London dan awal yang baru
Ketika tiba waktunya meninggalkan Barcelona pada 2015, Pedro membawa bakatnya ke Premier League dengan menandatangani kontrak bersama Chelsea. Meski sempat diragukan apakah ia bisa beradaptasi dengan kerasnya sepakbola Inggris, ia dengan cepat membungkam para pengkritiknya dengan menjadi pemain kunci di Stamford Bridge. Saat akhirnya gantung sepatu, pemain Spanyol itu membukukan catatan klub yang luar biasa, yakni 187 gol dan 113 assist dalam 776 penampilan di semua kompetisi.
Winger tersebut berbicara dengan hangat tentang masanya di Britania Raya, seraya menyebut pengalaman itu membantunya menjadi lebih matang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pindah ke liga baru setelah menghabiskan seluruh hidupnya di Spanyol memberinya tantangan baru yang ia sambut sepenuhnya. "London mengajari saya untuk memulai lagi dari nol, mengenal budaya lain, dan berkembang sebagai pribadi," ujarnya, menekankan betapa besar ia menghargai perkembangan pribadi yang menyertai kesuksesan olahraganya di Premier League.
- Getty Images Sport
Babak Italia dan perpisahan terakhir
Babak terakhir dari karier gemilang Pedro berlangsung di Italia, tempat ia mencatat pencapaian langka dengan bermain untuk Roma dan Lazio. Setelah satu musim bersama Giallorossi, ia membuat kepindahan antarkota yang kontroversial untuk bergabung dengan Lazio pada 2021.
Beralih ke bahasa Italia untuk menyapa para penggemar terakhirnya, Pedro menyampaikan penghormatan yang menyentuh untuk negara yang menerimanya sebagai sosok senior dalam permainan ini. "Italia... Italia menyentuh hati saya. Saya datang sebagai seorang veteran dan kalian memperlakukan saya seperti seorang putra," katanya. Ia menutup pesan pensiunnya dengan rangkaian ucapan terima kasih yang luas kepada mereka yang menemaninya dalam perjalanannya. "Hari ini saya kembali ke tempat semuanya bermula, untuk menutup bab yang indah. Saya merasa ini waktu yang tepat. Terima kasih kepada rekan-rekan setim saya: hal terbaik bukanlah gelar-gelar itu, melainkan kalian semua. Terima kasih kepada klub-klub yang membuka pintu untuk saya. Terima kasih kepada para pelatih yang percaya kepada saya. Terima kasih kepada para penggemar atas semua kasih sayang mereka. Dan terima kasih kepada anak-anak saya, keluarga saya, dan teman-teman saya."
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