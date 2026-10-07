Salah satu pemenang beruntun paling rendah hati dan paling sukses di sepak bola secara resmi telah mengakhiri karier bermainnya. Pedro, sosok yang memenangi segalanya di level klub dan tim nasional, dengan mengangkat Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 bersama Spanyol, mengumumkan pensiunnya pada Rabu di usia 39 tahun.

Pengumuman itu datang setelah masa refleksi singkat usai kontraknya dengan Lazio berakhir pada awal musim panas ini. Dalam unggahan penuh emosi yang dibagikan kepada jutaan pengikutnya di media sosial, Pedro mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kehidupan yang telah ia jalani sejak muncul sebagai pemain muda tanpa lelah dari Tenerife. Ia menulis: "Saya merasa waktunya telah tiba. Waktunya untuk melangkah maju dan memulai babak baru dalam hidup saya. Saya pergi dengan bangga karena telah menjalani mimpi saya dan atas semua orang yang berada di sisi saya untuk mewujudkannya. Terima kasih, sepak bola, karena telah membuat saya begitu bahagia."

Saat mengenang awal kariernya yang sederhana dan besarnya pencapaian yang kemudian ia raih, pesan video Pedro meninjau kembali momen ketika ia pertama kali melangkah ke lapangan untuk Barcelona. Penyerang veteran itu mengenang rasa gugup dan antusiasme saat debutnya, seraya menyoroti betapa jauhnya perjalanan yang telah ia tempuh sejak hari-hari awalnya di Catalonia. "Bahkan hingga hari ini saya masih ingat kebisingannya, ribuan orang di tribun, dan seorang anak 20 tahun dari Tenerife yang menunggu di tepi lapangan, tepat di sini. Pada hari itu saya melangkah ke lapangan sepak bola dan membuka pintu menuju kehidupan yang lain. Pada saat itu mustahil membayangkan apa yang akan terjadi berikutnya," ujarnya.







