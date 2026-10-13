AFP
Diterjemahkan oleh
“Saya percaya kepada semua wasit”: Jose Mourinho menghindari skandal lebih lanjut jelang reuni dengan Roma usai kontroversi Villarreal
Mourinho cari ketenangan usai kegaduhan terkait Villarreal
Mourinho secara mengejutkan berupaya meredakan perseteruannya yang masih berlangsung dengan badan-badan perwasitan. Ia menegaskan tetap sepenuhnya percaya kepada para wasit menjelang laga Real Madrid melawan Roma di Liga Champions pada Rabu. Pelatih kawakan itu belakangan menjadi sorotan dalam sejumlah persoalan disiplin. Salah satunya, ia menolak menjalankan kewajiban menghadiri konferensi pers seusai kemenangan tipis 1-0 atas Villarreal akhir pekan lalu sebagai protes atas gol Vinicius Junior yang dianulir dan kartu merah yang kemudian diterima pemain asal Brasil itu karena menarik rambut.
“Saya percaya kepada semua wasit... baik di liga maupun Liga Champions, sebelum pertandingan saya selalu berpandangan sangat positif terhadap para wasit,” kata Mourinho kepada wartawan dalam pernyataan yang dikutip AFP. “Saya percaya kepada mereka dan berharap semuanya berjalan baik bagi ketiga tim. Saya tidak memiliki perasaan negatif.”
- Getty Images Sport
Fokus pada tugas di Italia
Sebelum polemik terkait Villarreal, Mourinho sudah memicu kontroversi menyusul kekalahan dalam derbi melawan Atletico Madrid. Saat konferensi pers, ia menunjukkan foto-foto cetak untuk menyoroti tekel yang menurutnya seharusnya berujung hukuman bagi Atletico Madrid. Namun, menjelang laga di kompetisi Eropa, pelatih Real Madrid itu segera menghentikan pertanyaan lebih lanjut mengenai keluhannya di kompetisi domestik. Ia mengisyaratkan bahwa media di Roma jauh lebih tertarik pada pertarungan taktik di lapangan.
‘Ada media Italia di sini yang lebih tertarik pada pertandingan daripada hal-hal semacam itu,’ tambah pria berusia 63 tahun itu dalam konferensi pers. ‘Kalian akan kembali bertemu saya pada Sabtu. Saya rasa lebih baik kita beralih ke hal lain.’
Tchouameni turut menyuarakan frustrasi di ruang ganti
Meski pelatih mereka memilih pendekatan yang lebih berhati-hati, ruang ganti Real Madrid masih diliputi kekesalan besar. Klub Spanyol itu menghadapi laga ini setelah menang 2-1 atas Inter Milan dalam pertandingan pembuka Liga Champions, sedangkan Roma meraih hasil imbang 1-1 di kandang Fenerbahce.
“Saya tidak ingin berbicara tentang wasit. Saat ini kami sangat frustrasi dengan keputusan-keputusan itu,” jelas Aurelien Tchouameni ketika ditanya tentang suasana di dalam tim.
- Getty Images Sport
Kembali ke Olimpico dengan penuh haru
Pertandingan ini menjadi ajang kepulangan Mourinho, yang menjalani tiga tahun produktif bersama Roma antara 2021 dan 2024. Ia membawa klub Italia itu menjuarai Liga Konferensi pada 2022 sebelum mencapai final Liga Europa pada musim berikutnya.
“Bukan berarti kami menjuarai Liga Champions, tetapi kami memang memenangi sebuah kompetisi Eropa, tampil di final kompetisi Eropa untuk kedua kalinya dalam dua tahun, dan saya rasa semuanya berjalan selaras,” kata Mourinho saat mengenang kiprahnya di Kota Abadi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami