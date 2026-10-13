Mourinho secara mengejutkan berupaya meredakan perseteruannya yang masih berlangsung dengan badan-badan perwasitan. Ia menegaskan tetap sepenuhnya percaya kepada para wasit menjelang laga Real Madrid melawan Roma di Liga Champions pada Rabu. Pelatih kawakan itu belakangan menjadi sorotan dalam sejumlah persoalan disiplin. Salah satunya, ia menolak menjalankan kewajiban menghadiri konferensi pers seusai kemenangan tipis 1-0 atas Villarreal akhir pekan lalu sebagai protes atas gol Vinicius Junior yang dianulir dan kartu merah yang kemudian diterima pemain asal Brasil itu karena menarik rambut.

“Saya percaya kepada semua wasit... baik di liga maupun Liga Champions, sebelum pertandingan saya selalu berpandangan sangat positif terhadap para wasit,” kata Mourinho kepada wartawan dalam pernyataan yang dikutip AFP. “Saya percaya kepada mereka dan berharap semuanya berjalan baik bagi ketiga tim. Saya tidak memiliki perasaan negatif.”